Pürüzsüz bir cilt için 7 doğal yöntem

Bal: Bal maskesi için yalnızca bal ve ellerinize ihtiyacınız var. Bir miktar balı yüzünüze sürüp yarım saat beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Haftada 2 kez yüz maskesi olarak kullanın. Yüzünüzün daha önce olmadığı kadar pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.