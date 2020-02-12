Evinizi baştan aşağı yenilemenin en ucuz yolu: atmayın, değerlendirin! İşte en ucuz dekorasyon önerileri...
12 Şubat 2020 Çarşamba
1
38
Eski merdiveninizi çok yer kaplıyor diye atmayın. Her basamağına uzundan kısaya doğru tahtalar koyun. Küçük dokunuşlarla ayakkabılık yapmak bu kadar basit.
2
38
Ahşap kasaların ev dekorasyonundaki önemini bu haberimizde anlayacaksınız. Bu kasaları istediğiniz şekilde bir araya getirerek orta sehpası hazırlayabilirsiniz. Ayaklarına tekerlek taktırmak işlerinizi kolaylaştıracaktır.
3
38
Bir orta sehpa fikri daha! Bu da bir diğer vazgeçilmezimiz paletlerden oluşuyor. Yapacağınız şey oldukça basit! Bir palet edinmek, onu zımparalayıp temizlemek ve verniklemek. Üzerine cam koyarsanız daha işlevsel kullanabilirsiniz.
4
38
Bir tahta parçası ve birkaç metre ip. Bu dekorasyon önerimizde olmazsa olmazımız harika anılarınızın olduğu fotoğraflar!
5
38
Kullandığınız cam şişleri atmayın! Atacaksanız tabii geri dönüşüme atın ancak bu şişeleri boyayarak harika vazolar elde edebilirsiniz.
6
38
Eski bir kapınız var ve hala atmadıysanız duvarınızda harika bir dekor ürününe dönüştürebilirsiniz.
7
38
Mobilyalarınızı eskidi diye atmaktan vazgeçin. İhtiyacınız olan iki şey var: Dantel ve boya... Elde ettiğiniz sonuca inanamayacaksınız.
8
38
Küçük tahta parçalarından harika bir duvar süsü yapabilirsiniz.
9
38
Duvarlarınızı tablolarla süslemek istiyorsanız kendi tablonuzu kendiniz yaratın. Boş bir tuvale yaprakları yerleştirin ve boyayın.
10
38
Eski cam bardaklarınızı bu işlem için kullanabilirsiniz.
11
38
Yine kurumuş ağaç dallarından elde edebileceğiniz harika bir filir daha!
12
38
Duvarlarınızda anılarınıza yer açın!
13
38
Birkaç çivi, birkaç ataç ve bol bol fotoğraf... Gerisi mi? Tabii ki sizin yaratıcılığınız...
14
38
Tahta merdivenlerinizi değerlendirebileceğiniz bir fikir daha! Evinizin yer durumuna göre bu fikri de değerlendirebilirsiniz.
15
38
Eski valizlerinizi şifonyer yapabilirsiniz. Üstelik yapmanız gereken şey gördüğünüz üzere fazlasıyla basit. Bir ayak ve bir valiz...
16
38
Çocuğunuz büyü ve artık oyuncakları ile oynamıyorsa onun oyuncaklarını değerlendirmeye ne dersiniz? Mobilyanıza uygun renklerde çekmece kulbu veya dekoratif ürünler yapabilirsiniz.
17
38
Harika bir mumluk fikri daha... Minik fanuslar ve küçük cam taşlar ile harikalar yaratın!
18
38
Boya kalemleri ile resim çizmek çok güzel bir etkinlik... Peki o kalemlerden abajur yapmak?
19
38
Boya kalemleri gibi rengarenk düğmeler ile de abajurlarınızı süsleyebilirsiniz.
20
38
Bir duvarınızı büyüklü küçüklü kasalarla doldurabilirsiniz. Bu sayede çekmecede karışıp, kalabalık edecek tüm eşyalarınızı burada şık bir şekilde sergileyebilirsiniz.
21
38
Evde bazı köşelere dolap yerleştiremezsiniz ancak kasaların gücünden faydalanabilirsiniz!
22
38
Kasa demişken... Yine pratik ve oldukça işlevsel bir fikir daha...
23
38
Konserve kutularınızı atmayın, kalemlik yapın!
24
38
Takımı bozulan şarap kadehlerinizi masanıza şıklık katmak için kullanabilirsiniz.
25
38
Eski çekmecelerinizi şifonyere dönüştürmek aklınıza gelmiş miydi?
26
38
Kasalardan raflar... Hem şık hem ucuz...
27
38
Çekmeceye koyduğumuzda bulamadığımız, aramadığımız zaman karşımıza çıkan eşyalar için bu cepli tasarımları yapmaya ne dersiniz?
28
38
Evinizin duvarlarına ışıltı katın!
29
38
Mağazada beğendiğiniz o şık kupalar, sade kupalardan biraz pahalı mı? Dert etmeyin, siz sadesini alın sonra istediğiniz renkte ve desende boyayın!
30
38
Sandalyelerinize renk katın! Bu işlemi yapmak için bantları kullanabilirsiniz.
31
38
Banyonuz veya mutfağınız için dağınıklığı önleyecek harika bir fikrimiz var! Bu tel sepetleri istediğiniz renkte boyayın ve duvarınıza sabitleyin.
32
38
Tel sepetlerden yola çıkarak yapabileceğiniz alternatif raf fikri daha...
33
38
Bardaklarınızı süslemekte çürüyen ojelerinizi kullanmaya ne dersiniz. Biraz su, birkaç renkte oje ve eskiyen cam bardağınız...
34
38
Yaratıcılığınızı konuşturun!
35
38
Bardaklarınızı asabileceğiniz dekoratif bir ürün...
36
38
Eski çatal, kaşıklarla bardaklarınıza askılık yapabilirsiniz.
37
38
Sepetleri raf olarak değerlendirebilirsiniz.
38
38
Eski çekmecelerinizi banyo düzenleyecisi olarak kullanabilirsiniz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.