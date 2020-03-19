En unutulmaz eski aile dizileri

Sosyal mesafemizi koruduğumuz bu günlerde evimizde eski keyifli aile dizilerine yeniden başlamaya ne dersiniz? İşte unutulmaz ve eğlenceli eski aile dizileri...

  • 1
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    Süper Baba

    1993-1997 yılları arasında başrollerini Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Julide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar’ın oynadığı dizi. Yeni Türkü’nün yaptığı Oya Küçümen'in seslendirdirdiği büyük küçük hala herkesin dilinde olan “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı jenerik müziğiydi. Dizide üç çocuklu boşanmış bir baba olan Fikret Aksu'nun namı diğer Fiko (Şevket Altuğ)'nun çocuklarıyla olan ilişkileri ve aşkları konu alınmıştır. Dizi Çengelköy'de çekilmiştir.

  • 2
    39

    İkinci Bahar

    1998 - 2001 yılları arasında yayınlanmış bir tv dizisidir. Samatya'da çekilmiştir. Başrollerini Şener Şen ve Türkan Şoray'ın üstlendiği, Ali Haydar ve Hanım’ın büyük aşkı ve dillere pelesenk olmuş şarkısıyla efsaneleşen dizi. Kadroda kimler yoktu ki? Nurgül Yeşilçay, Yasemin Çonka, Devin Özgür Çınar'ı ilk defa bu dizide keşfettik. Özkan Uğur ve Tan Sağtürk de kadrodaydı. 

  • 3
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    Ekmek Teknesi

    16 Kasım 2002 - 13 Haziran 2005 tarihleri arasında yayınlanmıştır. Türk aile yapısını çok iyi yansıtan dizi halk tarafından kısa sürede benimsenmişti. Başrollerinde Savaş Dinçel, Şermin Hürmeriç, Heredot Cevdet rolünde Hasan Kaçan, Kadir Çöpdemir, Ahmet Yenilmez, Peker Açıkalın ve daha pek çok önemli oyuncu vardı. Konu kuzguncuk'ta geçiyordu. 

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Yorumlar
8
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    24 Ocak 2020 Cuma 16:03

    SÜPER BABA HALEN İZLİYORUM BIKMADIM EKRAN KAPALI SESLERİNİ DİNLİYORUM BANA O KADAR İYİ GELİYOR Kİ SANIRIM BEN ESKİDE KALDIM HALA GEÇMEK İSTEMİYORUM

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  • Misafir
     
    31 Mayıs 2019 Cuma 08:43

    Kaygısızlar yok

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  • Misafir
     
    31 Ekim 2018 Çarşamba 11:25

    UUUU

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  • Misafir
     
    31 Ekim 2018 Çarşamba 11:25

    EVET 7 NUMARA COK GüZELD

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  • Misafir
     
    26 Eylül 2018 Çarşamba 10:58

    yılan hikayesi :)

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  • Misafir
     
    14 Nisan 2018 Cumartesi 09:51

    yıllar ne de çabuk geçmiş

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  • Misafir
     
    27 Aralık 2017 Çarşamba 08:33

    7 numarayı unutmuşsunuz

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  • Misafir
     
    02 Şubat 2018 Cuma 19:32

    ayne efsane


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