Av. Aslı Karataş
Av. Aslı Karataş Tüm Yazıları
Giriş: 07 Kasım 2024 Perşembe

Kadınlar neden ataerki ile işbirliği yapar?

Latince bir atasözü olan Homo homini lupus yani “insan insanın kurdudur” lafı döndü dolaştı “kadın kadının kurdudur” olarak dağarcıklarımzıa girdi ve ne yapsak çıkaramıyoruz. Erkekler Fransız Devrimi ile adı konan ama tarihi çok daha eskiye dayanan kardeşliklerini (fraternitelerini) erkek egemen toplum yapısına borçlu. Kadınların birbiriyle dayanışma içinde olması da bu sistemi tehdit ettiğinden, kadınları birbirine düşürmek, bu kurt yaftalaması üzerinden söz gelimi aralarını açmak da en çok ataerkinin işine gelir. Tam da bu yüzden “kadın kadının kurdudur” önermesi kadın düşmanı bir önermedir.


Benzer şekilde “bir kadın en büyük kötülüğü yine başka bir kadın yapar” cümlesi de aynı tuzaktan beslenir. En büyük kötülük denen şirkette terfi almasına engel olmak ya da fazladan mesai yapmasına sebep olmak değildir şüphesiz. Bir kadına tecavüze edip, öldürüp, cesedini yakıp üstüne beton dökmeyi “en büyük kötülük” olarak adlandırabiliriz mesela ve takdir edersiniz ki bir kadın bir kadına bunları yapmaz. Kimin yaptığı belli.


Öte yandan evet kimi kadınlar ataerki ile işbirliği yapar. Bu ayrımcılığın ve tahakküm üzerine kurumu sistemlerin tabiatında vardır. İşçi grevlerini önleyen grev kırıcılar da işçiler arasından çıkar. Ulus devlet inşasında asimile edilen diğer halkları asimile edilmesinde de o halktan insanların işbirliği yatar. Bugün İran’da kadını tahakkümü üzerine kurulmuş olan sistemin baş aktörleri devrimi muhafızı olarak adlandırılan kadınlar. Bu işbirlikçiler bakımından sistemin bir parçası ve hatta suç ortağı olma hali var. Bu kişiler içine doğdukları ideolojiden arınmak için çaba sarf etmemiş olmak sebebiyle kusurlu bulunabilirler şüphesiz. Öte yandan sistemin bu çarkı yaratmak için oluşturduğu dişlileri deşmeksizin durumu salt bireysel bir tercihmiş gibi yorumlamak da son derece yetersiz kalır.


Her şeyden önce söylemek gerekir ki bu kadınlar da her ne kadar sağladıkları işbirliği sayesinde sistemden kimi yararlar elde etmiş olsalar da ataerkil ideolojinin esas fayda sağlayanı değildirler. Sistem bu işbirliğini sürdürmek ve mümkün kılmak için türlü araçlar kullanır. Ilki hiç şüphesiz yasaklar ve doğrudan baskı yoluyla gerçekleşir. Herkes aynı direnç kapasitesinde olmaz. Yasak ve baskılarla boyun eğmeme ve mücadele etme azim ve kararlılığını göstermezler. Eğitimden mahrum bırakmak, toplumsal cinsiyet rollerinin empoze edildiği bir iletişime maruz bırakmak, kadınların kendi tarihine dair bilgi vermemek ve hatta tarihi manipüle edilmiş haliyle aktarmak, ekonomik özgürlüklerini elde etmelerine engel olmak, siyasal haklardan faydalandırmamak bu yöntemlere dair verilebilecek diğer örneklerdir.


Kadınların toplumda kapladıkları yeri daraltmak ve davranışlarına göre bu yeri belirlemek, söz gelimi cinsel deneyimleri üzerinden utandırılmaları yahut sistemin kodlarına uymaları karşılığında saygınlık elde etmeleri ataerkinin kullandığı bir diğer yöntemdir. Bu yönetimi kimi zaman annelerimizin uyguladığını görürüz. Tüm bu kodları içselleştirmiş, vaktiyle kendisine uygulanmış olan baskı ve ayrımcılığı etrafındaki diğer kadınlara da uygular. Diğer kadınları da bu sarmala sokmak ister. O anneler adını koymadan ataerkiyle bir pazarlığa oturmuş, özgürlüklerden vazgeçmek ve baskı altında yaşamaya razı olmak karşılığında toplumsal kabulü elde etmişlerdir. Tam aksi şekilde özgürlük talep etmenin bedelinin toplumdan dışlanma olmasını varsayarak hem kendileri hem de çocukları için bunun gerçekleşmemesi umuduyla sistemin ateşine odun taşırlar.


Sisteme uyan kadınlar kimi ayrıcalıklarla ödüllendirilir evet ama bunun her zaman bir bedeli var. Üstelik bu ödül esasen hiç bir zaman eşit ve özgür bir yaşam kadar değerli olamaz. Hepimiz şiddetsiz bir yaşamı hak ediyoruz. Kendi sosyal dayanışma ağlarımızı kurarak bu “toplumdan dışlanma” tehdidiyle mücadele etmemiz mümkün. Erkek egemen sisteminin iddia ettiğinin aksine kadınlar ayrımcılık ve eşitsizliğin elimizden aldıklarıyla mücadele edecek güce sahip ve tüm işbirlikçilere rağmen biz birbirimize gücümüzü hatırlatmaya devam edeceğiz.



YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yazarın önceki yazıları

TÜM YAZILARI
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.