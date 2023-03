Uyurken başınızı kuzeye koymayın!

Uyuduğumuzda, bazı koşullar uykumuzu iyileştirmeye ve daha iyi hale getirmeye yardımcı olabilir ve bazıları da uykumuzu engelleyip daha kötü hale getirebilir. Hepimizin sevdiği bir uyku pozisyonu var, peki ya sevdiğimiz yön hangisi?

İnancın kökeni

Feng Shui ya da Vastu Shastra kadar eski gelenekler, uyuduğumuz coğrafi yönün sağlığımızı etkilediğini iddia ediyor. Peki bu mümkün mü?

Başınız kuzeye bakacak şekilde uyumanın sağlığınız için iyi olmadığı inancının kökenleri, eski Hint geleneksel tıp sistemi Ayurveda'ya dayanmaktadır. Ayurveda'ya göre insan vücudu Dünya'nın manyetik alanından etkilenir ve başınız kuzeye bakacak şekilde uyumak vücudunuzdaki enerji akışını bozarak sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu inanç, Dünya'nın manyetik alanının kuzey kutbu ve güney kutbu ile kutuplaştığı ve insan vücudunun da kendi manyetik alanına sahip olduğu fikrine dayanmaktadır. Ayurveda'ya göre, başınız kuzeye dönük olarak uyuduğunuzda, vücudunuzun manyetik alanı ile Dünya'nın manyetik alanı çatışır ve vücudunuzdaki enerji akışında parazit ve kesintiye yol açar.

Bu inancı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte, bazı kültürlerde yaygın olarak kabul edilen bir inanç olmaya devam etmektedir. Ayurveda gibi geleneksel tıp formlarını uygulayan birçok kişi, sağlık ve esenliği desteklemek için hala başınız doğuya ya da güneye bakacak şekilde uyumanızı tavsiye ediyor. Bununla birlikte, uyumak için en iyi pozisyon, nihayetinde kişisel bir tercih meselesidir. Her birey için en rahat ve huzurlu olan pozisyondur.

Ayurveda

Belli bir yöne dönük uyumanın uykunuza fayda sağlayabileceğini destekleyen bazı kanıtlar var. Feng Shui veya Vastu Shastra gibi geleneklere göre, uyumak için doğru ve yanlış bir yön vardır. Bu eski geleneklere göre, yüzünüz Kuzey'e dönük uyumak sağlığınızı etkileyebilir. Bunun nedeni Ayurveda öğretilerinde yatmaktadır. Bu öğretiler, insanların dünyada doğal olarak rol oynayan enerjilerle uyum içinde yaşadıkları için onlardan etkilendiğimizi söylüyor.

Enerjilerimiz de uykumuz sırasında akar ve doğal dünyada rol oynayan enerjilerin çoğu manyetizma etrafında döner. Gezegenimiz, Kuzey'de başlayan ve Güney boyunca hareket eden bir manyetik alana sahiptir. Ayurveda hakkında bunları biliyor musunuz? yazısını okumak için tıklayınız...

Uyuduğunuz yön önemli mi?

Bu nedenle, eski gelenekler, kuzeye dönük uyuduğunuzda, vücudunuzdaki pozitif kutbun Dünya'nın pozitif kutbuyla aynı hizada olduğuna inanır. Hepimizin bildiği gibi bir mıknatısın pozitif tarafı başka bir mıknatısın pozitif tarafına değdiğinde birbirlerini iterler. Bu, eski geleneklerin Kuzey'e dönük uyuduğunuzda olduğuna inandığı şeye çok benziyor.

Bu inanışlara göre, yüzünüz Kuzey'e dönük yattığınızda, uyku sorunları, kabuslar görme ve yorgun uyanma olasılığınız çok daha yüksektir. Hatta bazı kişiler Kuzey yönüne dönük uyumanın kolesterolünüzün yükselmesine neden olabileceğini ya da kan dolaşımınızı etkileyebileceğini söylüyor.

O halde, Güney yönüne dönük uyumanın en iyisi olduğunu varsayabilirsiniz, ancak aslında bu da en iyi yol olmayabilir. Bunun yerine, Doğu yönünde uyumanın en iyisi olduğu düşünülür, çünkü manyetik alanınızın nötralize edildiği yer burasıdır, en iyi uyku ve konsantrasyona izin verir.

Şimdi, tüm söylenenlere rağmen, bilim bunların hiçbiriyle aynı fikirde görünmüyor. Aksine bilim, manyetik alanın gezegenimiz üzerindeki etkisinin vücudumuzda herhangi bir değişiklik yaşamasına neden olacak kadar güçlü olmadığını göstermiştir.

Kaynak: Harley Manson. "Why You Should Never Sleep With Your Head Facing North". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/why-you-should-never-sleep-with-your-head-facing-north/. (01.03.2023).