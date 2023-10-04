Yağmurla ilgili şiirler

Yağmur gibi duru ve temiz dizeler ile ruhunuz arınsın... Ünlü şairlerimizin yağmurla ilgili şiirlerinden bazı dizeleri bir araya getirdik.

Yaşam
Giriş: 04 Ekim 2023 14:47 Güncelleme: 04 Ekim 2023 14:58
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  • Yağmur Kaçağı

    Attila İlhan

    Elimden tut yoksa düşeceğim

    Yoksa bir bir yıldızlar düşecek

    Eğer şairsem beni tanırsan

    Yağmurdan korktuğumu bilirsen

    Gözlerim aklına gelirse

    Elimden tut yoksa düşeceğim

    Yağmur beni götürecek yoksa beni

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  • Senfoni

    Turgut Uyar

    Önce sesin gelir aklıma

    Çaresiz kaldıkça hep seni düşünürüm

    Güzel olan, dolgun başaklardaki sarışın sevinçli

    Sonra cumartesi günleri gelir

    Sonra gökyüzü gelir hemen kurtulurum

    Bir yağmur yağsa da, beraber ıslansak.

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  • Şeyh Bedrettin Destanı

    Nazım Hikmet

    Yağmur çiseliyor,

    korkarak

    yavaş sesle

    bir ihanet konuşması gibi.

    Yağmur çiseliyor,

    beyaz ve çıplak mürted ayaklarının

    ıslak ve karanlık toprağın üstünde koşması gibi.

    Yağmur çiseliyor,

    Serezin esnaf çarşısında,

    bir bakırcı dükkanının karşısında

    Bedreddinim bir ağaca asılı.

    Yağmur çiseliyor.

    Gecenin geç ve yıldızsız bir saatidir.

    Ve yağmurda ıslanan

    yapraksız bir dalda sallanan şeyhimin

    çırılçıplak etidir.

    Yağmur çiseliyor.

    Serez çarşısı dilsiz,

    Serez çarşısı kör.

    Havada konuşmamanın, görmemenin kahrolası hüznü

    Ve Serez çarşısı kapatmış elleriyle yüzünü.

    Yağmur çiseliyor.

    3 / 16

  • Flaş

    Edip Cansever

    Gözlerine başka türlü bakıyorum

    Ben bütün gözlere başka türlü bakıyorum şimdi

    Nemli bir tülbent olup buğulanıyor

    Ve yaslı ve mahzun

    Ve devrilmiş bir boya kabı gibi de yoğun

    Memleketimin gözleri

    Yağmur yağacak.

    Öyle bir yağmur ki bu, bilirsin

    Dam saçak demeyecek, yağacak

    Yağacak bir hışım gibi canevine kentin

    Kalplerimiz küle gömülmüş elmalar gibi

    Patladı patlayacak

    Alacak sonunda kendi rengini

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  • Yağmur

    Melih Cevdet Anday

    Birden serçelerle indi yağmur

    Hangisi serçe

    Hangisi yağmur

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  • Sonbahar düşünceleri

    Ümit Yaşar Oğuzcan

    Sonbahar geldi yağmurla beraber

    Boynu bükük duruyor kasımpatı

    Ölümü düşündürür oldu geceler

    Yaz güneşinde bıraktık hayatı

    İnsan böylede mahzun olurmuş meğer

    Ansızın silindi renk saltanatı

    Yaz güneşinde bıraktık hayatı

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  • Yağmur Gemileri

    Atilla İlhan

    o gemiler ki yağmur taşır

    gece sabaha karşı birden

    korkularımıza bulaşır

    gök gürültüsüyle derinden

    o gemiler ki yağmur taşır

    gözümüz kamaşır şimşeğinden

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  • Yağmur

    Ahmet Hamdi Tanpınar

    Uyu! Gözlerinde renksiz bir perde,

    Bir parça uzaklaş kederlerinden.

    Bir ruh gülümsüyor gibi derinden,

    Mehtabın ördüğü saatler nerde?

    Varsın bahçelerde rüzgar gezinsin,

    Yağmur ince ince toprağa sinsin,

    Bir başka alemden gelmiş gibisin,

    Dalmış gözlerinle pencerelerde.

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  • Yağmur Yağadursun

    Cahit Sıtkı Tarancı

    Dışarda yağmur yağadursun

    Ve içerdeyse bütün eşyan

    Esneyip senin gibi her an

    Pencerelerden bakadursun

    9 / 16

  • Yağmur

    Ceyhun Atuf Kansu

    Bu yağmur, bu güzel bu serin yağmur.

    Yağıyor bu sabah sanki içimde.

    Dokunma gözlerim yağmur doludur,

    Bulutlar içimin derinliğinde.

    Çimenler ıslanır, yollar ıslanır,

    Çağırır pencerem, yağmur seslenir.

    10 / 16

  • Afşar Timuçin

    Yağmur Arkası

    Yağmurlar yağdı ve hiç dinmedi

    Her biri saydam çiçeklenen saçında

    Yağmurlar daha çok pencereler içindi

    Öksüzdüm, gözyaşıydım dudağında

    Bir sancıydım boğuk akşamlar gibi

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  • Yağmur Başlangıcı

    Oktay Rifat

    Siz bir başlangıç bile değilken

    Sizi yazdım kotardım

    Bir başucu kitabı olmanızı istedim

    Tek tek iri o yabanıl kelimeler

    Onlar işte renkli zarlarının içinde

    Olukların çinkosunda yuvarlanan

    Siz daha bir başlangıç bile değilken

    Yağmur başlamıştı

    Ama ne ben ne bahçe ne yaz

    Hiçbirimiz.

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  • Uzak Kaderler İçin

    Turgut Uyar

    Birgün, bir yagmurla garip garip

    -Çoluğu çocuğu terk edeceğim.-

    Bir sevgiyle doymayacak kalbim, anladım.

    Alıp başımı gideceğim.

    Asır yirminci asırdır, amenna.

    Bir yanımda sevgilerim, bir yanımda sancım.

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  • Yağmur Altında Öpüşmek

    Ümit Yaşar Oğuzcan

    hava kararmıştı

    yağmur yağıyordu

    dudakları sımsıcaktı

    elleri üşüyordu

    bir öptüm

    bir daha öptüm

    kimseler görmedi öpüştüğümüzü

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  • Deli Kızın Türküsü

    Gülten Akın

    Yağmur yağar akasyalar ıslanır

    Bulutlar uçuşur gecelerin

    Ben yağmura deli buluta deli

    Bir büyük oyun yaşamak dediğin

    Beni ya sevmeli ya öldürmeli

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  • Yağmur Gül ve Eller

    Ahmet Muhip Dıranas

    Yel yapraklarımı savurur,

    Dört yanım yağmurla örtülü;

    Güz vaktim gerçek ya, ne yağmur!

    Kafamda hep bir uykusuzluk

    Ve masamda bir düşler gülü,

    Gecenin içinde, soyunuk.

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