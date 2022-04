Yüzünüzü ne sıklıkta yıkamalısınız?

Konu cilt temizliği olduğunda herkesin uygulayabileceği tek tip bir yöntem yoktur. Cilt bakımını nasıl yapmanız gerektiği yaşınıza, ne kadar aktif bir hayat yaşadığınıza ve hatta hava koşullarına göre değişir. Sabah ve akşam yatmadan önce birer kez yüz yıkamanın yeterli olduğu düşünülse de bu ritüel bazı ciltler için yeterli, bazıları içinse fazla ya da az gelebilir.

Cilt tipinize göre cildinizi ne sıklıkta yıkamanız gerekir?

Kuru ya da hassas bir cildiniz varsa

Kuru cildinizi suyla yıkamak iyi bir fikir gibi görünse de gerçekte bu hareketin cildinize yarardan çok zararı vardır. Eğer cildiniz kuruysa ya da çok hassassa, yüzünüzü günde iki kez yıkamak rahatsız edici olabilir. Bu nedenle sabahları yüzünüzü herhangi bir ürün kullanmadan ılık suyla yıkamak daha doğru olacaktır. Geceleri ise yağ bazlı ürünlerle cildinizi nemlendirmeniz hassas cildinizi rahatsız etmeden bakım yapmanızı sağlayacaktır. Cildinize zarar verebilecek cilt bakım ürünleri haberimizi okumak için tıklayın!

Yağlı ve sivilcelenmeye yatkın bir cildiniz varsa

Eğer cildiniz yağlıysa ve sivilcelenmeye yatkınsa, yüzünüzü olabildiğinde sık yıkama isteğiniz anlaşılabilir. Ancak, yüzünüzü günde ikiden fazla yıkamanız tüm çabalarınızın boşa çıkmasına neden olacaktır. Çünkü bu hareketiniz cildinizdeki sebum oluşumunun artmasına neden olarak daha da fazla sivilcelenme yaratacaktır. Yağlı cildinizin daha uzun süre mat görünmesi için asit bazlı temizleyiciler tercih edebilirsiniz. Yüzünüzü çok sık yıkamamanız gerektiğini unutmamalısınız!

Çok fazla makyaj yapıyorsanız

Modunuzun yükselmesini ve harika görünmenizi harika bir makyajdan başka hiçbir şey sağlayamaz! Ancak, cildinizde makyaj malzemesi kalıntılarının birikmesi gözeneklerinizin tıkanmasına ve hatta erken kırışıklık oluşumuna neden olabilir. Makyajınızı doğru bir şekilde çıkarmanız bu noktada çok önemli olacaktır. Yüzünüzü her gün yıkamanız da cildinizin daha uzun süre taze ve genç görünmesini sağlayacaktır.

Neredeyse her gün spor salonuna gidiyorsanız

Fiziksel olarak aktif olmak kilo kontrolünü sağlamak ve daha enerjik hissetmeniz için çok önemlidir. Ancak, spor yapmaya başlamadan önce ve sonra yüzünüzü yıkamayı asla unutmamalısınız! Spor yapmaya başlamadan önce makyajınızı temizlemeniz de gözeneklerinizin tıkanmasını engelleyerek bakterilerin terle ve ölü deriyle birleşerek yüzünüze yapışmasını engelleyecektir. Spordan hemen sonra yüzünüzü yıkamanız sivilce oluşumuna neden olacak bakterilerin temizlenmesine yardımcı olacaktır. Cilde iyi gelen smoothie tarifi için tıklayın!

Mevsimlere göre cildinizde değişim gözlemliyorsanız

Cildiniz için harika olduğunu düşündüğünüz bir ürün bulduğunuzda stok yapıp her gün aynı ürünü kullanma eğiliminde olabilirsiniz. Ancak, cilt bakım rutininizi mevsimlere göre değiştirmek cilt problemlerini engellemeye yardımcı olabileceği gibi kırışıklık oluşumunu da en aza indirir. Örneğin kışın yüzünüzü günde bir kez yıkamak ve yoğum kremler ve serumlar kullanmak cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlamak için önemli olacaktır.

