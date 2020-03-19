Süper Baba

1993-1997 yılları arasında başrollerini Şevket Altuğ, Sümer Tilmaç, Julide Kural, Şevval Sam ve Bennu Yıldırımlar’ın oynadığı dizi. Yeni Türkü’nün yaptığı Oya Küçümen'in seslendirdirdiği büyük küçük hala herkesin dilinde olan “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı jenerik müziğiydi. Dizide üç çocuklu boşanmış bir baba olan Fikret Aksu'nun namı diğer Fiko (Şevket Altuğ)'nun çocuklarıyla olan ilişkileri ve aşkları konu alınmıştır. Dizi Çengelköy'de çekilmiştir.