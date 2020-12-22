Yolum Çocuk

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Melisa Unat

Merhaba,

Ben Melisa. Kendimi tanımlayabileceğim bir çok kimliğim var ancak hayatımın bu döneminde kadın, anne ve göçmen kimliğim ön planda sanırım. İzmit, Ankara, İstanbul ve New Jersey`de yaşadım. En çok Ankara`yı sevdim. Hacettepe Üniversitesi`nde Sosyoloji okudum. Bölümümle ilgili bir işte çalışmadım hiç ama okuduğum bölümden pişman da olmadım, bana kattıkları hep yolumu aydınlattı. İş olarak benimsediğim, keyifle yaptığım ilk işim çocuk kitapçılığı oldu. Çok okudum, çok öğrendim, çocukların dünyasını çok sevdim. Kalbim çocuklarla birebir temas halinde olacağım bir iş heyecanıyla doldu. O heyecanın şansıyla güzel kapılara denk geldim, Montessori ile tanıştım ve 2012 yılında Küçük Kara Balık Çocuk Evinden içeri adımımı attım. 2018 yılının haziran adına kadar küçük kara balıklara yoldaşlık etmek hayatımın en doyurucu, en eğlenceli, en öğretici ve sanırım en içe döndüren deneyimlerinden biriydi.

3 sene önce aşık oldum, 2 sene önce bir büyük kara balık olarak epey yollar aştım ve ABD’ye göçtüm. Oğlum Eren ve sevgilim Cem’le engin sularda sakin sakin yüzüp büyüyoruz. Şimdilerde bol bol okuyorum, yazıyorum, oynuyorum, konuşuyorum, ebeveynlerin yolculuklarına eşlik ediyorum… ve şimdi de burada kimi zaman anne – çocuk olma hallerimi, kimi zaman Montessori felsefesi ve çocuk gelişimini, kimi zaman da kadınlık ve göçmen olma hallerimi yazacağım.

Yeniden merhaba!