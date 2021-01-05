Melisa Unat
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05 Ocak 2021 Salı

Bir sözcük tuttum

Göçmenliğin en güzel yanlarından biri sanırım farklı kültürlerin yanı sıra farklı öncelikleri, incelikleri de görmek. Sürekli bir şeyler var coşkuyla ve büyük bir özenle kutlanacak. Şimdilerde tüm sokaklar ışıl ışıl, neredeyse tüm evlerde basit de olsa bir renk, az sonra Noel Baba bir yerden çıkacak gibi bir hava. Yıl sonunda birçok insana gelen, gitmekte olan yılın muhasebesini yapma isteği, gelmekte olan yıla dair niyetlerde bulunma şevki geliyor bana da bu aralar. Anne olduktan sonra uzun bir süre günlük rutinler Eren`e göre şekillendi, tam dengeyi bulduk dediğimiz anda dalgalandı yine. Şimdilerde yetiştirmem gereken işler dağ olmuş, ev almış başını gitmiş buna rağmen keyfim pek yerindeyken bulduğum nadir sessizlik anlarında bitmekte olan yılın bana kattıklarını ve gelecek yıldan ne istediğimi ve sözcüğümü düşünüyorum.

Önceki yılın son günlerinde okuduğum bir yazıda yazar, her yeni yıl için kendine bir hedef ve bunu temsil eden bir sözcük belirlediğini söylüyordu. Yazıyı okuduğumda içimden, üzerinde pek de düşünmeden, “benim bu seneki sözcüğüm SÜKUNET olsun.” diye geçirmiştim. Sanırım hamilelik, doğum ve ardından gelen üç kişilik yaşama alışma halinin beni epey yorması bu kelimeyi seçmeme neden olmuştu. Ama ne öğrendim? İnsan içinden geçirdiği dileği bile net dilemeliymiş, üzerine biraz düşünmeliymiş. Geçtiğimiz yılın 9 ayı aniden hayatımıza giren “pandemi” kavramı ile birlikte büyük bir belirsizlikle, yalnız ve küçük çevremizden dışarıya çıkamadan ciddi bir sükunet içinde geçti. Belirsizliğin getirdiği kaygı ve sevdiklerimizle kavuşamama dışındaki kısımdan pek bir şikayetim olmadı, zira istediğim sükunet buydu. Plansız bir hayat, minimal aksiyon, her alanda epey sadeleşme.

2021, yılın sözcüğünü seçtiğim ikinci yılım. Eskiden yaptığım gibi şu anda eksik olduğum veya başarısız olduğum şeylere odaklanma eğilimiyle kendime koyduğum gerçekçi olmayan listesi yerine sözcüğümü bulup ona odaklanmak çok daha şefkatli bir yol gibi hissettiriyor. Ve geçen seneden aldığım dersle bu sene sözcüğümü bulmak için acele etmedim, üzerine düşünerek karar verdim.

Ve bu yıl sözcüğüm SERPİLMEK. Evet yapmak istediğim tam olarak bu. Son birkaç yılım, sakin bir denizde sırtüstü uzanmışım da kulağımda denizin sesi, dalgalarda salınır gibi akışta, müdahalesiz geçti. Bu yıl kadınlığımla neşelenerek, anneliğimle öğrenerek, sevgililiğimle koklaşarak, dosluğumla dayanışarak ve eğitmenliğimle paylaşarak serpilmek istiyorum. YolumÇocuk`la kendime ait yarattığım köyümün büyümeye devam etmesini ve bu yolla yıllar içinde biriktirdiklerimi daha çok insanla paylaşabilmek istiyorum. Sadece serpilmek kelimesini düşünmek bile enerjimi yükseltiyor; bir bitkinin serpilişi geliyor gözümün önüne verimli bir toprak, oksijen, güneş ve su her şeye yeter.

Şimdi ben bu yazının başından kalktığımda bir kağıda bu yılın sözcüğünü yazacağım özenle ve sürekli görebileceğim bir yere asacağım. Bu yazıyı okurken sizin de aklınızdan bir sözcük geçtiyse o sözcüğe bir de yılın sözcüğü gözüyle bakın, belki gelen yılı karşılarken size iyi gelecek şey onda gizlidir.

Varsa sizin de yeni yıl için bir sözcüğünüz, duymak isterim. :)



Sevgiler


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