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Seyahat

Tuz Gölü pembe bir masala dönüştü

Alg ve bakterilerin etkisiyle Tuz Gölü, yaz aylarında pembe ve kırmızı tonlara bürünerek ziyaretçilerini büyülüyor.

Giriş: 19 Ağustos 2026, Çarşamba 13:19
Güncelleme: 19 Ağustos 2026, Çarşamba 13:19
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Ortopedik rahatsızlıklarına şifa arayanların uğrak noktası olan Tuz Gölü, alg ve bakterilerin etkisiyle pembe renge büründü.

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Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, içerisinde barındırdığı algler ve bakteriler nedeniyle pembe renge büründü.

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Aksaray, Konya ve Ankara sınırları içerisinde bulunan Tuz Gölü'nde algler, sıcağın ve tuzun arttığı yaz aylarında renkli madde üreterek güneşin zararlı ışınlarından korunuyor. 

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Bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor.

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Kışın buz mavisi, yazın ise beyaz rengiyle dikkati çeken Tuz Gölü yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

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Ortopedik rahatsızlıklarına şifa bulmak için Tuz Gölü'ne gelen vatandaşlar ise vücutlarını tuza gömerek şifa arıyor.

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* Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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