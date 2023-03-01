Uyurken başınızı kuzeye koymayın!

Eski gelenekler, uyuduğumuz coğrafi yönün sağlığımızı etkilediğini iddia ediyor. Peki bu mümkün mü? 

Uyurken başınızı kuzeye koymayın!
Sağlık
Giriş: 01 Mart 2023 14:55
ABONE OL

Uyuduğumuzda, bazı koşullar uykumuzu iyileştirmeye ve daha iyi hale getirmeye yardımcı olabilir ve bazıları da uykumuzu engelleyip daha kötü hale getirebilir. Hepimizin sevdiği bir uyku pozisyonu var, peki ya sevdiğimiz yön hangisi?


İnancın kökeni

Feng Shui ya da Vastu Shastra kadar eski gelenekler, uyuduğumuz coğrafi yönün sağlığımızı etkilediğini iddia ediyor. Peki bu mümkün mü?


Başınız kuzeye bakacak şekilde uyumanın sağlığınız için iyi olmadığı inancının kökenleri, eski Hint geleneksel tıp sistemi Ayurveda'ya dayanmaktadır. Ayurveda'ya göre insan vücudu Dünya'nın manyetik alanından etkilenir ve başınız kuzeye bakacak şekilde uyumak vücudunuzdaki enerji akışını bozarak sağlık sorunlarına yol açabilir.


Bu inanç, Dünya'nın manyetik alanının kuzey kutbu ve güney kutbu ile kutuplaştığı ve insan vücudunun da kendi manyetik alanına sahip olduğu fikrine dayanmaktadır. Ayurveda'ya göre, başınız kuzeye dönük olarak uyuduğunuzda, vücudunuzun manyetik alanı ile Dünya'nın manyetik alanı çatışır ve vücudunuzdaki enerji akışında parazit ve kesintiye yol açar.


Bu inancı destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte, bazı kültürlerde yaygın olarak kabul edilen bir inanç olmaya devam etmektedir. Ayurveda gibi geleneksel tıp formlarını uygulayan birçok kişi, sağlık ve esenliği desteklemek için hala başınız doğuya ya da güneye bakacak şekilde uyumanızı tavsiye ediyor. Bununla birlikte, uyumak için en iyi pozisyon, nihayetinde kişisel bir tercih meselesidir. Her birey için en rahat ve huzurlu olan pozisyondur.


Uyku pozisyonunuz ilişkinize dair ne söylüyor?
Uyku pozisyonunuz ilişkinize dair ne söylüyor? Uyku pozisyonuna göre ilişki ana...
Uyku alışkanlığın senin ve sağlığın hakkında neler söylüyor? Yapılan bir araştırmaya göre, ya...

Ayurveda

Belli bir yöne dönük uyumanın uykunuza fayda sağlayabileceğini destekleyen bazı kanıtlar var. Feng Shui veya Vastu Shastra gibi geleneklere göre, uyumak için doğru ve yanlış bir yön vardır. Bu eski geleneklere göre, yüzünüz Kuzey'e dönük uyumak sağlığınızı etkileyebilir. Bunun nedeni Ayurveda öğretilerinde yatmaktadır. Bu öğretiler, insanların dünyada doğal olarak rol oynayan enerjilerle uyum içinde yaşadıkları için onlardan etkilendiğimizi söylüyor.


Enerjilerimiz de uykumuz sırasında akar ve doğal dünyada rol oynayan enerjilerin çoğu manyetizma etrafında döner. Gezegenimiz, Kuzey'de başlayan ve Güney boyunca hareket eden bir manyetik alana sahiptir. Ayurveda hakkında bunları biliyor musunuz? yazısını okumak için tıklayınız...


Uyuduğunuz yön önemli mi?

Bu nedenle, eski gelenekler, kuzeye dönük uyuduğunuzda, vücudunuzdaki pozitif kutbun Dünya'nın pozitif kutbuyla aynı hizada olduğuna inanır. Hepimizin bildiği gibi bir mıknatısın pozitif tarafı başka bir mıknatısın pozitif tarafına değdiğinde birbirlerini iterler. Bu, eski geleneklerin Kuzey'e dönük uyuduğunuzda olduğuna inandığı şeye çok benziyor.


Bu inanışlara göre, yüzünüz Kuzey'e dönük yattığınızda, uyku sorunları, kabuslar görme ve yorgun uyanma olasılığınız çok daha yüksektir. Hatta bazı kişiler Kuzey yönüne dönük uyumanın kolesterolünüzün yükselmesine neden olabileceğini ya da kan dolaşımınızı etkileyebileceğini söylüyor.


O halde, Güney yönüne dönük uyumanın en iyisi olduğunu varsayabilirsiniz, ancak aslında bu da en iyi yol olmayabilir. Bunun yerine, Doğu yönünde uyumanın en iyisi olduğu düşünülür, çünkü manyetik alanınızın nötralize edildiği yer burasıdır, en iyi uyku ve konsantrasyona izin verir.


Şimdi, tüm söylenenlere rağmen, bilim bunların hiçbiriyle aynı fikirde görünmüyor. Aksine bilim, manyetik alanın gezegenimiz üzerindeki etkisinin vücudumuzda herhangi bir değişiklik yaşamasına neden olacak kadar güçlü olmadığını göstermiştir.



Kaynak: Harley Manson. "Why You Should Never Sleep With Your Head Facing North". Şuradan alındı: https://awarenessact.com/why-you-should-never-sleep-with-your-head-facing-north/. (01.03.2023).


Uyurken sol tarafınıza yatın çünkü...
Uyurken sol tarafınıza yatın çünkü...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.