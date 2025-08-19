Cambridge Sözlüğü'ne yeni kelimeler eklendi

Cambridge Sözlüğü, sosyal medyada popülerleşen "skibidi" ve "tradwife" gibi kelimelerin de aralarında bulunduğu 6 binden fazla yeni kelimeyi sözlüğe ekleyecek.

Yaşam
Giriş: 19 Ağustos 2025 13:26
Cambridge Sözlüğü, modern yaşamı, internet kültürünü ve toplumsal değişimleri yansıtan 6 binden fazla yeni kelimeyi bu yıl sözlüğe dahil edeceğini duyurdu. Sözlükte yer alan tanıma göre "skibidi", YouTube'da yayımlanan viral bir animasyon serisinin yaratıcısı tarafından ortaya atılan, bazen "cool (havalı)" veya "bad (kötü)" anlamına gelebilen ya da tamamen şaka amaçlı, anlamsız şekilde kullanılan kelime olarak yer aldı.


ABD'de magazin dünyasının önde gelen isimlerinden televizyon yıldızı Kim Kardashian da Instagram'da "skibidi toilet" yazılı kolye paylaşarak bu kelimeyi gündeme getiren isimler arasında yer alıyor. "Tradwife" ise "traditional wife (geleneksel eş)" ifadesinin kısaltması olarak sözlüğe girdi. Tanımda, yemek yapan, temizlikle ilgilenen ve sosyal medyada bu yaşam tarzını paylaşan evli kadınları nitelemek için kullanıldığı belirtildi.


Yeni eklenen kelimeler arasında Kovid-19 salgını sonrası artan uzaktan çalışma kültürüyle bağlantılı ifadeler de yer aldı. Bunlar arasında, çalışmıyorken bilgisayarın aktif görünmesini sağlayan cihaz ya da yazılım anlamına gelen "mouse jiggler" ve işyerindeki güven ilişkisini tanımlayan "work wife" ile "work spouse" bulunuyor.


Ayrıca "bro (kanka)" ve "oligarchy (oligarşi)" kelimelerinin birleşiminden türetilen "broligarchy" de sözlüğe eklendi. Bu ifade, özellikle teknoloji sektöründe faaliyet gösteren, aşırı zengin ve güçlü küçük çaplı erkek grubunu tanımlamak için kullanılıyor.


Cambridge Sözlüğü Sözlük Programı Yöneticisi Colin McIntosh, internet kültürünün İngilizceyi değiştirdiğini dile getirdi. McIntosh: "Her gün 'skibidi' ya da 'delulu' gibi kelimelerin sözlüğe girdiğini görmüyorsunuz. Yalnızca kalıcı olacağına inandığımız kelimeleri ekliyoruz" ifadelerini kullandı.


