Yarıyıl tatili etkinlikleri (23 Ocak-3 Şubat 2023)

Şeker Portakalı Çocuk Oyunu

Çok fakir bir ailenin çocuklarından biri olan Zeze, 5 yaşında olmasına rağmen hayal gücü ve zekası çok gelişmiş, oldukça yaramaz bir çocuktur. Çok meraklı olan ve çevresindeki her şeyi keşfetmeye çalışan bu çocuk okumayı da erken yaşta öğrenmiştir, öğretmeninin gözdesi olmuştur. Yeni taşındıkları evde bahçedeki ağaçlardan biri olan şeker portakalı fidanı Zeze ile konuşmaya başlar ve çok iyi iki arkadaş olurlar. Zeze bir yandan yaramazlıklarına devam ederken diğer yandan da okuldaki başarısıyla öğretmeni ve çevresindekileri oldukça şaşırtır. Günün birinde Zeze bir yaramazlık neticesinde ayağını keser ve şehrin en güzel arabasına sahip olan Portekizli O'nu eczaneye götürür. Zeze Portekizli'den çok şey öğrenir ve bir süre sonra dost olurlar. Zeze bu dostluk sayesinde sevginin ne olduğunu anlamış ve eski yaramazlıklarını bırakmıştır.

Etkinlik tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma - 12.00

Etkinlik yeri: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

Etkinlik ücreti: 57 TL