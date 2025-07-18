Günlük burç yorumları: 19 Temmuz 2025 Cumartesi

19 Temmuz 2025 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 18 Temmuz 2025 08:40 Güncelleme: 18 Temmuz 2025 08:41
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  • Merkür bugün çok erken saatlerde durağanlaşıyor ve geri hareketine başlıyor. Bu geri hareket döngüsü 11 Ağustos'a kadar sürecek ve tamamen Aslan burcunda gerçekleşecek. Bu döngü boyunca düşüncelerimiz içe döner; meseleleri gözden geçirir ve yeniden değerlendiririz. Merkür retrosu dönemleri, içsel farkındalığın arttığı zamanlardır; meditasyon, günlük tutma, eski planları yeniden düzenleme ve geçmiş çalışmaları gözden geçirme gibi faaliyetler için uygundur. İletişim ve ulaşımın mekanik yönlerinde yaşanabilecek küçük aksaklıklar, bizi daha anlamlı olabilecek başka bağlantı yollarına yönlendirebilir. Dünyaya farklı bir gözle bakarız ve bu da önemli içsel farkındalıklar ortaya çıkarabilir. En zorlu zamanlar, yön değişimlerinin olduğu dönemlerdir, yani durağan günler, bugün ve 11 Ağustos civarı, bu günlerin ardından bu enerjiye giderek alışırız. Şu anda yaşanan bu geçişle birlikte, önemli kararlar almaktan çok gözlem yapmalı ve değerlendirmelerde bulunmalıyız. Merkür ve Venüs arasında oluşan altmışlık açı (sextile), bu geçiş sürecini yumuşatmaya yardımcı olan uzlaştırıcı ve diplomatik bir etkidir. Yine de, nazik olmak adına bile olsa, kastetmediğimiz şeyleri söylememeye dikkat etmeliyiz. Bu geçişle birlikte duygularımıza nesnel yaklaşmayı hedefleriz ve duygularımızı ve ilişkilerimizi sözlü olarak ifade etme ya da analiz etme eğiliminde oluruz. Aşk ilişkilerinde verilen sözler ya da yapılan netleştirmeler olabilir, ancak bunlar sonradan yeniden gözden geçirilebilir.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Ay bugün burcunuzdan çıkarak maddi kaynaklar alanınıza geçiyor, bu da yerleşmek ve kendinizi rahat hissetmek açısından sizi güçlü bir konuma getiriyor. Aynı zamanda Merkür bugün geri hareketine başlıyor; bu da yavaşlama, değerlendirme yapma ve hâlihazırdaki projeleri gözden geçirme zamanı anlamına geliyor. Bu döngü 11 Ağustos'a kadar sürecek ve bu süreçte gecikmeler, yanıtsız kalan sorular ya da iletişimde aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Ancak bu dönem, son zamanlarda aldığınız kararların hâlâ geçerli olup olmadığını yeniden gözden geçirmek için de faydalı olabilir. Özellikle bugünkü geçiş esnasında iletişim kopuklukları yaşanma ihtimali yüksektir. Merkür, geri hareketi boyunca tamamen aşk ve yaratıcılık alanınızda kalacak; bazı projeler ya da süreçler geri gidiyor gibi görünse de, bu aslında değerli bir yeniden hizalanma süreci olabilir. Farklı şekillerde düşünüyor ve kendinizi farklı yollarla ifade ediyorsunuz; bu da sizin lehinize işleyebilir. Geçmişten insanlar ya da durumlar yeniden gündeme gelebilir ya da zihinsel/duygusal odağınız haline gelebilirler. Yarım kalan ya da vakit bulup üzerine gidemediğiniz eski yaratıcı projeleri veya fikirleri yeniden ziyaret etmek için iyi bir zaman. Bugün biraz kafa karıştırıcı geçebilir ancak Merkür-Venüs etkileşimi, keyifli etkileşimler ve ilginç bir şeyler öğrenmek açısından destekleyici. Özellikle dostane davranışlara ya da yaratıcı uğraşlara odaklanırsanız, huzursuzluk duygusunun üstesinden gelmek için fırsatlar bulabilirsiniz.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, Ay bugün burcunuza geçiyor ve böylece yeni bir Ay döngüsüne başlıyorsunuz. Duygularınız ön planda; hatta farkında olmadığınız duyguları bile şimdi tanıyor olabilirsiniz. Aynı zamanda Merkür bugün geri hareketine başlıyor ve bu döngü size özellikle duygusal yaşamınızla, aile ve evle ilgili konularla ilgili tamamen farklı bir bakış açısı sunabilir. Bu süreç 11 Ağustos'a kadar sürecek ve geçmiş hatalar tekrar gündeme gelebilir. Ancak gecikmelerin sunduğu zamanı, yaklaşımınızı yeniden değerlendirmek için değerlendirmek isteyebilirsiniz. Düzeltmeniz gereken bir hata ya da tutarsızlık fark edebilirsiniz. Aileyle iletişim her zaman beklediğiniz kadar net olmayabilir ya da ev içinde bazı karmaşa ya da teknik sorunlar ilginizi gerektirebilir. Şu anda yeni girişimlerde bulunmak akıllıca olmayabilir; ancak evinizi yeniden düzenlemek ya da yapılandırmak özellikle verimli olabilir. Bugün bir mesajınızın doğru anlaşılması önemliyse, olağanüstü açık olmaya çalışın. Bu konuda size yardımcı olacak Merkür-Venüs etkileşimi, ilginç düşünceler, sohbetler ve paylaşımlar getirebilir. Zihniniz para ve evle ilgili konularda güçlü çalışıyor; aile hayatı ya da güvenlikle ilgili meseleler aklınızı meşgul ediyor olabilir. Ancak net sonuçlara ya da kesin kararlara varmak için uygun bir zaman değil; ileride dikkate almanız gereken başka unsurlar ortaya çıkabilir.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ İKZİLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Ay bugün gizlilik alanınıza geçiyor, bu da biraz sessizlik ya da özel zamana ihtiyaç duyabileceğinizi gösteriyor. Alışılmış rutinden bir mola vermek yerinde olabilir. Ancak bugün Merkür geri hareketine başlıyor ve yön değiştirme sürecindeyken bazı karışıklıklar ya da yanlış anlaşılmalarla uğraşmanız gerekebilir. 11 Ağustos'a kadar sürecek bu döngüde, eğitim, ulaşım ve temel iletişimle ilgili konular gecikmeler, yeniden düzenlemeler ya da düzeltmeler içerebilir. Esnek olun ve önemli randevu ve işlerinizin takibini dikkatle yapın. Kardeşler, sınıf arkadaşları ya da komşularla ilgili eski ve çözülmemiş meseleleri yeniden ele almanız gerekebilir. Ayrıca, iletişim ya da ulaşım araçlarındaki mekanik sorunlar, bağlantı kurma ya da seyahat etme şeklinizi yeniden düşünmenize neden olabilir. Tüm bu deneyimler sayesinde, kendinizi ifade etmenin yepyeni yollarını keşfedebilirsiniz; ki bunlar daha önce aklınıza bile gelmemiş olabilir. Bugün bir şeye atlamadan önce tüm gerçekleri öğrenmeye çalışın. Önümüzdeki haftalarda eski projeleri canlandırmak ya da üzerinde çalışmakta olduğunuz işleri gözden geçirip düzeltmek özellikle verimli olabilir. Neyse ki, bugün biraz kafa karışıklığı yaşansa da, öğrenmekten, öğretmekten ve bağlantı kurmaktan keyif alabilirsiniz; ayrıca kişisel cazibeniz de artıyor.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Ay bugün arkadaşlıklar ve mutluluk hedefleri alanınıza geçiyor ve önümüzdeki birkaç gün boyunca arkadaşlar, topluluklar, gruplar ya da sizi heyecanlandıran davalarla daha bağlantılı hissetme arzusu duyabilirsiniz. Bugünden itibaren 11 Ağustos'a kadar Merkür geri harekette olacak; bu da son zamanlarda söylenenler ya da başlatılanlarla ilgili fikir değişiklikleri, hatta bir miktar pişmanlık yaşanabileceğini gösteriyor. Bu geri hareket maddi kaynaklar alanınızda gerçekleştiğinden, finansmanınızı ya da bütçenizi gözden geçirmeniz gerekebilir ya da kayıp/eşyaların yer değiştirmesi gibi durumlarla uğraşabilirsiniz. Bu süreçte gelir kaynaklarınızı ve harcamalarınızı yeniden değerlendirmeniz faydalı olur, ancak büyük kararları şimdilik ertelemek akıllıca olacaktır. Hatta bazı para kazanma fikirleri ya da girişimler, sizin dışınızda gelişen nedenlerle beklemeye alınabilir. Eski sorunlara yeni bir bakış açısıyla yaklaşın ve zihninizi farklı düşünme biçimlerine açın. Bu dönem, mevcut sorunlara çözüm bulmak için geçmişe dönüp bakmak adına iyi bir zaman. Neyse ki, bugünün enerjileri iş birliğini ve sorun çözmeyi destekliyor. Sonradan ek bilgiler ortaya çıkabilir, ancak bugünkü iletişimler samimi ve keyifli; bu da sizi tazelenmiş hissettirebilir.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, Merkür burcunuzda geri hareketine başlarken, şu anda tamamen yeni bir projeye başlamak muhtemelen en iyi seçenek olmayabilir; çünkü bu proje yavaş ilerleyebilir ya da sonradan fikrinizi değiştirebilirsiniz. 11 Ağustos'a kadar sürecek bu Merkür retrosu boyunca gecikmeler, beklenmedik prosedürlerle uğraşmalar, yanlış anlamalar ve net olmayan mesajlarla karşılaşmanız olası. Geri hareket burcunuzda gerçekleştiği için bu dönem sizin için daha kişisel bir hâl alabilir. Her zaman tam olarak anlaşıldığınızı hissetmeyebilirsiniz; bu yüzden özellikle önemli iletişimlerde ekstra özen göstermek yerinde olur. Bu döngüde karar verme süreci içe dönüktür. Daha fazla iç gözlem yapacağınız ve bundan önemli ölçüde fayda sağlayabileceğiniz bir dönem. Bu zamanı yeniden düzenleme ve düşünme süreci olarak kullanmak en iyisi olacaktır. Dünyaya biraz farklı gözlerle bakıyor olacaksınız ve bu da size anlamlı içsel farkındalıklar kazandırabilir. Bu farkındalıkları ifade etmek zor olabilir, ancak her şeyi hemen anlamlandırmak ya da mantığa dökmek zorunda değilsiniz. Bu geçiş netlik açısından ideal olmasa da, bugünkü Merkür-Venüs etkileşimi uyumlu iletişimler ve sıcak bir dostluk hissi yaratabilir. Fikirlerinizi, kişisel düşüncelerinizi, duygularınızı ve anılarınızı paylaşmak keyifli olabilir; tabii olayları fazla kişiselleştirmemeye dikkat ederseniz. Bugün hangi fikirlerinizin uzun vadede gerçekten başarı potansiyeli taşıdığına dair her zamankinden daha güçlü bir sezginiz olabilir. Yine de, bugün ortaya çıkan konular hakkında daha fazla düşünmeniz gerekecek gibi görünüyor, bu yüzden planları kesinleştirmeyi sonraya bırakın. Şimdilik farklı fikirleri keşfetmek ve olaylara yeni bir bakış açısıyla yaklaşmak tatmin edici olabilir.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, Merkür bugün gizlilik alanınızda geri hareketine başlıyor ve bu döngü düşünce süreçlerinizi daha içe dönük hale getiriyor. Son birkaç haftada aldığınız bazı kararlar ya da başlattığınız projeler yeniden değerlendirmeye açık hâle gelebilir. Bu 11 Ağustos'a kadar sürecek dönemde, hem içsel hem de dışsal "sinyallerin" okunması zor olabilir; ta ki olaylara tamamen yeni bir bakış açısıyla baktığınızı fark edene kadar. Şu sıralar iç dünyanızı ifade ederken özellikle net olmaya çalışmak akıllıca olacaktır. Aksi takdirde istemeden ağzınızdan bir şey kaçırabilir ya da gizli kalmasını isteyeceğiniz bir şeyi açığa vurabilirsiniz. Yine de bu döngü, hâlihazırda yürümekte olan işleri yeniden ele almak ve geliştirmek, günlük tutmak ya da geçmişe dönüp daha önce gözden kaçırdığınız cevapları aramak açısından oldukça faydalı olabilir. Bu hafta bir dönüm noktası niteliğinde, bu yüzden mümkünse büyük kararlar almaktan kaçınmak en iyisi; çünkü sonradan yeni bilgiler ortaya çıkabilir. Öte yandan, bugünkü Venüs-Merkür etkileşimi oldukça yumuşak ve destekleyici enerjiler taşıyor. İş birliği, sohbet ve hoş etkileşim temaları ön planda olabilir. Bazı şeyleri kendinize saklıyor olsanız ve bazı gözlemlerinizi paylaşıp paylaşmama konusunda kararsızlık yaşasanız da, şu an çevrenizdekilerle uyum sağlamak ve hayatınıza daha rahat, hoşgörülü bir yaklaşım benimsemek için iyi bir zamandasınız. Yine de, yaşanmakta olanların ardında daha fazlası olabilir, bu yüzden planları netleştirmeyi ertelemek akıllıca olur.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, Merkür bugün geri hareketine başlıyor ve bu durum 11 Ağustos'a kadar sürecek bir döngüyü başlatıyor. Bu süreç, geçmişe dönüp bakmak, projelerde düzeltmeler ve iyileştirmeler yapmak ve sorunlara farklı bir açıdan yaklaşmak için özellikle elverişli. Ancak bu geçişin gerçekleştiği bugün, yanlış anlaşılan, kaybolan ya da gözden kaçan mesajlar nedeniyle iletişimle ilgili bir miktar karmaşa yaşanabilir. Merkür bu geri hareket süresince arkadaşlıklar ve hayaller alanınızda olacak. Bu da grup iletişimlerini, arkadaşlarınızı ve sosyal çevrenizi ön plana çıkarıyor. Bu dönemde eski tanıdıklar ya da arkadaşlar yeniden ortaya çıkabilir ya da siz eski bir dostla yeniden bağlantı kurmaya karar verebilirsiniz. Küçük aksiliklere odaklanmak yerine, keyif almaya bakın ve olayları hafife almaya çalışın. Bu konuda size yardımcı olacak olan bugünkü Merkür-Venüs etkileşimi, bu biraz çalkantılı geçiş sürecini yumuşatabilir. Yeni arkadaşlıklar kurmak ve bozulan ilişkileri onarmak için destekleyici bir zamandasınız.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, Merkür bugün geri hareketine başlıyor ve bu döngü devam eden projeleri gözden geçirmek ve eski sorunlara yeni açılardan yaklaşmak açısından faydalı olabilir. Ancak bu geçişin gerçekleştiği bugün, özellikle kariyer ya da iş konularında biraz kaotik veya kafa karıştırıcı hissedilebilir. İletişimde net olmaya çalışın ya da kararlar ve açıklamalar yapmadan önce zihninizin berraklaştığından emin olun. Bugün yapılan planlar, sonrasında hiç gerçekleşmeyebilir. Önümüzdeki haftalarda (11 Ağustos'a kadar) geçmişe ait konular yeniden gündeme gelebilir, eski meseleler yeniden ele alınabilir ya da dolaşıma girebilir. Kariyeriniz, mesleki ilişkileriniz ya da uzun vadeli hedeflerinizle ilgili bazı gecikmeler yaşanması muhtemel. Bu dönem, hâlihazırda devam eden projeleri geliştirmeniz için harika bir zaman olabilir ve genelde göz ardı ettiğiniz konulara odaklanmak açısından da destekleyici. Gözden geçirme yapmak için uygun bir zaman, ancak net ve kesin cevaplar almak için en iyi dönem değil. Bugün biraz kafa karışıklığı yaşansa da, Merkür ile Venüs arasındaki uyumlu açı bu geçişi yumuşatıyor. Kariyerinizle ilgili konularda ya da uzun vadeli hedefler üzerine yapılan konuşmalarda size fayda sağlayacak şeyler öğrenebilirsiniz; ayrıca itibarınızı geliştirme fırsatları da doğabilir. Yine de, Merkür retrosu devam ederken olayların arkasında henüz tam olarak görünmeyen unsurlar olabilir; bu yüzden bekle-gör yaklaşımı benimsemek akıllıca olacaktır. Bugün fikirlerle oynamaktan keyif alıyorsunuz, olasılıkları tartmakla meşgulsünüz.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, Merkür bugün geri hareketine başlıyor ve bu döngü 11 Ağustos'a kadar sürecek. Bu süreç, gözden geçirme, düzeltme ve düzenleme işleri açısından oldukça elverişli. Nefes almak, yaşadıklarını sindirmek ve duygularının zihninle uyum sağlamasına izin vermek için bir fırsat sunuyor. Bu geri hareket, güneş haritanda dokuzuncu evde gerçekleşiyor; bu da hukuki konular, eğitim ya da seyahat meselelerini yeniden gözden geçirmenin gerekebileceğini gösteriyor. Yayıncılıkla ilgili girişimlerin de ilerlemeden önce düzenleme veya revizyon gerektirmesi olası. Fikirlerini sunarken, mektup ya da e-posta yazarken ve detay gerektiren işlerle uğraşırken dikkatli ol. Şu anda büyük resmi tam olarak göremiyor olabilirsin, fakat olaylara yeni bir bakış açısından bakıyor olman da mümkün. Yarım kalmış bir eğitime veya zamanında ilgin olan ama rafa kaldırdığın kişisel bir uğraşa geri dönme kararı da alabilirsin. Bugün, ilham verici ve ruhunu canlandıran canlı sohbetlerden keyif alabilirsin. Merkür'ün bugünkü yön değişimi biraz karışıklık yaratabilse de, Merkür-Venüs altmışlığı bağlantılardan, özellikle romantik ya da birebir ilişkilerden doğan olumlu duygular ve faydalar getiriyor. İyi iletişim becerilerin, hayatının diğer alanlarına da pozitif şekilde yansıyabilir.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün kendinizi yavaşlatmaya çalışın, böylece önemli talimatları veya detayları kaçırmazsınız. Merkür geri hareketine başlıyor ve bu döngü 11 Ağustos'a kadar sizin sekizinci evinizde devam edecek. Önümüzdeki haftalarda, finansal yükümlülükler ve ortak kaynaklar konusunda bazı karışıklıklar yaşanabilir. Mali durumunuzu gözden geçirin ve şu an için bazı bilgilerin net olmayabileceğini kabul edin. Yeni krediler almak yerine, mevcut borçlarınızı ve ortak kaynaklarınızı inceleyip, düzenlemeye odaklanmak daha faydalı olacaktır. Bu karışıklık, özel hayatınızda da kendini gösterebilir; geçmişe sık sık dönerek şimdiyi daha iyi anlamaya çalışabilirsiniz. Aslında bu sağlıklı ve faydalı bir süreçtir. Geçmişteki başarılarınızı veya hatalarınızı yavaşça değerlendirmek, bugünü daha iyi kavramanıza yardımcı olabilir. Önceki partnerleriniz hakkında düşünceleriniz olabilir ya da geçmişten biri sizinle iletişim kurmayı düşünebilir. Bu değişim yaşanırken bazı karışıklıklar olsa da, bugünkü Merkür-Venüs altmışlığı keyifli etkileşimleri ve yeni keşifleri destekliyor. İnsanlara ve işinize karşı yumuşak ve rahat bir yaklaşım şimdi en iyi sonuçları getirecektir. Mutlu ve hoş paylaşımlar için güzel fırsatlar bulabilirsiniz. Bu geçiş, hafiflik ile ciddiyet arasında doğru dengeyi yakalamanıza yardımcı olur.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Merkür bugün geri hareketine başlıyor ve bu geri dönüş döngüsü 11 Ağustos'a kadar senin ortaklık alanında devam edecek. Son zamanlarda başlattığın ya da iletişim kurduğun bazı konular yeniden elden geçirilmeye ihtiyaç duyabilir. Bu süreç faydalıdır, hatta şu anda geriye dönüyormuş gibi görünse de. Önümüzdeki haftalarda bir ilişkiyi farklı bir perspektiften görmen muhtemel. Başkalarına alan tanı ve kendi kararlarını ya da sonuçlarını bulmak için kendine zaman ver. İletişimde karışıklıklar olabilir veya bazı sorular şimdilik yanıtsız kalabilir, ancak bu gecikmeler senin durumunu daha iyi anlamana yardımcı olabilir; geçmişte kaçırdığın detayları fark edebilirsin. Önceki partnerler bu süreçte güçlü bir rol oynayabilir, farkında olsan da olmasan da. Bu geri hareket iniş çıkışlar getirebilir, ancak bugünkü Merkür-Venüs geçişi bağlantılar için mutlu fırsatlar sunuyor. Bu transit, keyifli ve rahat sohbetlerin tadını hatırlatıyor. Kendini biraz soyutlamak ya da sadece zevk için, herhangi bir sonuca varma gereği duymadan iletişim kurmak işleri yumuşatabilir.

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  • 19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Ay bugün iletişim ve ulaşım alanınıza geçiyor, ancak Merkür de bugün geri hareketine başlıyor ve bu durum tam da bu konuları zorlaştırıyor! Bu, düşüncelerinizin değişmesine ve son zamanlarda aldığınız kararlar üzerinde yeniden düşünmenize neden olabilir. En iyi sonuçlar için tamamen yeni bir şeyi zorlamak yerine, gözden geçirme odaklı düşünün. Merkür'ün geri hareketi 11 Ağustos'a kadar sürecek ve bu süreçte daha önce acele ettiğiniz işleri yavaşlatıp, üzerinde durmanız daha iyi olur. Ayrıca olayları farklı bir bakış açısıyla görme zamanı. Bu geri hareket döngüsü iş, sağlık ve günlük rutinler alanlarınızı etkiliyor; bu nedenle sağlık, iş ve günlük işlerinizle ilgili bazı yeniden düşünmeler, gecikmeler veya düzeltmeler olabilir. Bir şeyin cevabını bekliyor olmanız sizi sinirlendirebilir, ama bu aynı zamanda yaratıcı çözümler bulmanıza da yol açabilir. İşle ilgili karışıklıklar sizi zorlayabilir veya tamamlandığını düşündüğünüz işleri yeniden yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ancak şimdi yaptığınız bu düzeltmeler ileride çok değerli olabilir. Bugünkü Merkür-Venüs geçişi size destek veriyor. Özel bir projeye odaklanmak faydalı olabilir. Ev hayatınızda, ailenizde ve işinizde huzur arayışınız anlaşmalara ve olumlu gelişmelere kapı açabilir. Kararları kesinleştirmek henüz akıllıca olmayabilir, ama sürecin tadını çıkarabilirsiniz.

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