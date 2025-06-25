Yedigöller’de buzulları aratmayan manzaralar

Erzurum’un Yedigöller bölgesinde kaydedilen buzulları andıran görüntüler, doğaseverleri hayran bırakıyor; bölge, yaz ortasında bile kıştan kalma manzaralarıyla büyülüyor.

Yaşam
Giriş: 25 Haziran 2025 12:00
ABONE OL

  • Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Yedigöller bölgesi doğaseverlerin uğrak mekanı oldu. Haziran ayına girilmesine rağmen karın beyazı ve doğanın yeşil tonlarıyla muhteşem bir görsel şölen oluşturan Yedigöller, fotoğrafçıları hayran bıraktı.

    1 / 6

  • İspir ilçesi sınırlarında, Kaçkar Dağları'nın güneybatısında ve Verçenik Dağları üzerinde, yaklaşık 3 bin 200 metre rakımda yer alan Yedigöller, etkileyici güzelliğe sahip buzul göllerinden oluşuyor.

    2 / 6

  • Erzurum-Rize sınır hattında, Moryayla ve Yedigöl Mahalleleri civarında konumlanan bu eşsiz doğa harikası, bazıları küçük çaplı olmakla birlikte toplam 10 gölden meydana geliyor.

    3 / 6

  • Göllerin derinliği 10 ila 70 metre arasında değişirken bu göllerden ikisinde kırmızı benekli alabalık yaşıyor.

    4 / 6

  • Bölgeye adını veren Yedigöl; Kuzu, Koyun, Göbekli, Sinekli, Yıldızlı, Karanlık ve Aygır Gölü olup, bu göllerin suları Yedigöl Deresi vasıtasıyla Salaçur Vadisi'ni geçerek Çoruh Nehri'ne ulaşıyor.

    5 / 6

  • Rakımı ve iklim şartları dikkate alındığında bölgeye yapılacak ziyaretler için en uygun dönemin 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arası olduğu belirtilirken kış aylarında göllerin yüzeyi yaklaşık 1 metre kalınlığında buzla kaplanmak olan bölgenin çevresi ise 2 ila 5 metre arasında değişen kar örtüsü altında kalıyor.

    *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

    6 / 6

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.