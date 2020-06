Bu korkuyu yenmek istiyorum

Merhabalar Yeşim Hanım, ben her zaman kaybetme korkusu olan bir insanım. Yani şöyle açıklayayım şimdiye kadar sadece bir kızdan hoşlandım gidip konuşmak istedim, o ortamı zorla da olsa yaratabildim ama konuşamadım sanki o an dilim kilitlenmiş gibi bir şey oldu ve terlemeye başladım. Konuşmak istiyorum ama sanki dilim durmuş ve sesim çıkmıyormuş gibi oldu. Kardeşim diye tabir edebileceğim dostum yetişti o anda yardımıma. Ben konuşamadım dahi. Ben o an oradan uzaklaştım. Daha sonra öğrendim ki arkadaşım benim yerime sevdiğim kızla konuşmuş ve hayır cevabını almış. Ben onu duyduktan sonra zaten yeterince yıkıldım ve lise ortamını bilirsiniz ki aynı anda dedikodular dönmeye başladı ve ben ne yapacağımı bilemedim. İlk defa böyle bir şey başıma geliyordu. İlk defa birinden hoşlanmıştım ve ilk defa bir kıza karşı olan duygularımı açıklayacaktım ama yapamadım korktum hem de çok korktum. Her zamanki gibi ya hayır derse korkusuna kapıldım ve yapamadım. O an yanlış bir şey yapmışım gibi hissettim. Benimle çok fazla dalga geçildi ve sevdiğim kız beni fazlasıyla ezdi. İki buçuk yıl boyunca unutmaya çalıştım. Sonunda da başardım, o olayı unutabildim. Şu an başka birini seviyorum ama bu sefer de ilk defa yaptığım gibi gidip de konuşamamak istemiyorum. Sevdiğim kıza karşı artık rahat rahat sevdiğimi söylemek istiyorum ve bu korkuyu yenmek istiyorum. Ama bu korkuyu atlatabilmek için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Kusura bakmayın çok uzun bir yazı oldu bu arada size de zahmet verdiğim için şimdiden özür diler iyi günler dilerim.

Yeşim Tijen'in cevabı:

Seçim Bizim Değil

Sen takır takır yaz günahları

Bizim değil ki hiçbiri,

Günahlar bizim sevaplar bizim

Acılar korkular hüzün hepsi bizim de

Ne garip bizim sandığımız günahlar

Sahi bizim mi?

Yıllarca sırtımızda bizimmiş gibi taşıdığımız

Gözümüzü açtığımızda hayatımızda bulduğumuz

Annemiz, babamız, doğum yerimiz, dinimiz

Hangisi bizim tercihimiz?

Sen boşver takır takır yaz günahları

Sevap bizim günah bizim,

Seçim ıı ıh bizim değil...

Yeşim Tijen

Hüzünlü Valizler kitabından

Hiçbir seçim şansı olmadan geldiğimiz bu dünyada kendimiz için seçeceğimiz şeyler de var. Kendine güvenli bir insan olabilmeyi başarmak bir nevi seçimdir. Servet sahibi bir ailenin çocuğu olarak doğmamış olsanız da ailenizin veya sizin kendinizde oluşturduğunuz güven insanın hayatta sahip olduğu en büyük servettir. Bu güven duygusu öyle bir servettir ki para biter, güveni olanın serveti bitmez çünkü maddeye değil öze dayalıdır.

Yaşamda birçok şey bize kendimizle ilgili ipuçları verir mesela sizin kız arkadaşınıza konuşmak için gittiğinizde hiçbir şey konuşamamanız size “senin kendine güvenin yok” demiş. Kendine güveni olan insan birine bir şey söyleyecekse hayır cevabını alabilecek olsa bile söyler, çekinmez çünkü kendisine güvenir, kaybedeceği hiçbir şey yoktur. O kız onu ret etse de söyleyebilmiş olmanın huzurunu yaşar. Siz bu genç kıza söyleyememiş olmakla orada kendinizle karşılaşmışsınız. Siz orada güvensiz bir genç olduğunuzu anlamış ama üzerine gitmemiş, içinize daha çok dönmüş, acı çekmişsiniz. Halbuki bu yaşadığınızı kabul edip sahiplenecektiniz ki kendinizi iyileştirebilin. O acıyan yaralarınızı sadece seyretmiş. “Ben kendim için ne yapabilirim?” dememiş olmalısınız. Bu nedenle ret edilmiş olmanın sıkıntısını uzunca süre yaşamışsınız. Bu durum sizin olumsuz duygulara çok fazla takılı kaldığınızı ki olumsuz duygular bedeni zehirler onun dengeli ve uyumlu çalışmasını engeller. Korku, endişe, öfke, keder, kindarlık bunların bir ikisi bile bedenin enerjisini bozar. Onun için de insan olumsuz duygulara değil olumlu duygulara tutunmalıdır. Bu duygular onun bedeniyle ruhunun uyum içinde çalışmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla siz bu yaşadıklarınızda olumsuz duygulara tutunan bir genç olarak henüz aklınızı kullanmayı öğrenmemiş olmalısınız. İnsanlar hayatta ancak akıllarıyla varlık gösterebilirler. Olumsuz düşüncelerle kendinizi sıkıştırmış olduğunuz yaşamınızdan artık çıkma, değişme, kendinizi oluşturma, gerçekleştirme zamanı gelmiş sevgili oğlum… Böyle güvensiz bir genç olarak kalmamalısınız. Kendini değiştirebilen tek canlı insan olduğuna göre... Bu bir seçimdir, siz güvenli bir genç olmayı seçmek istiyorsanız içinizde, dışınızda olanlara bakacaksınız. Bu bakıp görmelerle kendinizi daha kendine güvenli hale getirebilirsiniz. Bunu kendinize ve kendinizdekilere inanarak yapacaksınız.

Birinin kendine güveni olması için çok yakışıklı ya da çok güzel olması gerekmez. Evet fiziki güzellikler bir artıdır ama kişiye yetmez. Onun içindir kişiler içlerine bakarlar neler var bir öğrenirler, onları gördüler mi de onlara tutunur, ruhlarını parlatırlar yani fizikten ziyade… Kişinin yapabildikleri, becerileri her ne ise onların kendine kattıklarıyla gerçek güven kazanılır. Güzel konuşabilmek başladığı işi bitirebilen biri olmak herhangi bir konuda beceri sahibi olmak hedefleri olan biri olup onların peşinden gidebilmek, karakter sahibi olmak gibi gibi bunlar kişinin kendine güven kazanmasında çok önemlidir .Bir de bu çok önemli kimseyle kendini mukayese etmemelisiniz. Bu da sizin kendinize güveninizi kemirgen gibi yiyeceğinden kendinizi kendinizdekilerle sevmeyi öğrenmelisiniz. Yarışınız sadece kendinizle olsun ve herhangi bir durumda heyecanlandığınızda kendi kendinizi motive ederek zihninizi yönetmeyi başararak o heyecanı yenebileceğinizi bilmelisiniz. Tabii bir de derin nefes almalar var onların da bu heyecanlı durumlarda çok işe yaradığını söylemeliyim. Derin derin nefesler alıp vereceksiniz. Sözün özü kendinizi zihninizi yönetmeyi bileceksiniz. Bol bol kitap okuyarak öğrendiklerinize yenilerini ekleyerek kendinizi geliştirmelisiniz. İnsan kendine emek vermelidir. Siz kendinizi fark etmeye başladığınızda o içinizdeki güçsüz genç yok olmaya başlayacak yerine yeni kendine güvenen bir genç gelecek. İşte hayatın keyfini o zaman almaya başlayacaksınız. Bu sizin elinizde yavrum. Korkmayın, cesaretli olun ve olumsuz duygulara kapılmayın olur mu? Hayatta seçme şansınızın olduğu bir güzellik varsa onu kaderin eline bırakmayın, kendinizi oluşturmak elinizde. Yapacaksınız, başaracaksınız size güveniyorum sonra hiçbir kıza arkadaşlık teklif etmekten korkmayacaksınız.

Sevgiler sevgili okurlarıma...