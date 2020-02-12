Bir orta sehpa fikri daha! Bu da bir diğer vazgeçilmezimiz paletlerden oluşuyor. Yapacağınız şey oldukça basit! Bir palet edinmek, onu zımparalayıp temizlemek ve verniklemek. Üzerine cam koyarsanız daha işlevsel kullanabilirsiniz.