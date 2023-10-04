Yağmurla ilgili şiirler

Yağmur Başlangıcı

Oktay Rifat

Siz bir başlangıç bile değilken

Sizi yazdım kotardım

Bir başucu kitabı olmanızı istedim

Tek tek iri o yabanıl kelimeler

Onlar işte renkli zarlarının içinde

Olukların çinkosunda yuvarlanan

Siz daha bir başlangıç bile değilken

Yağmur başlamıştı

Ama ne ben ne bahçe ne yaz

Hiçbirimiz.