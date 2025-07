Günlük burç yorumları: 19 Temmuz 2025 Cumartesi

19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, Merkür burcunuzda geri hareketine başlarken, şu anda tamamen yeni bir projeye başlamak muhtemelen en iyi seçenek olmayabilir; çünkü bu proje yavaş ilerleyebilir ya da sonradan fikrinizi değiştirebilirsiniz. 11 Ağustos'a kadar sürecek bu Merkür retrosu boyunca gecikmeler, beklenmedik prosedürlerle uğraşmalar, yanlış anlamalar ve net olmayan mesajlarla karşılaşmanız olası. Geri hareket burcunuzda gerçekleştiği için bu dönem sizin için daha kişisel bir hâl alabilir. Her zaman tam olarak anlaşıldığınızı hissetmeyebilirsiniz; bu yüzden özellikle önemli iletişimlerde ekstra özen göstermek yerinde olur. Bu döngüde karar verme süreci içe dönüktür. Daha fazla iç gözlem yapacağınız ve bundan önemli ölçüde fayda sağlayabileceğiniz bir dönem. Bu zamanı yeniden düzenleme ve düşünme süreci olarak kullanmak en iyisi olacaktır. Dünyaya biraz farklı gözlerle bakıyor olacaksınız ve bu da size anlamlı içsel farkındalıklar kazandırabilir. Bu farkındalıkları ifade etmek zor olabilir, ancak her şeyi hemen anlamlandırmak ya da mantığa dökmek zorunda değilsiniz. Bu geçiş netlik açısından ideal olmasa da, bugünkü Merkür-Venüs etkileşimi uyumlu iletişimler ve sıcak bir dostluk hissi yaratabilir. Fikirlerinizi, kişisel düşüncelerinizi, duygularınızı ve anılarınızı paylaşmak keyifli olabilir; tabii olayları fazla kişiselleştirmemeye dikkat ederseniz. Bugün hangi fikirlerinizin uzun vadede gerçekten başarı potansiyeli taşıdığına dair her zamankinden daha güçlü bir sezginiz olabilir. Yine de, bugün ortaya çıkan konular hakkında daha fazla düşünmeniz gerekecek gibi görünüyor, bu yüzden planları kesinleştirmeyi sonraya bırakın. Şimdilik farklı fikirleri keşfetmek ve olaylara yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak tatmin edici olabilir.