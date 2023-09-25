Parfümü saçınıza da sıkıyorsanız...

Saçınız özenli bir bakımı hak ederken ona parfüm sıkmanız doğru mu?

Parfümü saçınıza da sıkıyorsanız...
Güzellik
Giriş: 25 Eylül 2023 07:57
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Saçımıza kimi zaman temiz kokmadığını hissettiğimizde kimi zaman da sırf kokumuz daha fazla yayılsın diye parfüm sıkabiliyoruz. Saça parfüm sıkmakla ilgili birçok rivayet duymuşsunuzdur. Saçınızın çabuk beyazlayacağından saçınızı yıpratabilmesine kadar birçok olumsuz fikre sahip olabileceğiniz. İşte saça parfüm sıkmanın gerçek etkileri:


Saçınıza parfüm sıkmak saçınıza yapabileceğiniz en kötü şey olmasa da en iyi şey de olmayacağı kesin. Parfümün saçınıza zarar verme potansiyeli var. Parfümünüzün içinde hangi bileşenlerin bulunduğunu düşünün. Çoğu parfüm ve vücut spreyi, etil alkol gibi sert alkollerden ve ağır sentetik kokulardan elde edilirler.


FDA'ya göre etil alkolün cilt ve saç üzerinde kurutucu etkileri olabiliyor. Bu nedenle birçok firma pek çok kozmetik ürününün formüllerinde diğer alkolleri kullanmayı tercih ediyor. Tedavi edilmesi zor kuruluk, kırılma, saç uçlarının çatallaşması ve elektriklenme gibi uzun vadeli hasarlara da neden olabilir.


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Saçınıza parfüm sıkmak yerine...

Parfüme alternatif olarak saçınızın bütünlüğünü koruyabilecek, temizleyecek ve nemlendirebilecek çok sayıda yol var:


Saç misti

Saç spreylerini/mistlerini parfümün en güvenli alternatifi olarak düşünün. Bu spreyler saçınızı kurutmadan veya başka bir şekilde zarar vermeden canlandırıcı, kalıcı bir koku bırakmayı amaçlamaktadırlar.


Kuru şampuan

Saçınızı geçici olarak temizleyecek ve aynı zamanda hoş bir koku katacak bir ürün arıyorsanız kuru şampuanı tercih edebilirsiniz. Bu formüllerdeki ürünler saça zarar vermeden fazla yağın giderilmesine ve hoş olmayan kokuların emilmesine yardımcı olur. Fakat yine de kuru şampuanı çok fazla kullanmamalısınız. Çünkü saçlarınızın gözeneklerinizi doldurup havasız kalmasına sebep olabilirsiniz.


Kokulu serum ve yağlar

Kuru saçları derinlemesine beslemek istiyorsanız kokulu saç yağı veya serumları deneyin. Bu ürünlerle uzun bir yolculuğa çıkıp saçlarınızı daha sağlıklı hale getirebilirsiniz eğer saç bakım özellikleri varsa. Son olarak saçlarınızın ortasından uç kısımlarına doğru sürün ki yağlı bir görünüm elde etmemiş olun.


İçeriğe dikkat!

İçerik açısından etil ve izopropil alkollerden uzak durmak isteyebilirsiniz. Doğal yağlarla zenginleştirilmiş herhangi bir saç spreyi, kuru şampuan veya serum elde etmeniz saç tellerini onarmaya ve koku katmaya yardımcı olabilir. Uçucu yağlar ise geleneksel sentetik kokulara bir alternatif sunarlar. Bu bakımdan hassasiyeti önlemek açısından kullanıldığı formülde güvenli bir şekilde seyreltiklerinden emin olmanız gerek.


Referans: Jen Anderson & Cynthia Cobb. "Here's Why You Shouldn't Put Perfume on Your Hair – and What to Do Instead". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/beauty-skin-care/perfume-on-hair#important-ingredients. (5 Ağustos 2020).


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