Pinterest evine sahip olmanın 7 yolu

Birçok konuda ilham kaynağı olan Pinterest evini güzelleştirmek isteyenlerin de uğrak noktası. Peki 7 adımda bu büyülü evlere nasıl sahip olunur? İşte mini bir dekorasyon rehberi...

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    'Öncelikle Pinterest nedir?' diye soracak olursanız; Pinterest kısaca görsel fikir kataloğudur. Peki Pinterest evine sahip olmak için neler yapmak gerekiyor? Baştan söyleyelim evinizin büyük ya da küçük olması hiç sorun değil. Tabii eviniz ne kadar büyük olursa uygulayabileceğiniz fikir sayısı o kadar artıyor.

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    Birinci adım: Duvar rengi

    Pinterest evi demek aslında bir yerde pastel tonlar demek. En popüler duvar boyası renkleri beyaz, gri ve pudra. Bu renkler, kullandığınız aksesuarların ve mobilyaların kendilerini daha rahat göstermesini sağlıyor. Unutmayın gerçek bir pinterest evinin olmazsa olmazı aksesuarlardır.

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    İkinci adım: Mobilya seçimi

    Bol yastıklı koltuklar, konforlu eşyalar gerçek bir Pinterest evinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Oturma odasındaki koltukların gri veya beyaz tonlarında olması yine dikkat çeken unsurlar arasında bulunuyor. Bu eşyalara hareketlilik ise yastık seçimi ile sağlanıyor. Renkli yastıklar Pinterest evlerinin kurtarıcısı. Aynı şekilde doğal malzemelerden yapılmış eşyalar da Pinterest evinde en önemli parçalardan. Örneğin masanız ahşap, orta sehpanız ise mutlaka camdan olmalı.

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