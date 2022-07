Yatmadan önce yenilebilecek şeyler

Geceleri bir şeyler atıştırma isteği sık yaşanan bir durum. Ancak sindirim problemleri nedeniyle ve özellikle de kilo almaktan çekinerek, çoğunlukla kaçındığımız bir alışkanlık.

Uzmanlar geceleri guruldayan midemizin, vücudumuzun daha fazla kalori ve besine ihtiyaç duyduğunu söyleme şekli olduğunu belirtiyorlar. Yine diyetisyenlerin görüşlerine göre, geceleri acıktığımızda tüketebileceğimiz en iyi besinler, bunlar:

1. Ceviz

İçerdiği sağlıklı yağlar ve besin bileşenleri, cevizi doyurucu ve çok sağlıklı bir atıştırmalık haline getiriyor. Kalsiyum, magnezyum, B vitamini, protein ve kalp dostu bitki bazlı Omega-3’ler içeren ceviz, şifa niyetine yiyebileceğimiz besinlerden. Geceleri acıktığınızda birkaç ceviz yemek hem açlığınızı bastıracak, hem de sağlığınıza iyi gelecek.

2. Muz

Yatmadan önce muz yemek, uyku kalitenizi artırabilir bile. İçerdiği potasyum, doğal bir kas gevşeticidir ve vücudunuzun uykuya geçmesini kolaylaştırabilir. Uzmanlar ayrıca, muzun içeriğindeki triptofanların da ruh halini iyileştirmeye ve uykuya dalmaya yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Yine de muz yemeden önce biraz daha düşünmekte fayda var çünkü bir muz, yaklaşık 15 gr kadar şeker içerir ve çok fazla şeker de, uykuyu olumsuz etkileyebilir. Muzun içerdiği şeker doğal bir şeker olduğundan, rafine şeker kadar kan şekerini etkilemez. Ancak yine de şekere karşı hassas olduğunuzu düşünüyorsanız, uykudan önce muz yememeyi tercih edebilirsiniz.

3. Fındıklı bitter çikolata

Tıpkı muz gibi, çikolata da herkes için uykudan önce ideal olmayabilir. Hem şekerli olması, hem de bitter çikolatanın kafein içermesi, kafeine hassas kişiler için uyku düzenini olumsuz etkileyebilir. Ancak geceleri tatlı bir şeyler aşeriyorsanız ve kafein hassasiyetiniz yoksa, uzmanlar fındıklı bitter çikolatanın en iyi seçenek olduğu görüşünde.

Fındık, kan şekerini dengeleyici proteinler içerir ve bitter çikolata da, tam ayarında tatlıdır. Bu da fındıklı bitter çikolatayı iyi bir uyku öncesi atıştırmalığı haline getiriyor.

4. Yoğurt, badem ve orman meyveleri

Yabanmersini, ahududu gibi meyveler, yoğurt ve badem ile karıştırıldığında ideal bir protein, karbonhidrat ve yağ dengesine sahip harika bir atıştırmalığa dönüşüyor. Bu üçlüyü dengeleyecek küçük bir öğün tüketmek, uzmanların görüşüne göre hem tokluk hissi hem de kan şekerinin dengelenmesi için faydalı. Bir kase yoğurdun içine birkaç badem ve en sevdiğiniz yemiş-meyvelerden ilave edin ve gece atıştırmalığınızın tadını çıkarın.

5. Pirinç patlağı ve fıstık ezmesi

Fıstık ezmesi, sağlıklı proteinler ve yağlar bakımından zengin olduğu için, doyurucu ve sağlıklı bir besindir. Pirinç patlağı da karbonhidrat içerir, dolayısıyla bir parça pirinç patlağına fıstık ezmesi sürüp yediğinizde, yine sağlıklı bir protein, yağ ve karbonhidrat üçlüsü elde etmiş olursunuz. Uykudan önce açlık bastırdığında tüketmek üzere dolabınızda bu ikiliden bulundurmak çok iyi fikir, yalnız fıstık ezmesinin şeker katkılı olmamasına dikkat edin!

6. Kuru şitake mantarı

Elbette hepimiz evimizde biraz şitake mantarı bulundurmayız ancak diyetisyenler, kurutulmuş şitake mantarının en ideal atıştırmalıklardan biri olduğu konusunda ısrarcı. Bitki bazlı D vitamini bakımından en iyi kaynaklardan biri kabul edilen şitake mantarı kurutulmuş olarak da tüketilebildiğinden, kolay ve verimli bir besin olarak kabul ediliyor. D vitamini, uyku için gerekli hormonlardan biri olan melatonin üretiminde kilit rol oynar ve uyumadan önce D vitamini zengini şitake mantarı tüketmek, yine doyurucu ve sağlıklı bir seçenektir.

Kaynak: Leigh Weingus. "What To Eat If You're Hungry Right Before Bedtime, According To Nutritionists". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/what-to-eat-before-bed_l_61f40ffde4b0061af25e6957. (26.05.2022).