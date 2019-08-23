En ilginç mühendislik harikaları

bu haberi yazanlar gerçekten bu imalatların bir mühendisin elinden çıktığına inanıyor mu merak ediyorum. mühendis ne demek onu dahi bildğinden şüphe duyuyorum. meslek gruplarına imalı yazılar yada fotolar koyacaksanız daha dikkatli olmanız gerekir. bazı haddi aşmalar söz konusu olmuş :\
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bu haberi yazanlar gerçekten bu imalatların bir mühendisin elinden çıktığına inanıyor mu merak ediyorum. mühendis ne demek onu dahi bildğinden şüphe duyuyorum. meslek gruplarına imalı yazılar yada fotolar koyacaksanız daha dikkatli olmanız gerekir. bazı haddi aşmalar söz konusu olmuş :\Cevapla