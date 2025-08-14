Vietnam’ın antik liman şehri: Hoi An

UNESCO’ya göre Hoi An, Asya’daki en iyi korunmuş eski liman yerleşimlerinden biri olan Hoi An'a kısa bir yolculuk...

Yaşam
14 Ağustos 2025
  • Vietnam'ın orta kesimindeki Quang Nam eyaletinde yer alan Hoi An Antik Kenti, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Güneydoğu Asya'nın en önemli ticaret limanlarından biri olarak bölgenin tarihine yön verdi.

  • Limanın 19. yüzyılda işlevini yitirmesi, Hoi An'ın dar sokakları, geleneksel ahşap yapıları ve özgün kent dokusunun günümüze kadar bozulmadan ulaşmasında etkili oldu.

  • Thu Bon Nehri kıyısındaki kent, 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

  • Çin, Japon ve Avrupa kültürlerinin izlerini taşıyan kentte; binden fazla ahşap çerçeveli yapı, ibadethane, dükkan ve han, dar sokaklar boyunca sıralanıyor.

  • UNESCO'ya göre Hoi An, Asya'daki en iyi korunmuş eski liman yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

  • Ulaşımın büyük ölçüde bisikletle sağlandığı kent, ziyaretçilere sakin ve nostaljik bir atmosfer sunuyor.

  • Geleneksel el sanatları atölyeleri, renkli gece pazarları ve nehir kıyısındaki tekne turları, Hoi An'ı hem tarih hem de kültür meraklılarının gözde durağı haline getiriyor.

  • İşte Hoi An'dan kareler...

  • Haber ve fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

