2 renk çorba “Havuç & Brokoli”

İpek Bozkurt'tan Havuç ve Brokoli çorbası tarifleri...

Malzemeler ( 6 kişilik )

Havuç çorbası:

500 gr havuç

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 lt sıcak su

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Brokoli çorbası:

1 kg brokoli

4 bardak sıcak su

1 paket süt kreması

2 diş sarımsak

1/2 adet beyaz soğan

2 corba kasigi zeytinyağı

Tuz

Muskat cevizi

Yapılışı:

Havuc çorbası:

Havuç halka halka doğranır ve zeytinyağında az kavrulur, tuz ekilir ve üzeri sıcak su ve süt ile örtülüp, yumuşayana kadar pişirilir. Tereyağında un kavrulur, içine suyu ile birlikte haşlanmış havuç katılır, bir taşım kaynatılır. Karabiber ekilir, el mikseri ile çekilir, süzgeçten geçirilir.

Brokoli çorbası:

Zeytinyağında yemeklik doğranmış soğan ve sarımsak öldürülür, buna brokolinin çiçek kısımları eklenir, tuz ve sıcak su konup 15-20 dakika brokoli yumuşayana kadar pişirilir. Brokoli hazır olunca krema eklenir, biraz muskat cevizi rendesi katılıp bir taşım kaynatılır, el mikseri ile püre halini alana kadar çekilir. Çorba kasesinin içine önce brokoli çorbası üzerine de havuç çorbası konur, üzeri isteğe göre süslenip, sıcak olarak servis edilir.

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