Yedinci adım: Baskın bir köşe

Tüm bu softlukta renk olarak baskın bir berjer veya bir duvar Pinterest evlerinin olmazsa olmazlarından. Burda önemli olan evin geneline hakim olan rengin koyusunu veya gerçek bir uyum yakayacağı rengi seçmektir. Örneğin gri tonlarının hakim olduğu evde bir köşeyi lacivert bir berjer ile tamamlayabilir ya da pudra tonlarının hakim olduğu bir evde duvar boyasını koyu bir pembe tonunda kullanabilirsiniz.