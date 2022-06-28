Yaz kombinlerine uygun blazer ceketler

\u0130ster monokrom olarak ister kombinlerle bir arada kullan\u0131n, blazer ceketler art\u0131k gard\u0131robunuzun kurtar\u0131c\u0131 par\u00e7alar\u0131ndan...\n\u0130pekyol s\u0131rt dekolteli ye\u015fil blazer ceket\nFiyat\u0131: 875 TL . Pastel renklerde ve ofis \u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131na uygun renklerde bulabilece\u011finiz blazer ceketler oldu\u011fu gibi c\u0131v\u0131l c\u0131v\u0131l renklerde se\u00e7enekler de bulunuyor. \nKoton k\u0131rm\u0131z\u0131 blazer ceket\nFiyat\u0131: 429 TL . Keten veya keten benzeri dokuya sahip blazer ceketler s\u0131cak havalarda da kombinlere uyum sa\u011fl\u0131yor. \nMango ye\u015fil blazer ceket\nFiyat\u0131: 799 TL . Beymen blazer ceket\nK\u0131\u015f boyunca \u00f6zledi\u011fimiz renkler blazer ceketlerle birle\u015fince e\u011flenceli bir \u015f\u0131kl\u0131k ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor. \nBeymen (Sandro) blazer ceket\nFiyat\u0131: 7.850 TL . Blok renkler ve \u00e7\u0131lg\u0131n tasar\u0131mlara blazer ceketlerde de rastlamak m\u00fcmk\u00fcn.\nTwist blok renkli blazer ceket\nFiyat\u0131: 1.259 TL \n . Croplarla adeta bir b\u00fct\u00fcn haline gelen blazer ceketleri kombinlemenin asl\u0131nda tek bir kural\u0131 yok. Yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131za kalm\u0131\u015f! \nNoctrune mavi blazer ceket\nFiyat\u0131: 1.359 TL. Perspective lila blazer ceket\nFiyat\u0131: 2.299 TL . Defacto oversize blazer ceket\nFiyat\u0131: 399 TL . H&M blazer ceket\nFiyat\u0131: 499 TL . Dilvin blazer ceket\nFiyat\u0131: 599 TL .
Facebook Yorumları