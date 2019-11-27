Beşinci adım: Aksesuar seçimi
İşte Pinterest evlerinin en can alıcı noktası... Aynalar, çerçeveler, vazolar, mumlar, biblolar kısacası tüm aksesuarların renkli ve birbiriyle uyumlu olması şart. İşinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, renk seçiminde pastel tonlarını kullanmak sizi yormadan ideal şıklığı evinize katar. Mermer ve bronz aksesuarlar da yine sizi kurtarabilecek dekoratif ürünler arasında. Aksesuarların yanı sıra Pinterest evlerinin olmazsa olmazlarından bir diğeri ise çiçeklerdir. Saksı çiçeklerinde bol yeşil yapraklar verilmek istenen sıcaklığı sağlayabilir. Ayrıca masanızı, sehpanızı taze çiçekler ile süslemek şık kahve fotoğraflarının ortaya çıkmasına yardımcı olur.