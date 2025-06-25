Yedigöller’de buzulları aratmayan manzaralar

Rakımı ve iklim şartları dikkate alındığında bölgeye yapılacak ziyaretler için en uygun dönemin 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arası olduğu belirtilirken kış aylarında göllerin yüzeyi yaklaşık 1 metre kalınlığında buzla kaplanmak olan bölgenin çevresi ise 2 ila 5 metre arasında değişen kar örtüsü altında kalıyor.

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