Her gece aynı saatte uyanıyorsanız...

Gecenin her saatinin belirli bir organa bağlı olduğunu biliyor muydunuz? Çin beden saati nedir? İşte çin beden saati hakkında bilmeniz gerekenler...

Her gece aynı saatte uyanıyorsanız...
Sağlık
11 Ekim 2022 15:37 Güncelleme: 11 Ekim 2022 15:37
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Her gece yaklaşık olarak aynı saatte uyanırsanız, geleneksel Çin tıbbında varolan Çin vücut saatini incelemenizi öneriyoruz. Çin biyolojik saati, enerjinin vücutta dolaştığı aralıkları göstermektedir. Yani her 2 saatte bir, bir bölgede en yüksek enerji seviyesi hissedilir. İyi bir gece uykusu için önce organlarınızı kontrol etmeniz gerekir.


21.00 - 23.00 saatleri arası uyku problemi

Eski Çin tıbbı, saat 9 arası ve 11 arası saatleri arasında uyku problemi yaşamanın, endokrin ve lenfatik sistemlerinize bağlı olduğunu söylüyor. Sistemler bu süre zarfında daha aktiftir. Bu saatler arası vücudumuzun enerjisi dengesiz ise ve uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız, aşırı stres ve endişeyle ilgili olabilir. Ve kötü bir uyku çekebilirsiniz.


Ayrıca, bu belirtiler arasında, hormon dengesizliği ve tiroid bozukluğu yaşayabilirsiniz. Bu sorunları çözmek için daha iyi bir uyku rutinine ihtiyacınız var. Uyumadan önce meditasyon yapabilir ya da mantralar okuyarak kendinizi rahatlatabilirsiniz. Kasları rahatlatan egzersizler de uyumanıza yardımcı olabilir.


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23.00 - 01.00 saatleri arası uyanmak

Bu saatler arası safra kesesi enerji meridyeninin aktif olduğu zamandır. Bu organın yanlış çalışması, dengesizlik, kararsızlık, karar verme güçlüğü, utangaçlık ve çekingenlik duyguları ile bağlantılıdır. Duygusal olarak kendinizi kötü hissettiğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Bu durumu çözmek için kendinizi olduğunuz gibi kabul etmeyi deneyin. Aynı zamanda uzmanlar, sağlıksız içecekler ve trans yağlar tüketmemenizi öneriyor.


01.00 - 03.00 saatleri arasında uyanmak

Bu saatler arasında karaciğer daha aktiftir. Bu zaman diliminde uyanmak ise, aşırı öfkeli olduğunuzu gösteriyor. Uyanıkken kızgın hissedebilir, huysuzluk ve baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Vücudunuzu detoksifiye etmeye ve günün duygularını işlemeye çalışın.


03.00 - 05.00 saatleri arasında uyanmak

Bu saatler arası akciğerler daha aktiftir. Bu organla ilgili sorunlarınız varsa, üzüntü, sığ nefes alma, terleme ve göğüs ağrısı yaşayabilirsiniz. Yatmadan önce nefes egzersizleri yapmayı deneyin ya da bir arkadaşınız, psikolog ile konuşun. Ne kadar güçlü biri olduğunuzu düşünün ve sizi üzen konuların üstesinden gelmek için çabalayın.


05.00 - 07.00 saatleri arasında uyanmak

Bu saatler arasında kalın bağırsak daha aktif olarak çalışır. Bir bozukluğu varsa, kendinizi savunmacı hissedebilir ya da bir durumda sıkışıp kalabilirsiniz. Çalar saatiniz sizi her uyandırdığında, sinirli hissedebilirsiniz. Eski Çin tıbbına göre uzmanlar, diyetinize daha fazla lif ya da su eklemenizi öneriyor.



Kaynak: "The Chinese Body Clock Explains Why You Wake Up at Night and How to Fix It". Şuradan alındı: https://brightside.me/wonder-curiosities/the-chinese-body-clock-explains-why-you-wake-up-at-night-and-how-to-fix-it-808691/.


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