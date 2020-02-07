Pürüzsüz bir cilt için 7 doğal yöntem

Evdeki malzemelerle kolayca uygulayabileceğiniz 7 cilt bakımı tarifi...

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    Zerdeçal: Antibakteriyel özelliği ile zerdeçal aknelerinizi temizlemede birebirdir. 1 yemek kaşığı zerdeçalın içine çok az su koyup macun kıvamına getirin ve yüzünüze maske gibi uygulayın.

     

     

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    Bal: Bal maskesi için yalnızca bal ve ellerinize ihtiyacınız var. Bir miktar balı yüzünüze sürüp yarım saat beklettikten sonra ılık suyla durulayın. Haftada 2 kez yüz maskesi olarak kullanın. Yüzünüzün daha önce olmadığı kadar pürüzsüz olduğunu göreceksiniz.

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    Domates: Domates içeriğinde bulundurduğu asitlerle cildinizi temizler ve sıkılaştırır. Domates suyunu yüzünüze sürüp gece boyu cildinizde bekletebilirsiniz.

     

     

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Yorumlar
25
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    27 Aralık 2019 Cuma 19:59

    limonu sivilcelerinize sürerseniz etkisini görürsünüz gece yatmadan önce yapın bunu yoğurt karbonat olayı da lekelere birebir yalnız içine birkaç damla limonla daha etkili olur o DA GECE YATMADAN YAPILMASI GEREKEN BİR ŞEY

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  • Misafir
     
    01 Aralık 2019 Pazar 15:50

    galiba

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  • Misafir
     
    23 Mayıs 2019 Perşembe 20:49

    çok güzel bence etkili etkisini gördüm çok güzel hepinize tavsiye ederim

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  • Misafir
     
    28 Ocak 2019 Pazartesi 22:38

    gerçektende saçma böyle şeyleri kim atıyor

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  • Misafir
     
    21 Aralık 2018 Cuma 12:45

    limonun ph 2 dir yüzümüz ph5/5 dir bu yüzden cilde sürülmez ve dısarı güneşe cıktıgınız da cıddı yanıklar meydana gelır ya da lekeler :)

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  • Misafir
     
    27 Kasım 2018 Salı 10:52

    beğndim güzelmişş

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  • Misafir
     
    23 Eylül 2018 Pazar 14:40

    gercekten etkili bir tarif denemenizi tavsiye ederim.

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  • Misafir
     
    14 Eylül 2018 Cuma 22:32

    saçma bence

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  • Misafir
     
    23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:23

    çok güzel bir yazı olmuş limon düzenli kullanımda etkisini fena gösteriyo limon denein bal apışkan etkisi veriyo sakın yapmanayın kava deliklerie zarr verito bunu okuyan bana cevap hazsınlar doğrusu çok beğendim

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  • Misafir
     
    29 Nisan 2019 Pazartesi 18:39

    yazdım

  • Misafir
     
    17 Temmuz 2018 Salı 11:26

    muhteşemmmmmmmmmmmmmmmmmmm çoooook güüüüüzeeeeel

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  • Misafir
     
    03 Temmuz 2018 Salı 15:23

    güzelll

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  • Misafir
     
    03 Mayıs 2018 Perşembe 16:57

    cok güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Mayıs 2018 Cuma 23:48

    ben denedim gerçekten de oluyor buradaki hepsi doğru aq

  • Misafir
     
    03 Mayıs 2018 Perşembe 16:53

    güzel

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  • Misafir
     
    12 Nisan 2018 Perşembe 18:20

    ingilizce hocası istedi

    Cevapla
  • Misafir
     
    05 Ekim 2018 Cuma 15:09

    niye

  • Misafir
     
    12 Nisan 2018 Perşembe 18:19

    iyi

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  • Misafir
     
    22 Şubat 2018 Perşembe 18:46

    çok bilgilen dim hepsinden plakası 43

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  • Misafir
     
    22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:28

    nereli̇si̇n ben kütahyaliyim rei̇s :)

  • Misafir
     
    09 Şubat 2018 Cuma 10:49

    bunlar doğru mu acaba eğer ki yüzümüze bişey olursa pişman olmak istemiyorummm

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  • Misafir
     
    18 Şubat 2018 Pazar 01:34

    bide benimkini süreriz yüzüne tama olur

  • Misafir
     
    02 Nisan 2019 Salı 14:30

    hepsi hikaye.. duru su ve havluyu yüzünüze sürerek değil hafif bastıra bastıra kurulayın. en doğrusu bu

  • Misafir
     
    16 Ocak 2018 Salı 16:47

    çok güzel bir yazı olmuş evde cilt bakımı nasıl yapıldığını anladım.

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  • Misafir
     
    23 Temmuz 2018 Pazartesi 22:19

    doğru söylüyorsun


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