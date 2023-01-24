Yarıyıl tatili etkinlikleri (23 Ocak-3 Şubat 2023)

Okulların ara tatile girdiği 23 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihinde yer alan atölye çalışmalarını, tiyatro oyunlarını ve müzikalleri bir araya getirdik!

Anne - Baba
Giriş: 24 Ocak 2023 11:07
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  • Küçük Prens - Bir Dostluk Hikayesi

    Dünyada bir ilkle Illusionist Dijital Sanat Stüdyosu tarafından çağdaş sahne teknolojileriyle uyarlanan ve hayat bulan Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi BKM organizasyonu ile 20 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında Maximum Uniq Box'ta. Sadece çocuklar için değil, ailenin tüm fertleri için tiyatronun teknoloji ile buluştuğu benzersiz bir deneyim olan Küçük Prens: Bir Dostluk Hikayesi, sömestr tatili boyunca izlenebilecek. Dostluk ve sevgi arayışını ele alan bu başyapıtın dijital uyarlaması, izleyicileri büyüleyici bir yolculuğa çıkartacak.

    Etkinlik tarihi: 20 Ocak 2023 - 5 Şubat 2023

    Etkinlik yeri: Maximum Uniq Box

    Etkinlik ücreti: 392 TL (1 Yetişkin + 1 Çocuk)

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  • Şeker Portakalı Çocuk Oyunu

    Çok fakir bir ailenin çocuklarından biri olan Zeze, 5 yaşında olmasına rağmen hayal gücü ve zekası çok gelişmiş, oldukça yaramaz bir çocuktur. Çok meraklı olan ve çevresindeki her şeyi keşfetmeye çalışan bu çocuk okumayı da erken yaşta öğrenmiştir, öğretmeninin gözdesi olmuştur. Yeni taşındıkları evde bahçedeki ağaçlardan biri olan şeker portakalı fidanı Zeze ile konuşmaya başlar ve çok iyi iki arkadaş olurlar. Zeze bir yandan yaramazlıklarına devam ederken diğer yandan da okuldaki başarısıyla öğretmeni ve çevresindekileri oldukça şaşırtır. Günün birinde Zeze bir yaramazlık neticesinde ayağını keser ve şehrin en güzel arabasına sahip olan Portekizli O'nu eczaneye götürür. Zeze Portekizli'den çok şey öğrenir ve bir süre sonra dost olurlar. Zeze bu dostluk sayesinde sevginin ne olduğunu anlamış ve eski yaramazlıklarını bırakmıştır.

    Etkinlik tarihi: 27 Ocak 2023 Cuma - 12.00

    Etkinlik yeri: KKM Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi

    Etkinlik ücreti: 57 TL

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  • 80 Günde Dünya Turu Çocuk Oyunu

    Dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en ünlü serüvenlerinden biri olan "80 Günde Dünya Turu", müzikli çocuk tiyatrosu ile karşınızda.

    Etkinlik tarihi: 03.02.2023 Cuma - 13.00

    Etkinlik yeri: Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

    Etkinlik ücreti: 50 TL

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  • Mahşer-i Cümbüş Çocuk Oyunu

    "Mahşer-i Cümbüş Çocuk" sizlerle. Çocukların, sanat ve eğlenceyi deneyimlerken, oyuncuları ve oyunu interaktif olarak yönlendirebildikleri bu doğaçlama oyunda kahkaha garanti!

    Etkinlik tarihi: 28 Ocak Cumartesi - 17.30

    Etkinlik yeri: Trump Sahne

    Etkinlik ücreti: 79 TL

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  • Icerink Kemerburgaz Buz Pisti

    Yemyeşil bir doğa içinde 400 metrekare buz pistinde keyifle zaman geçirmek ya da lisanslı profesyonel eğitmenler tarafından özel ders alarak buz pateni eğitimi almak isteyen misafirlere çok keyifle vakit geçirtecek bir alan üstelik sonrasında istenirse profesyonel sporculuğa geçiş eğitimleri de bulunuyor.

    Etkinlik tarihi: 06 Ocak - 31 Mart 2023

    Etkinlik yeri: Icerink Kemerburgaz Buz Pisti

    Etkinlik ücreti: Özel ders girişi 400 TL - Serbest giriş 200 TL

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  • Küçük Kara Balık Müzikali

    Samed Behrengi'nin unutulmaz eseri çocuklarla buluşuyor. Oyunda, "Küçük Kara Balık"ın karşılaştığı yanlışları doğruya, kötüyü iyiye çevirmeye çalışan sürprizlerle dolu, heyecanlı hikayesini çocuklar ilgiyle izliyor. Dünyayı görmeye meraklı küçük bir balığın özgürlüğe uzanan yolculuğunun anlatıldığı oyun; adalet, eşitlik, öz güven, cesaret ve benzeri kavramları çocuksu bir bakış açısı ile ele alıyor.

    Etkinlik tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe - 13.00

    Etkinlik yeri: Sahne Dragos

    Etkinlik ücreti: 200 TL

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  • Peter Pan Müzikali Müzikleri

    Müzik Direktörlüğü'nü Sabri Tuluğ Tırpan'ın yaptığı Peter Pan Müzikali'nden seçme eserlerin, yine Tuluğ Tırpan'ın piyanosu eşliğinde; Su Sonia Herring, Elif Gülalp, Mert Aydın ve Anıl Altınöz'ün seslendirecekleri Peter Pan Müzikali Müzikleri, çocuk ve yetişkin izleyicilere keyifli bir sömestr konseri yaşatacak.

    Etkinlik tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 17:00

    Etkinlik yeri: Cangöz Performans Sahnesi

    Etkinlik ücreti: 175,00 TL - 225,00 TL

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  • Gez, Bak, Çiz

    "Gez, Bak, Çiz", 4-6, 6-9 ve 7-11 yaş aralığındaki çocukları Arter'in güncel sergilerini keşfetmeye çağırıyor. Arter'in rehber ekibi eşliğinde gerçekleştirilecek sergi turuyla başlayan buluşmalarda, çocuklar sergilenen yapıtlar üzerine sohbet edecekler ve bu yapıtlardan yola çıkarak kendi çizimlerini üretecekler.

    Etkinlik tarihi:

    26 Ocak Perşembe

    13.00 (4-6 yaş), 15.00 (6-9 yaş)

    27 Ocak Cuma

    13.00 (7-11 yaş)

    Etkinlik yeri: Arter

    Etkinlik ücreti: 50 TL

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  • Düş Avcısı

    "Düş Avcısı" başlıklı atölye çalışması, katılımcıları çeşitli araçlar, imgeler ve renkler aracılığıyla birlikte düşler kurmaya, düşlerin peşine takılarak sınırların ortadan kalktığı uzun bir yolculuğun parçası olmaya davet ediyor. Atölye kapsamında, sanatçı Eva Koťátková'nın yönlendirmesi ile oluşturulan yönergeleri takip ederek düşler kuran çocuklar, ardından farklı yöntemlerle düşlerini aktaracaklar. Katılımcıların düşleri, Eva Koťátková'nın 2023 yılında Arter'de gerçekleşecek kişisel sergisinde kullanılmak üzere kayıt altına alınacak. Atölyeye katılacak katılımcıya muvafakat eden veli, sanatçı Eva Koťátková'nın yönlendirmesi ile oluşturulan yönergeler doğrultusunda katılımcının yazılı ve/veya sözlü olarak aktaracağı düşlerin, Eva Koťátková'nın 2023 yılında Arter'de gerçekleşecek kişisel sergisinde kullanılmak üzere, kullanılacağına garanti verilmeksizin ve herhangi bir ücrete tabi olmaksızın Vehbi Koç Vakfı Arter Kültür Sanat İktisadi İşletmesi ("Arter") tarafından yazı, ses ve/veya görüntü olarak kayıt altına alınacağını kabul eder.

    Etkinlik tarihi: 27 Ocak, 3 Şubat 2023 Cuma, 15:00

    Etkinlik yeri: Arter

    Etkinlik ücreti: Ücretsiz

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