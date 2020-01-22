Havuç köftesi tarifi

İpek Bozkurt'tan fıstıklı ve baharatlı nefis bir sebze köftesi tarifi...

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Havuç köftesi

Malzemeler

  • 6 orta boy havuç
  • 1 yumurta
  • 2 tane taze soğan
  • 4 çorba kaşığı galeta unu
  • 1 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 cay kaşığı kırmızıbiber
  • 5 tane kuru kayısı
  • 2 çorba kaşığı çam fıstığı
  • Bir miktar taze nane

 

 

Yapılışı:

Havuçlar buharda pişirilir, eğer suyun içinde haşlanırsa bir gece önceden haşlanıp bir süzgeç üzerinde süzülmeye bırakılırlar. Taze soğanlar yıkanıp, temizlenirler ve ince kıyılırlar. Kayısılar küçük parçalara kesilirler, nane yıkanıp kurulandıktan sonra iyice kıyılır. Bir kâsenin içinde ezilen havuçlar, yumurta, taze soğan, galeta unu, dövülmüş sarımsak, baharatlar, kayısı ve çam fıstıkları karıştırılır, köfte yapar gibi yoğrulur. Yumurta büyüklüğünde parçalar alıp, yassılaştırılır. Una bulanıp kızgın yağda kızartılır.

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