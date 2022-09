Uyku pozisyonu ve yastık kılıfı kırışıklıklara neden olur mu?

Boşuna “güzellik uykusu” demiyorlar. Her gece en az yedi saat uyumak sağlığınız için iyidir. Ancak yanlış pozisyonda uyumak ya da yanlış yastık kılıfı kullanmak aslında sizi daha yorgun gösterebilir.

Sırt üstü uyumaya çalışın!

Cortina'da tıbbi teknoloji direktörü ve Weill Cornell Medical College'da Dermatoloji klinik doçenti olan dermatolog Michael Jacobs, “Sırt üstü uyumak, kırışıklıkları azaltma söz konusu olduğunda en iyi seçenektir. Yan tarafınıza yattığınızda, cilt katlanır ve yüzün sadece bir tarafında, kırışıklıkların oluşmasına neden olabilecek baskı oluşur. Sırt üstü uyumak, bu istenmeyen çizgilerle savaşmanıza yardımcı olabilir” açıklamasında bulundu.

Dermatolog Courtney Rubin, kırışıkların oluşumunu önlemek için sırt üstü yatmanın en iyisi olduğu konusunda hemfikir. "Tercihen yan ya da karnınızın üzerinde uyumak, cildin kırışmasının yanı sıra cilt üzerinde baskı ve kesme kuvvetlerine yol açabilir. Uyku pozisyonunuzdan cildinizin gergin ve kırışmış olduğu bir pozisyonda saatlerce uyumak, zamanla kırışık oluşumuna neden olabilir. Yüzünüzdeki baskıyı azaltan bir yastık ya da sırt üstü uyumak için pozisyon değiştirmek bu kırışıklıkların olasılığını azaltabilir. Sırtüstü yatmanın uyku problemlerine getirdiği çözümler yazısını okumak için tıklayınız...

Medikal estetisyen olan Joie Tavernise; “Yığın halinde bir çarşafı yatağınıza attınız. Ertesi gün o çarşaf kırışacak, oysa düz bir şekilde koyarsanız kırışıksız kalacaktır. Cildimiz de aynı şekilde davranır. Gün boyunca zararlı UV ışınlarından ve serbest radikallerden korunmak için şapka takmak ya da güneş kremi kullanmak gibi, geceleri de cildinizin yenilenmesi gereken bir sürede hasar vermemenizi sağlayacak araçlar ve ürünler de bulunmaktadır.”

Yastık kılıfları, özellikle ipek ise, cilt için yatıştırıcı olabilir

Doğru türde yastık kılıfına sahip olmanın faydalarını okuduysanız, iddiaların arkasındaki mantığı gören bazı uzmanlar var. Jacobs, "İpek yastık kılıfları cildiniz için daha iyidir. Cildiniz ve yastık arasında daha az sürtünme var, bu da cildiniz üzerindeki olumsuz etkiyi azaltıyor. İpek uyku göz maskesi kullanmak, cildinizin göz çevresindeki en hassas kısmını koruyarak kırışıklık oluşumunu önemli ölçüde azaltabilir" açıklamasında bulundu.

Peki ipek kumaş hakkında bu kadar harika olan ne?

İpek, pamuktan daha yumuşak olduğu için uyku sırasında hareket ederken teninizi çekmez. İpek ayrıca pamuk ve mikrofiberden daha az nemi emer, bu nedenle gece boyunca cildinizden nemi ya da gece sürdüğünüz ürünlerini emmez. Yüzünüzü en taze tutmak için başka bir akıllı ipucu var. O; da hangi tür yastık kılıfı kullanırsanız kullanın, sivilceye neden olabilecek bakterilerin yayılmasını önlemek için düzenli olarak yıkamalısınız.

Tek başına uyumak da cilt için çok faydalı

Ciltte meydana gelen çevresel hasarın çoğu, gündüz saatlerinde, kirlilik ve oksitleyici ajanlara, UV ışığına ve zamanla kolajen, ince çizgiler, kırışıklıklar ve koyu lekeler kaybına katkıda bulunan diğer faktörlere maruz kalmaktır. Geceyi, kolajen üretimini destekleyen retinol gibi topikalleri kullanarak, günlük aşınma ve yıpranmayla mücadele etmek için yeterince dinlenerek cildin iyileşmesi için bir şans olabilir.

Uyurken cildiniz kan akışını artırarak ve kolajeni yeniden oluşturarak kendini yenilemeye çalışıyor. Yetersiz miktarda uyku ile vücut, cilt iltihabında, yaşlanmada ve daha yavaş yara iyileşmesinde önemli rol oynayan stres tepki hormonları üretir. Uykusuzluk, cildin yaşlanmasının başlıca nedenlerinden biridir ve ayrıca egzama, sedef hastalığı ve dermatit gibi iltihaplı cilt hastalıklarını şiddetlendirir.

Kaynak: Julie Kendrick. "How Your Sleep Position, And Even Your Pillowcase, Can Cause Wrinkles". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/sleep-position-wrinkles_l_62e3ee02e4b09d14dc423797. (05.08.2022).