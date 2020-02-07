Pürüzsüz bir cilt için 7 doğal yöntem

Evdeki malzemelerle kolayca uygulayabileceğiniz 7 cilt bakımı tarifi...
07 Şubat 2020 Cuma
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Zerdeçal: Antibakteriyel özelliği ile zerdeçal aknelerinizi temizlemede birebirdir. 1 yemek kaşığı zerdeçalın içine çok az su koyup macun kıvamına getirin ve yüzünüze maske gibi uygulayın.
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Bal: Bal maskesi için yalnızca bal ve ellerinize ihtiyacınız var. Bir miktar balı yüzünüze sürüp yarım saat beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Haftada 2 kez yüz maskesi olarak kullanın. Yüzünüzün daha önce olmadığı kadar pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.
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Domates: Domates içeriğinde bulundurduğu asitlerle cildinizi temizler ve sıkılaştırır. Domates suyunu yüzünüze sürüp gece boyu cildinizde bekletebilirsiniz.
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Elma sirkesi: Bir şişenin dörtte birine sirke dörtte üçüne su ekleyin ve günlük tonik olarak uygulayın.
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Karbonat: 1 çay kaşığı karbonatı 1 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırıp yüzünüze sürün. Kuruduktan sonra ise peeling yaparak cildinizden arındırın ve ılık su ile durulayın. Siyah noktalarınızdan kurtulmak için birebir.
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Limon Suyu: Yine çok sık olmamakla birlikte limon suyunu bir pamuk yardımıyla cildinize sürün. Limonun içinde bulunan sitrik asit hem renk düzensizliklerini eşitleyecek hem de aknelerinizden kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda cildinizin pH dengesini de düzenleyecektir.
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Salatalık: Salatalığı yüzünüze nazikçe sürün ve yarım saat bekleyin. Cildinizi ferahlatır ve aknelerinizle savaşır.
limonu sivilcelerinize sürerseniz etkisini görürsünüz gece yatmadan önce yapın bunu yoğurt karbonat olayı da lekelere birebir yalnız içine birkaç damla limonla daha etkili olur o DA GECE YATMADAN YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEY
çok güzel bir yazı olmuş limon düzenli kullanımda etkisini fena gösteriyo limon denein bal apışkan etkisi veriyo sakın yapmanayın kava deliklerie zarr verito bunu okuyan bana cevap hazsınlar doğrusu çok beğendim
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limonu sivilcelerinize sürerseniz etkisini görürsünüz gece yatmadan önce yapın bunu yoğurt karbonat olayı da lekelere birebir yalnız içine birkaç damla limonla daha etkili olur o DA GECE YATMADAN YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEYCevapla
galibaCevapla
çok güzel bence etkili etkisini gördüm çok güzel hepinize tavsiye ederimCevapla
gerçektende saçma böyle şeyleri kim atıyorCevapla
limonun ph 2 dir yüzümüz ph5/5 dir bu yüzden cilde sürülmez ve dısarı güneşe cıktıgınız da cıddı yanıklar meydana gelır ya da lekeler :)Cevapla
beğndim güzelmişşCevapla
gercekten etkili bir tarif denemenizi tavsiye ederim.Cevapla
saçma benceCevapla
çok güzel bir yazı olmuş limon düzenli kullanımda etkisini fena gösteriyo limon denein bal apışkan etkisi veriyo sakın yapmanayın kava deliklerie zarr verito bunu okuyan bana cevap hazsınlar doğrusu çok beğendimCevapla
yazdım
muhteşemmmmmmmmmmmmmmmmmmm çoooook güüüüüzeeeeelCevapla
güzelllCevapla
cok güzelCevapla
ben denedim gerçekten de oluyor buradaki hepsi doğru aq
güzelCevapla
ingilizce hocası istediCevapla
niye
iyiCevapla
çok bilgilen dim hepsinden plakası 43Cevapla
nereli̇si̇n ben kütahyaliyim rei̇s :)
bunlar doğru mu acaba eğer ki yüzümüze bişey olursa pişman olmak istemiyorummmCevapla
bide benimkini süreriz yüzüne tama olur
hepsi hikaye.. duru su ve havluyu yüzünüze sürerek değil hafif bastıra bastıra kurulayın. en doğrusu bu
çok güzel bir yazı olmuş evde cilt bakımı nasıl yapıldığını anladım.Cevapla
doğru söylüyorsun