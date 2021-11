Sırtüstü yatmanın uyku problemlerine getirdiği çözümler

Sırtüstü uyumak çoğu insanın yapmadığı ve hatta yapmaktan kaçındığı bir uyku pozisyonu. Tüm gece boyunca aynı şekilde durmak oldukça zor ve sıkıcı olduğundan çoğu insan cenin pozisyonunda veya yüzüstü uyumayı tercih ediyor. Fakat kulağa hoş gelmeyen bu uyku pozisyonunun sağlık ve uyku problemlerine birçok faydası var. İşte faydaları:

Bilim sırtüstü uyumaya destek çıkıyor

Bilime göre sırtüstü uyumanın daha önce düşünmediğiniz birçok faydası var:

Omurganızı hizalı tutar.

Gerginlik sebebiyle oluşan baş ağrılarını azaltır.

Göğüs üzerindeki baskıyı ve kompresyonu azaltır.

Sinüsleri rahatlatır.

Yüzdeki kırışıkları ve tahrişi önler.

Bebekler için SIDS riskini azaltmak için Amerikan Pediatri Akademisi, bebeklerin sırtüstü uyumalarını öneriyor. Bunun nedeni, bebekler yüzüstü yattıklarında veya midelerinin üzerinde uyuduklarında, aşağıdakilerin artması olabilir:

Burundaki bakteri yükü

Solunum şikayetleri

Üst solunum yolu salgıları

2019'da yapılan bir araştırma, sırt üstü ve yan yatmanın yetişkinler için yüz üstü uyumaya göre daha az omurga ağrısı yarattığını öngördü. Maalesef sırt üstü uyumanın faydaları olsa da en popüler pozisyon olduğunu söyleyemeyiz. 2017'de yapılan bir araştırmaya göre ise de çoğu insan yetişkinliğe yaklaştıkça yan yatmayı tercih ediyor. İlginç bir şekilde, çalışma çocukların yan, sırtüstü ve yüzüstü pozisyonlarda eşit şekilde uyuduklarını belirtti. Yukarıda bahsedilen 2019'daki inceleme, Avrupalı ​​yetişkinlerin yüzde 60'ından fazlasının yan yatar pozisyonda uyuduklarını belirtti. Yine de karnınızın üzerinde yatmaya alışık olsanız bile sırtüstü pozisyonu denemek için birçok nedeniniz var:

Sırt ve boyun ağrılarınızı azaltabilir

Sırtüstü uyumak, omurganızdaki baskıyı azaltmaya yardımcı olur. Bu tıpkı dik durmaya benzer. Başınızı bir tarafa çevirerek yüzüstü uyumak ise otururken veya ayakta dururken başınızın saatlerce bir yöne çevrilerek ağrıya neden olmasına benzer. Ayrıca boynunuz geriye eğik olduğu için omurganızı sıkıştırır. Sırtüstü yatıp ortopedik bir yastık kullanarak ve omurganın doğal eğrisini koruyarak omurganızı dinlendirmek kesinlikle çok daha kolay. 2017 yılında yapılan bir araştırma, iki elinizin yanlarda veya göğüste sırt üstü uyumanın ağrıları önlemenin en iyi yolu olduğunu belirtti.

Nefes almanızı iyileştirir

Karnınızın üzerinde veya yan yatıyorsanız, nefes alma alanınızı daraltıyor olabilirsiniz. Diyafram nefes almaktan sorumlu kastır ve onu sıkıştırmak nefes almanızı zorlaştırır. Birden çok çalışma, diyaframdan alınan derin nefes ile aşağıdakiler arasında olumlu bir bağlantı kurdu:

Azalan stres

İyileşen ruh hali

Daha iyi bir odaklanma süresi

2018 yılında yapılan bir çalışma, yavaş ve derin nefes almanın gevşemeyi destekleyen, uyku getiren ve parasempatik sinir sistemi aktivitesini artıran bir hormon olan melatonin üretimi ile sonuçlandığını kaydetti.

Cildinize iyi gelebilir

Yüz yıkamak, ellerinizi yüzünüzle çok temas ettirmemek ve şeker tüketimini azaltmak, temiz bir cilt için sıkça tartışılan çözümlerdir. Peki ya siz uyurken ne olur? Yastık kılıfları ciltteki ve saçtaki sebumu ve ürün kalıntılarını emer ve bunlar uyurken kolayca yüzünüze aktarılır. Bu durum, aşağıdakiler gibi cilt sorunlarına katkıda bulunabilir:

Siyah noktalar

Milialar

Kızarıklık ve tahrişler

Saten ve ipek yastık kılıfları bu problemlere yardımcı olabilirken yastık ve cilt temasından neden tamamen kaçınmayasınız ki? Sırtüstü uyumak yüzü yastık kılıfından ve buna bağlı olarak onu tahriş edebilecek kir ve yağlardan uzak tutar...

Kırışıklık ve çizgi oluşumunu önlemede yardımcı olabilir

Yüzüstü uyumak cildinizi sıkıştırabilir, kimi zaman çekip tahriş edebilir ve bu da kırışıklıklara neden olabilir. Yüzünüz doğrudan yastığın üzerindeyken ortaya çıkan sürtünme kırışıklıklara ve çizgilere neden olabilir. Aynı durum yüzüstü uyurken kırışabilen ve bükülebilen boyun için de geçerli. Sırtüstü uyumak ayrıca cilt bakım ürünlerinizi yüzünüzde ve yastık kılıfından uzak tutmanıza da yardımcı olur.

Şişlikleri azaltabilir

Yüzünüzün herhangi bir yerine yattığınızda o bölgede sıvı birikir. Sıvı birikmesi göz çevresinde şişliklere ve yüzde şişmeye neden olur. Sırt üstü yatarak, bu birikmeyi engeller ve şişkinliği azaltırsınız. Sıvının nereye gittiğini kontrol etmenize yardımcı olması için başınızı biraz kaldırdığınızdan emin olun. Bu, torbalanmalardan ve şişkinlikten kaçınmanıza yardımcı olabilir. Böylece uyandığınız andan itibaren dinlenmiş ve dinç görünebilirsiniz.

Sinüslerinizi rahatlatabilir

Başınız kalbinizin üzerinde olacak bir yükseklikte uyumak, tıkanıklığı gidermeye ve geniz boşluğunuzun tıkanmasını önlemeye yardımcı olur. Baş, aşağı düştüğünde sinüslerde mukus birikir. Fakat başınızı kaldırırmanız halinde yerçekimi mukusun boşaltılmasına ve solunum yollarınızın açık kalmasına yardımcı olmak için üzerine düşeni yapar. 2016 tarihli bir incelemeye göre, bu pozisyon aynı zamanda gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) olarak da bilinen asit reflüsünü önlemeye de yardımcı oluyor.

Gerilim tipi baş ağrılarını önlemeye yardımcı olabilir

Boyun ve omurga üzerindeki etkisine benzer şekilde, sırt üstü uyumak, başınızdaki baskıyı da azaltır. Servikojenik baş ağrıları veya servikal omurgadan kaynaklanan baş ağrıları boyunda başlar ve genellikle migrenle karıştırılır. Belirtileri şunlar olabilir:

Başınızın veya yüzünüzün bir tarafında zonklama gibi bir ağrı

Boyun sertliği

Gözlerin yakınında ağrı

Öksürme veya hapşırma sırasında ağrı

Işık ve gürültüye duyarlılık

Bulanık görme

Mide rahatsızlığı

Sinir sıkışması

Sırtüstü uyuyarak başınızı, boynunuzu ve omurganızı nötr bir pozisyonda tutarak baskıyı hafifletir ve ağrıdan kaçınmış olursunuz.

Güneşle uyanırsınız

Yüzünüzü yukarı kaldırdığınızda ışıktaki değişiklikleri daha kolay fark edersiniz. Güneş ışığı yatak odanıza girerken, uyanma zamanının geldiği sinyalini daha iyi alabilirsiniz. Bu şekilde uyanmayı çalar saatin sesinden daha hoş bulabilirsiniz. Ayrıca ışık, sirkadiyen ritminizi düzenlemeye yardımcı olur, böylece en uygun zamanlarda uyuyabilir ve uyanabilirsiniz.

Referans: Alicia A. Wallace ve Mia Armstrong. "8 Reasons Sleeping on Your Back May Solve Your Sleep Issues". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/sleep/sleeping-on-your-back-may-help-you-get-the-rest-you-need. (9 Ağustos 2021).