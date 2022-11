Uykusuzluğun sebep olduğu problemler nelerdir?

Günlük olarak kısa vadede yorgunluk ve halsizlik gibi problemlere yol açan uykusuzluk, uzun vadede ise kalp krizi veya hafızayla ilgili problemler başta olmaz üzere bedensel ve zihinsel sorunları tetikleyebilir. İşte uykusuzluğun yol açabileceği problemler:

Uykusuzluğunuz ciddi boyutta mı?

Kolay uykuya dalamadığınızda veya uykuya dalmakta güçlük çektiğinizde dolaylık olarak uykusuzluk problemi çekiyor olabilirsiniz. Herkes bir noktada uyumakta zorluk çeker. Ancak 3 aydan uzun süre boyunca haftada en az üç kez tekrarladığında kronik bir uykusuzluk probleminiz olduğunu değerlendirebilirsiniz. Bu tür bir durumla karşı karşıya kaldığınızda artık doktorunuza danışmanızın zamanı gelmiş demektir.

Tükenmişlik

Bu, sadece yorgun hissetmekten veya fazla enerjiniz yokmuş gibi hissetmekten farklı bir durum. Tükenmişlik hissi, iş veya ev yaşamınızı etkileyecek kadar çok yorulduğunuzda ve günü atlatmakta bile zorlandığınızda ortaya çıkar. Kronik uykusuzluğun yaygın etkilerinden biri olarak kendini gösterir. Bazen baş ağrısı, baş dönmesi veya ağrılı veya zayıflamış kaslarla hissedilebilir.

Ruh hali problemleri

Bir veya iki gecelik yetersiz uyku sizi huysuzlaştırabilir. Ancak daha uzun süreli uyku kaybı yaşamak, daha büyük duygulara neden olabilir ve daha kızgın veya üzgün hissetmenize neden olabilir. Dolayısıyla kronik uykusuzluk zamanla depresyon veya anksiyete gibi bir duygudurum bozukluğuna yol açabilir. Araştırmalar, uykusuzluk çekenlerin uyku sorunu olmayanlara göre depresyona girme olasılığının beş kat daha fazla olduğunu söylüyor.

Stres

Amerikan Psikologlar Birliği'ne göre, gecede 8 saatten az uyuyan yetişkinlerin bunalmış hissetmek ve kolayca sabırsız bir hale bürünmek gibi stres belirtilerini gösterme olasılıkları daha uzun uyuyanlara göre daha fazla.

Beyin performansı

Bir veya iki gece iyi uyumayarak fark ettiğiniz "beyin sisi" zamanla daha ciddi hale gelebilir. Kronik uykusuzluk gibi uyku bozuklukları; bir şeyleri hatırlamayı, konsantre olmayı ve doğru kararlar vermeyi zorlaştırabilir. Araştırmalar, bir gecede sadece 5 saat uyumanın, sadece bir hafta içinde muhakeme güçlüğüne ve daha riskli davranışlara yol açabileceğini gösteriyor.

Kilo alma

Düzenli olarak gece 7 saatten az uyumak kilo alma olasılığınızı artırabilir. Bilim insanları bunun uyku kaybının açlık ve tokluk duygularınızı kontrol eden hormonları etkilemesinden kaynaklanabileceğini düşünüyorlar. Uzun süreli uyku eksikliği sizi obezite ve diyabet, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunları için daha yüksek bir risk altına sokabilir.

Cinsel hayatta ilgisizlik

Kronik uykusuzluk, testosteron gibi cinsel dürtünüzü kontrol eden hormonları etkileyebilir. Bir erkeğin vücudu uyurken testosteron üretir. Araştırmalar, gecenin ikinci yarısında uykuyu kaybetmenin sabahları testosteron seviyelerini ciddi şekilde azalttığını gösteriyor.

Daha zayıf bağışıklık sistemi

Uyurken vücudunuz sizi hastalık ve iltihaplanmaya karşı korumaya yardımcı olan proteinler salgılar. Kronik uykusuzluk bu süreci etkileyebilir. Ayrıca vücudunuzun enfeksiyonla savaşmasına yardımcı olan antikorları ve hücreleri de azaltabilir. Araştırmalar, yeterince iyi uyumayan kişilerin, nezle veya grip gibi bir virüs taşıyan birinin yanında olmaları durumunda hastalanma olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Diyabet

Düzenli olarak uykuyu kaybetmek vücudunuzun kan şekerini etkileyebilir. Bu da dolayısıyla diyabet riskinizi artırır. Bir çalışma, günde 5 saat veya daha az uyuyan yetişkinlerin, 7-8 saat uyuyanlara göre 2.5 kat daha fazla diyabet hastası olma olasılığını gösteriyor.

Kalp hastalıkları

Kronik uykusuzluk kalbiniz için de sorun yaratabilir. Bir çalışmada, sadece bir gece çok az uyumanın sağlıklı yetişkin erkeklerde daha yüksek tansiyona neden olduğu görüldü. Bu durum sıkça tekrarlanırsa yüksek tansiyonla ilgili atardamarlarınıza zarar verebilir ve kalbinizin vücudunuza kan pompalamak için çok çalışmasına neden olabilir. Dolayısıyla kalp krizi veya kalp yetmezliği riskinizi artırabilir.

Kaza riski

Uzun süreli uykusuzluğunuz olduğunda bir tür kaza geçirme olasılığınız artar. Bunun nedeni çoğunlukla uykusuzluğun neden olabileceği yorgunluk ve konsantrasyon sorunlarıdır. 900'den fazla kamyon şoförü üzerinde yapılan bir çalışmada, uykusuzluk çekenlerin kaza yapma olasılığı diğerlerine göre neredeyse iki kat daha fazla olarak tespit edildi.

