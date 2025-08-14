Vietnam’ın antik liman şehri: Hoi An

Vietnam'\u0131n orta kesimindeki Quang Nam eyaletinde yer alan Hoi An Antik Kenti, 15. y\u00fczy\u0131ldan 19. y\u00fczy\u0131la kadar G\u00fcneydo\u011fu Asya'n\u0131n en \u00f6nemli ticaret limanlar\u0131ndan biri olarak b\u00f6lgenin tarihine y\u00f6n verdi.. Liman\u0131n 19. y\u00fczy\u0131lda i\u015flevini yitirmesi, Hoi An'\u0131n dar sokaklar\u0131, geleneksel ah\u015fap yap\u0131lar\u0131 ve \u00f6zg\u00fcn kent dokusunun g\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar bozulmadan ula\u015fmas\u0131nda etkili oldu.. Thu Bon Nehri k\u0131y\u0131s\u0131ndaki kent, 1999 y\u0131l\u0131nda UNESCO D\u00fcnya Miras\u0131 Listesi'ne dahil edildi.. \u00c7in, Japon ve Avrupa k\u00fclt\u00fcrlerinin izlerini ta\u015f\u0131yan kentte; binden fazla ah\u015fap \u00e7er\u00e7eveli yap\u0131, ibadethane, d\u00fckkan ve han, dar sokaklar boyunca s\u0131ralan\u0131yor.. UNESCO'ya g\u00f6re Hoi An, Asya'daki en iyi korunmu\u015f eski liman yerle\u015fimlerinden biri olarak kabul ediliyor.. Ula\u015f\u0131m\u0131n b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde bisikletle sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 kent, ziyaret\u00e7ilere sakin ve nostaljik bir atmosfer sunuyor.. Geleneksel el sanatlar\u0131 at\u00f6lyeleri, renkli gece pazarlar\u0131 ve nehir k\u0131y\u0131s\u0131ndaki tekne turlar\u0131, Hoi An'\u0131 hem tarih hem de k\u00fclt\u00fcr merakl\u0131lar\u0131n\u0131n g\u00f6zde dura\u011f\u0131 haline getiriyor.. \u0130\u015fte Hoi An'dan kareler.... Haber ve foto\u011fraf Anadolu Ajans\u0131 taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . .
