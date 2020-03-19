Şaşıfelek Çıkmazı
1996-1998 yılları arasında ve daha sonra çekilen devam bölümleriyle 2001 yılında TRT'de yayınlanmış televizyon dizisi. Özellikle güçlü kadın karakterleri ve doğal yazılmış diyalogları ile, bugüne kadar yayınlanmış Türk dizileri içerisinde, kendisine özgü bir yer edindi. Önemli oyuncularını saymakla bitmez: Derya Alabora, Zuhal Gencer Erkaya, Fikret Kuşkan, Füsun Demirel, Ayhan Kavas, Selçuk Yöntem, Tamer Karadağlı, Nilüfer Açıkalın, Hasibe Eren, Sinan Albayrak, Cem Davran.
SÜPER BABA HALEN İZLİYORUM BIKMADIM EKRAN KAPALI SESLERİNİ DİNLİYORUM BANA O KADAR İYİ GELİYOR Kİ SANIRIM BEN ESKİDE KALDIM HALA GEÇMEK İSTEMİYORUMCevapla
Kaygısızlar yokCevapla
UUUUCevapla
EVET 7 NUMARA COK GüZELDCevapla
yılan hikayesi :)Cevapla
yıllar ne de çabuk geçmişCevapla
7 numarayı unutmuşsunuzCevapla
ayne efsane