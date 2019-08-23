En ilginç mühendislik harikaları

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Bu banyoda k&uuml;vetten &ccedil;ıkmak biraz zor g&ouml;r&uuml;n&uuml;yor.
Kategori : Yaşam
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Bu banyoda küvetten çıkmak biraz zor görünüyor.

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Yorumlar
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HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    15 Mart 2018 Perşembe 11:45

    bu haberi yazanlar gerçekten bu imalatların bir mühendisin elinden çıktığına inanıyor mu merak ediyorum. mühendis ne demek onu dahi bildğinden şüphe duyuyorum. meslek gruplarına imalı yazılar yada fotolar koyacaksanız daha dikkatli olmanız gerekir. bazı haddi aşmalar söz konusu olmuş :\

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