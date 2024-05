Pirinç pişirilmeden önce yıkanır mı?

İster uzun ister kısa taneli, ister beyaz ister kahverengi olsun, pirinç dünyadaki en yaygın gıdalardan biridir. Pirinci yıkamak, pilav yemeğini hazırlamak için gerekli bir ön koşul olsa da, bazı insanlar tahılları pişirmeden önce yıkamamayı tercih ederler. İşte pirinci pişirmeden önce yıkamanın daha sağlıklı ya da gereksiz bir adım olup olmadığı konusunda uzmanların yorumları...

İlginizi çekebilir: En sağlıklı 7 pirinç türü

Pirinç yıkamanın gıda güvenliği açısından faydaları olabilir

Birçok kişinin iddia ettiği gibi, uzmanlar pirincinizi yıkamanın, onu aşırı yapışkanlıktan bulutumsu bir hale getirebileceğinin doğru olduğunu söylüyor. Pirinci pişirmeden önce yıkamak, pişirildiğinde daha kabarık bir doku veren topikal nişastanın giderilmesine yardımcı olur. Bu topikal nişasta azaltıldığında, pirinç tanelerinin birbirine yapışması daha az olasıdır ve bu da daha az topaklı bir sonuca yol açar.

Pirinci yıkamak istemenizin bir başka nedeni daha vardır: Pirinci yemek için daha güvenli hale getirecektir. Pirinci yıkamak, tarladan sofraya gelebilecek kir veya küçük çakıl taşları gibi artıklar da dahil olmak üzere istenmeyen maddelerin temizlenmesine de yardımcı olur. Yıkama, gıda ambalajlarındaki bazı mikroplastikleri de ortadan kaldırabilir. Tehlikeli Maddeler Dergisi'nde 2021 yılında yapılan bir araştırma, pirinci pişirmeden önce yıkamanın plastik kirliliğini %20 - 40 oranında azalttığını ortaya koymuştur. Ayrıca piyasada satılan pirincin temizlenmesinin arsenik konsantrasyonlarını azaltabileceğine dair sınırlı kanıt bulunmaktadır. Arsenik, toprakta ve suda doğal olarak bulunur ve toksik olarak kabul edilir.

İklim değişikliği sorunu daha da kötüleştirebilir. Araştırmacılar daha yüksek sıcaklıkların pirinçte daha yüksek arsenik konsantrasyonlarına yol açabileceğini buldular. Ancak araştırmalar, pirinci yıkamanın beyaz pirincin toksisitesini azaltmak için evde bir çözüm olabileceğini gösteriyor. Kahverengi ya da beyaz pirinçten arseniği uzaklaştırmak için, pirinci kaynamış suda beş dakika beklettikten sonra, suyu döküp daha sonra normalde yaptığınız gibi pişirmeyi deneyebilirsiniz.

Gıda ve İlaç Dairesi'ne göre, bir ölçek pirince 6 ila 10 ölçek su ekleyerek pişirmek ve pişirdikten sonra suyunu süzmek inorganik arseniği %40 - 60 oranında azaltabilir. Ancak, arsenikten kurtulmak için pirinci yıkasanız bile, bu kusursuz bir yöntem değildir. Pirinci yıkamak arsenik seviyelerini düşürmek için bir miktar potansiyel sunsa da, kanıtlar yetersiz ve azaltma oranı değişkenlik gösteriyor.

Pirinç yıkamanın dezavantajları

Pirincin yıkanması, dokusunu iyileştirip istenmeyen maddelerden kurtulmasını sağlasa da, taneleri çok uzun süre suda bekletmemelisiniz. Pirinci pişirmeden önce uzun süre, tekrar tekrar durulamak veya ıslatmak bazı besin maddelerini yok edebilir. Pirinci yıkamak, topikal nişastayı ve dirençli nişasta adı verilen az miktarda faydalı lifi de ortadan kaldırabilir. Bununla birlikte, bağırsak fonksiyonlarının iyileşmesi ve kan şekeri seviyelerinin sabit kalmasıyla ilişkili olan bu dirençli nişasta, pirinç buzdolabında saklanırsa artabilir.

Ayrıca pirinci yıkamak, demir veya folat, niasin ve tiamin gibi suda çözünen B vitaminleri gibi besin maddelerini de azaltabilir. Aslında, arseniği azaltmak için kullanılan bir yöntem olan pirinci fazla miktarda suyla pişirmek, bu besin maddelerinin seviyelerini %50 - 70 oranında azaltabilir. Diyetinizde bu besin maddelerini yeterince almak konusunda endişeleriniz varsa, pirinci yıkama işlemini atlamak isteyebilirsiniz.

Pilav yapmak için diğer sağlıklı alışkanlıklar

Pirincinizi pişirmeden önce yıkamaya karar verip vermediğinizden bağımsız olarak, sağlıklı ve lezzetli pirinç yapımı için aklınızda bulundurmanız gereken başka alışkanlıklar da vardır.

Yeni başlayanlar için, arsenik maruziyetini sınırlandırmak amacıyla, yıkanmış ya da yıkanmamış pirinci çok sık yememek en iyisidir. Uzmanlar, günde birden fazla öğünde sık sık pirinç yemenin, özellikle daha hassas olabilen bebekler ve çocuklar için sağlıksız olabileceğini söyledi.

Daha düşük arsenik konsantrasyonlarına sahip pirinç türlerini satın alarak da maruziyeti sınırlandırabilirsiniz. Consumer Reports'un 2014 yılı verilerine göre Kaliforniya, Hindistan veya Pakistan'da yetiştirilen beyaz basmati pirinci ve ABD suşi pirinci en güvenli seçenekler olarak belirtilmiştir.

Diyetinize pirinç eklediğinizde, çeşitli hazırlama yöntemlerini deneyin. Tahılları sadece suda kaynatmaya alışkınsanız, ekstra lezzet ve protein için kemik suyu kullanmayı deneyin.

Pilavın, sağlık faktörünü güçlendirmek için arada sırada tam tahıllı esmer pirinci tercih edin. Arsenik seviyelerini azaltmak için adımlar atmak isteyebilirsiniz, ancak genel olarak kahverengi pirinç beyaz pirinçten daha fazla lif ve protein içerir, bu da onu besleyici ve sağlıklı bir seçim haline getirir.

Kaynak: Sarah Garone. "Are There Any Real Health Benefits to Washing Your Rice Before Cooking It?". Şuradan alındı: https://www.health.com/washing-rice-health-benefits-8600970. (29.04.2024).