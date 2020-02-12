Ev dekorasyon fikirleri

Evinizi baştan aşağı yenilemenin en ucuz yolu: atmayın, değerlendirin! İşte en ucuz dekorasyon önerileri...

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    Eski merdiveninizi çok yer kaplıyor diye atmayın. Her basamağına uzundan kısaya doğru tahtalar koyun. Küçük dokunuşlarla ayakkabılık yapmak bu kadar basit.

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    Ahşap kasaların ev dekorasyonundaki önemini bu haberimizde anlayacaksınız. Bu kasaları istediğiniz şekilde bir araya getirerek orta sehpası hazırlayabilirsiniz. Ayaklarına tekerlek taktırmak işlerinizi kolaylaştıracaktır.

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    Bir orta sehpa fikri daha! Bu da bir diğer vazgeçilmezimiz paletlerden oluşuyor. Yapacağınız şey oldukça basit! Bir palet edinmek, onu zımparalayıp temizlemek ve verniklemek. Üzerine cam koyarsanız daha işlevsel kullanabilirsiniz.

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