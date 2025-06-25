Yedigöller’de buzulları aratmayan manzaralar

Erzurum'un \u0130spir il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Yedig\u00f6ller b\u00f6lgesi do\u011faseverlerin u\u011frak mekan\u0131 oldu. Haziran ay\u0131na girilmesine ra\u011fmen kar\u0131n beyaz\u0131 ve do\u011fan\u0131n ye\u015fil tonlar\u0131yla muhte\u015fem bir g\u00f6rsel \u015f\u00f6len olu\u015fturan Yedig\u00f6ller, foto\u011fraf\u00e7\u0131lar\u0131 hayran b\u0131rakt\u0131.. \u0130spir il\u00e7esi s\u0131n\u0131rlar\u0131nda, Ka\u00e7kar Da\u011flar\u0131'n\u0131n g\u00fcneybat\u0131s\u0131nda ve Ver\u00e7enik Da\u011flar\u0131 \u00fczerinde, yakla\u015f\u0131k 3 bin 200 metre rak\u0131mda yer alan Yedig\u00f6ller, etkileyici g\u00fczelli\u011fe sahip buzul g\u00f6llerinden olu\u015fuyor.. Erzurum-Rize s\u0131n\u0131r hatt\u0131nda, Moryayla ve Yedig\u00f6l Mahalleleri civar\u0131nda konumlanan bu e\u015fsiz do\u011fa harikas\u0131, baz\u0131lar\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 olmakla birlikte toplam 10 g\u00f6lden meydana geliyor. . G\u00f6llerin derinli\u011fi 10 ila 70 metre aras\u0131nda de\u011fi\u015firken bu g\u00f6llerden ikisinde k\u0131rm\u0131z\u0131 benekli alabal\u0131k ya\u015f\u0131yor.. B\u00f6lgeye ad\u0131n\u0131 veren Yedig\u00f6l; Kuzu, Koyun, G\u00f6bekli, Sinekli, Y\u0131ld\u0131zl\u0131, Karanl\u0131k ve Ayg\u0131r G\u00f6l\u00fc olup, bu g\u00f6llerin sular\u0131 Yedig\u00f6l Deresi vas\u0131tas\u0131yla Sala\u00e7ur Vadisi'ni ge\u00e7erek \u00c7oruh Nehri'ne ula\u015f\u0131yor.. Rak\u0131m\u0131 ve iklim \u015fartlar\u0131 dikkate al\u0131nd\u0131\u011f\u0131nda b\u00f6lgeye yap\u0131lacak ziyaretler i\u00e7in en uygun d\u00f6nemin 15 Haziran-15 Eyl\u00fcl tarihleri aras\u0131 oldu\u011fu belirtilirken k\u0131\u015f aylar\u0131nda g\u00f6llerin y\u00fczeyi yakla\u015f\u0131k 1 metre kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131nda buzla kaplanmak olan b\u00f6lgenin \u00e7evresi ise 2 ila 5 metre aras\u0131nda de\u011fi\u015fen kar \u00f6rt\u00fcs\u00fc alt\u0131nda kal\u0131yor.\n \n*Haberin foto\u011fraflar\u0131 \u0130HA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir..
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