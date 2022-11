Venüs Yay burcunda: Özgür aşk

Yay dürüstlüğüyle tanınsa da taahhüt ettiklerini gerçekleştirmesiyle ünlü değildir. Kimsecikler incinmesin diye kolayca söz verebilir fakat sözlerine sadık kalması pek beklenmez. Venüs Yay burcunda, deneyimin arayışıdır. Her sevgili, yeni bir serüven anlamına gelir. Venüs Yay kendisine gitme özgürlüğü veren ve kendisinden taleplerde bulunmayan kişileri sevmeye eğilim gösterir.

Yay burcundaki Venüs, Balık burcundaki Venüs gibi romantizmin Don Juan'ıdır. Özerkliğine ve özgürlüğüne sıkı sıkıya bağlı olan Venüs yay, bir ilişkide kara bulutlar varsa ve kıskançlık gibi olumsuz duygulara maruz kalıyorsa, ilişkiden bir an önce koşarak uzaklaşmak ister. İtaatkar olmaya zorlanan vahşi bir at gibi, tozu dumana katarak ve sizi toz bulutu içinde bırakarak kaçar.

Yay burcundaki Venüs kişiye karizmatik, merak uyandıran ve etkileyici bir çekicilik verir. Bu kişilerin her şeyi görüyormuş, her şeyi biliyormuş, her şeyi anlıyormuş gibi bir duruşları vardır. Venüs Yay’ da, "bir yolcunun", bir flanörün ya da bir turistin karizması vardır. Yay Venüs'ü sevmek, genelde sizi ziyarete gelmiş ya da size arada uğrayan bir misafiri, bir yolcuyu sevmek demektir.

-Bazen kalır kalmasına, ama bunun büyük bir fedakarlık olduğunu her gün hatırlatmaktan çekinmez.-

Venüs Yay'ı sevmek tek bir yerde sabit kalmayan birini sevmektir. Sürekli değişir ve birlikte olduğu insanların da bu değişime uyum sağlamaları için onların da değişmesi gerekir. Değişken burçlardaki Venüs klostrofobiktir.

Yolcu, ya da sözümona "geçici" olmaya alışkın Venüs yay, empatinin her diline hakimdir, insanlar ve deneyimler konusunda geniş ve kapsayıcı bir paleti vardır. Venüs yay, daha derine inmekten çok, görmekle, gözlemlemekle ilgilenir.

Yay Venüs sürekli bir yerlere gider, birileriyle görüşür, macera için bir dakika beklemez. "Hadi kalk gidelim" demeniz yeterlidir. Zaten partnerinin de kendisi gibi gezenti olmasını, yeni şeyler öğrenmek konusunda heyecan duymasını bekler. Değişkendir ve değişimlerine uyum sağlamak için uğraşan kişinin de bu süreçte, değişmesi kaçınılmazdır.

Yay burcundaki cömert Venüs, sevdiği zaman sevdiğine dünyaları vermek ister. Her şeyi verir ve verdiğini unutur. Vermek konusunda hesaplı kitaplı ya da alacaklı değildir. Yay Venüs için birine dünyaları vermek ona dünyaları göstermekle eşdeğerdir. Bir sevgiliden çok, hayatı, deneyimlerini, fikirlerini paylaşabileceği bir ortağa ihtiyacı vardır. Kendisinin bilmediği şeyleri bilen insanları etkileyici bulur. Eğer kendisine yeni bir şeyler katmıyorsa, biriyle birlikte olması için ne sebep vardır ki?

Genelde kendi dini ve kültürel ortamlarından kişilerle geleneksel evlilikler yapması beklense de Venüs Yay, farklı kültürlerden, yabancı ülkelerden, farklı etnisiteden insanlara romantik bir ilgi geliştirebilir. Farklı ilişkiler tecrübe etmekten korkmaz. Yurdışında evlenmek ya da evlendikten sonra yurtdışına taşınmak Venüs yay yerleşimi için öngörülebilir. Venüs yay için, elde edilemeyen, uzak ya da yabancı şeyleri sevmek alışılmadık değildir.

Derin duygularla yüzleşmek gerektiğinde Venüs Yay sürekli şehir dışında ya da yurtdışında olabilir. Eğer bir yerlere gitmemişse, kafasını kuma gömer. Onu da yapamıyorsa anlamazlıktan ve duymazlıktan gelir. Duygularını ifade etmekle ve kalp kırmanın sorumluluğunu almakla arası iyi değildir. Eğer bağlanma korkusuyla ilişkilerden kaçışı sürekli hale gelirse, yoğun bir köksüzlük ve değersizlik duygusunun tutsağı haline gelebilir.

Hayattan keyif almayı ve karşılığında, hayata neşe katmayı seven Venüs Yay, o anda bulunduğu yer neresiyse bu yeri yaşamayı sever. Yeni ve heyecan verici şeylere, karşı koyamadığı bir çağrıya yanıt verirmiş gibi gider. Zevkleri konfor alanından daha mühimdir. Zaten hareket ettiği sürece kendini evinde hisseder.

Venüs Yay için aşık olmak kolay fakat kendini adamaksı zordur. İdeal partnerin peşinde ordan oraya bir ömür de harcayabilirler. Fakat ömürlerinin her anının da tatil havasında geçmesine dikkat ederler.

Zodyakın her burcu, kendisinden önce gelen burcun antitezi gibidir. Her burç kendinden önceki burca bir tepkidir. Örneğin Akrep burcunun uç notalarında ortaya çıkan gizlilik, hesaplayıcılık, maskeler Yay da elimine edilir. Bunların yerini açıklık ve netlik alır. Akrep burcunun sahiplenici kıskançlığı, yay burcunda özgür, anlayışlı ve evrensel aşka dönüşür. Venüs yay iyiliğe ve adalete inanır.

Haritada Venüs'ün yerleşimi, nelerin bizi mutlu ettiğini, nelerden haz duyduğumuzu ve zevklerimizi tanımlar. Venüs yay müziğin, sanatın, mimarinin klasiğini sever. Özellikle dini motiflere sahip çizimlerden, yazılardan, yapılardan ya da müziklerden hoşlanır. Ezoterik ve gizli bilgilerin iflah olmaz mürididir.

Venüs Yay kişisi, duygusal, fikirsel ya da ruhsal olarak kendisine, dört nala koşabileceği alanlar sağlanmasına gereksinim duyar. Cinselliği, duyguları, yaşamı ve dünyayı öğrenmek için muazzam miktarda özgürlüğe ihtiyacı vardır. Venüs yay burcunda, tuzağa düşme, hapsedilme ve kaçamama korkusudur. Sınırlara ve duvarlara tepkisi, bir boğanın kırmızıya olan tepkisinden farksızdır.

Venüs Yay burcunda "özgürlük ve aşk birbirlerinin ayrılmaz parçasıdır" der. "Beni seviyorsan, beni özgür bırak!"

Cesaret ve umutla…