Başkasına aşık olduğunu söyledi

Selam Yeşim Hanım, size ihtiyacım var, bana yardım edin ne olursunuz. Üniversiteyi bitirip memleketime dönünce sevgilimle olan ilişkim birkaç ay içinde bitti, anlamadım, apar topar bitti. Ne oldu, niye böyle soğuk davranıyor diye üzülürken ona sorduğum zaman “işim var”, “çok çalışıyorum”, “vaktim yok”, “değişen bir şey yok” dedi ama en nihayetinde benim sıkıştırmalarım karşısında benden ayrılmak istediğini söyledi. Aylardır acı içindeyim benimle evleneceğini, çok sevdiğini söylemişti. Yıllar boyunca ne oldu, ne değişti, hani evlenecektik, çok seviyorum diyordun dediğimde başkasına aşık olduğunu söyledi. Yüreğime o anda sanki hançeri batırdı, kalbimi oya oya batırdı. Öldüm ve yeniden dirildim sanki. Aradım, kaç kere yalvardım ilk önceleri duymadı, sanki hiçbir şey yaşamamışız gibi davrandı. Soğuk soğuk “Arkadaş kalalım” dedi. “Olmaz, yapamam” dedim. Sonraları öğrendim ortak arkadaşlarım fotoğraflarını gönderdiler aşık oldum dediği kızla nişanlanmış. İkisi de fotoğrafta gülüyorlardı, mutluydular. Onu seviyor, elini tutuyor, gözlerinin içine bakıyor, onun eşi olacak. Ben bu aldanışımla nasıl yaşayacağım? Bütün ümitlerimi yitirdim, zayıfladım. Elim ayağım kalkmıyor, kimselere bir şey söyleyemiyorum. Bütün erkeklerden nefret ediyorum, yaşamak istemiyorum…

Yeşim Tijen’in cevabı:

Merhaba sevgili okurlar; acılar insanı en çok geceleri vurur. Acılar bile insanı nerden vuracağını bilir; o da karanlığın kasvetini, çaresizliğini kullanır. Karanlık insanın zihnine böğrünün tam ortasına çöktü mü kendi de dibe çöker. Günün ışıkları pencereden sızana dek insan kıvranır durur. Yeni doğan günün karanlığı delen aydınlığı ruhumuza sızmaya başladığında insanın zihni de karanlıktan uyanır, yeniden yaşamın aydınlığına tutunur. Sizin yaşama tutunacak hiç mi bir şeyiniz yok yavrum? Hayat sevgiliden ibaret olmamalı. Sevmek, sevilmek bunlar değerli ama hiç kimse sizden daha değerli değil. Sevgili gidince ilişkiyi bitirince insan üzülebilir ama yeniden ayağa kalkar da o da insanın dirayeti, kendine, yaşama, ailesine olan sevgisiyle, bağlılığıyla sorumluluk duygusuyla gerçekleşir. Sizin yaşadığınız acıları paylaşacağınız kimseniz yok mu? İnsana insan iyi gelir.

Küçükken düşeriz ya… Annemiz ya da babamız hemen bizim yanımıza koşar, bizi yerden kaldırır, biz de yaygarayı basarız ne de olsa nazımızı çeken bir annemiz babamız, sevenimizin varlığından daha o küçücük yaşlarda haberdarızdır. Onların şefkatli kollarında birkaç dakika sonra keyfimiz eski yerine gelir, yine koşarız. Koşmaktan korkmayız daha çok koşarız. Büyüdüğümüzde üzüldüğümüzden, canımız acıdığında bizi kaldıracak kimse yokmuş gibi yaparız. Yardımcı olacaklar vardır da biz yardım isteyemeyiz, acılarımızı paylaşmaktan kaçındığımızdan koca kalabalıklar içinde yalnızlaşırız. Oysa acılar paylaşınca azalır. Aynı mutlulukların paylaşınca çoğaldığı gibi siz bu yaşadığınız hayal kırıklığını annenizle ya da sevdiğiniz güvendiğiniz bir arkadaşınızla paylaşabilirdiniz ve paylaşmalıydınız. Her şeyi tek başımıza taşıyamayız yavrum. Anneler güvenilen yakın arkadaşlardır. Bugünlerde yaralara çok iyi gelirler. Bizi zehirleyen duygularımızı boşaltmak zorundayız. En azından böyle zamanlarda bir kağıda içinizdekileri döküp yazın sonra yırtın atın içinizdeki yükleriniz o kağıtla beraber her sefer biraz daha biraz daha yok olsun. Yoksa işte böyle eliniz kolunuz kalkamaz, yaşamdan uzaklaşır, yaşamak istemiyorum diyecek noktaya gelirsiniz.

Birini sevebilmek onunla evlenmeyi istediğini söyleyecek kadar sevmek bu sözler bayağı faturası ağır sözlerdir. Bu genç faturayı düşünmemiş nasıl olsa artık yaşananların faturası olmuyor demiş sizi bırakabilmiş. Genç haklı bir alışveriş bir fiş devri biteli yıllar oldu artık hiçbir şeyin faturası yok. Sonunda insan insana bunu da yapar hale geldi. Sevgiler heves bitene kadar… Yine de biz iyi niyetle bakalım, olumsuz düşünceleri bir kenara bırakalım, sizi ayağa kaldıralım. Size ifade ettiklerimle dedim ki bu genç sorumsuz, bu genç anı yaşıyor, gerisini düşünmüyor. Böyle biriyle zaten mutlu olamazdınız. Belki ilk zamanlar olurdunuz sonra bu gencin faturasını ödemekten kaçtığı sorunlarla karşılaşacaktınız. Onun için erkekte de kadında da sorumluluk duygusu önemli. Buna bakacaksınız. Sorumluluk duygusunu ne kadar taşıyor, nasıl taşıyor? Bunları gözlemleyeceksiniz şimdiden sonrası için aklınız da olsun.

İnsan zihninde bir konuyu odak noktası yapınca o odak onu rahat bırakmaz, her dakika kendini size hissettirir. “Bak acın burada” der gibi baktığınız her yerde, her sözde o düşünce vardır. O odaktan nasıl çıkarsınız? Kendinizi yaşamın içinde var ettirerek, yaşamın sorumluluklarına zihnen o anda olarak çıkarırsınız. Size düşen giden sevgiliyi yüreğinizde zihninizde bitirmek olduğuna göre yaşamın içinde bütüncül olarak var olacaksınız. Yarım yamalak değil. Zihninize gelen “Bak seni bıraktı, başka kızla beraber” düşüncelerini hemen zihninizden kış kış kışlayarak kovalayacak yerine güzel düşünceler koyacaksınız. Mutlu olabilmek için zihin temizliği şart yavrum. Bundan başka evden çıkacak arkadaşlarınızla sizi mutlu eden insanlarla bir arada olacaksınız ve kendinize bir amaç edineceksiniz. Şunu yapacağım diyerek o amacı gerçekleştirmeye çabalayacaksınız. Bütün bunları yaparken düşünceleriniz sizinle beraber anda olacak anın dışında değil. Güleceksiniz gülmekten sakınmayacaksınız. İşte aynen öyle gülümsemeye başlayın gerisi illaki gelecek. Sonra ne mi olacak? Unutacaksınız. Gençsiniz yavrum yeniden sevecek sevileceksiniz bu size bir umut olarak söylemiş olduğum söz değil sizin gerçeğiniz. Gençliğiniz size güzel günler vaat ediyor… O vaatleri görün. Ne kendinizden ne yaşamdan kimse için vazgeçmeyin, inadına yaşayın, daha çok yaşayın…

Sevgiler sevgili okurlarıma…

Çözemediğiniz sorunlarınızı yazın, Yeşim Tijen size önerilerde bulunsun.

İşte sorularınızı gönderebileceğiniz adres: yesimilehayatbilgisi@gmail.com