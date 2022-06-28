Yaz kombinlerine uygun blazer ceketler

Değişken hava durumu blazer ceket modasına yaradı! Blazer ceketler yaz trendlerinde de kendine yer buluyor. Rengarenk modelleri sizin için derledik.

Moda
28 Haziran 2022 16:47 Güncelleme: 28 Haziran 2022 17:02
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  • İster monokrom olarak ister kombinlerle bir arada kullanın, blazer ceketler artık gardırobunuzun kurtarıcı parçalarından...

    İpekyol sırt dekolteli yeşil blazer ceket

    Fiyatı: 875 TL

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  • Pastel renklerde ve ofis şıklığına uygun renklerde bulabileceğiniz blazer ceketler olduğu gibi cıvıl cıvıl renklerde seçenekler de bulunuyor.

    Koton kırmızı blazer ceket

    Fiyatı: 429 TL

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  • Keten veya keten benzeri dokuya sahip blazer ceketler sıcak havalarda da kombinlere uyum sağlıyor.

    Mango yeşil blazer ceket

    Fiyatı: 799 TL

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  • Beymen blazer ceket

    Kış boyunca özlediğimiz renkler blazer ceketlerle birleşince eğlenceli bir şıklık ortaya çıkıyor.

    Beymen (Sandro) blazer ceket

    Fiyatı: 7.850 TL

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  • Blok renkler ve çılgın tasarımlara blazer ceketlerde de rastlamak mümkün.

    Twist blok renkli blazer ceket

    Fiyatı: 1.259 TL

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  • Croplarla adeta bir bütün haline gelen blazer ceketleri kombinlemenin aslında tek bir kuralı yok. Yaratıcılığınıza kalmış!

    Noctrune mavi blazer ceket

    Fiyatı: 1.359 TL

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  • Perspective lila blazer ceket

    Fiyatı: 2.299 TL

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  • Defacto oversize blazer ceket

    Fiyatı: 399 TL

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  • H&M blazer ceket

    Fiyatı: 499 TL

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  • Dilvin blazer ceket

    Fiyatı: 599 TL

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