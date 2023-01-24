Yarıyıl tatili etkinlikleri (23 Ocak-3 Şubat 2023)

Düş Avcısı
"Düş Avcısı" başlıklı atölye çalışması, katılımcıları çeşitli araçlar, imgeler ve renkler aracılığıyla birlikte düşler kurmaya, düşlerin peşine takılarak sınırların ortadan kalktığı uzun bir yolculuğun parçası olmaya davet ediyor. Atölye kapsamında, sanatçı Eva Koťátková'nın yönlendirmesi ile oluşturulan yönergeleri takip ederek düşler kuran çocuklar, ardından farklı yöntemlerle düşlerini aktaracaklar. Katılımcıların düşleri, Eva Koťátková'nın 2023 yılında Arter'de gerçekleşecek kişisel sergisinde kullanılmak üzere kayıt altına alınacak. Atölyeye katılacak katılımcıya muvafakat eden veli, sanatçı Eva Koťátková'nın yönlendirmesi ile oluşturulan yönergeler doğrultusunda katılımcının yazılı ve/veya sözlü olarak aktaracağı düşlerin, Eva Koťátková'nın 2023 yılında Arter'de gerçekleşecek kişisel sergisinde kullanılmak üzere, kullanılacağına garanti verilmeksizin ve herhangi bir ücrete tabi olmaksızın Vehbi Koç Vakfı Arter Kültür Sanat İktisadi İşletmesi ("Arter") tarafından yazı, ses ve/veya görüntü olarak kayıt altına alınacağını kabul eder.
Etkinlik tarihi: 27 Ocak, 3 Şubat 2023 Cuma, 15:00
Etkinlik yeri: Arter
Etkinlik ücreti: Ücretsiz
Facebook Yorumları