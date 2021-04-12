UNICEF Genel Başkanı pandemi döneminde eğitim hakkında konuştu

The Washington Post Gazetesi yazarlarından Stead Sellers, UNICEF Genel Başkanı Henrietta Fore ile bir röportaj yaptı. Fore, bu röportajda pandemi döneminde uzaktan eğitim konusunda birçok önemli noktaya değindi. Röportajdaki önemli başlıkları sizler için derledik.

"Var olan eğitim krizi pandemiyle birlikte daha da büyüdü"

Henrietta Fore, sözlerine pandemi dolayısıyla tüm dünyanın yaşadığı eğitim krizinden bahsederek başladı. Pandemi dönemi öncesinde de aslında eğitim konusunda büyük eksikliklerin olduğunu belirtti. Dünya Bankası'nın yaptığı önceki araştırmalar, çocukların 10 yaşına gelene kadar bir paragrafı okuyup tamamen anlayabilme yetisine sahip olmadıklarını ortaya çıkarıyor. Bu da aslında bir bakıma çocuklar okula gitse ve sıra başında dirsek çürütse bile bir şeyleri tam olarak öğrenemediklerinin kanıtı niteliğinde.

Pandemi dönemi öncesinde durum böyleyken pandeminin başlamasıyla birlikte var olan eğitim krizinin daha da büyüdüğünü belirten Fore, bu konuda tüm dünyanın çözüm araması gerektiğini belirtti. Bu süreçte öncelikli olarak atılması gereken adımın eğitime erişimin artırılması açısından internet bağlantısından geçtiğinin altını çizdi. Fore, dünya üzerindeki her okulun internet bağlantısının olmasının her çocuğun eğitime erişebileceği anlamına geldiğini belirtti.

"Çocuklar bir an önce yüz yüze eğitime geri dönmeli"

Geçtiğimiz yıl çocuklar okuldan uzak kaldılar ve bu da haliyle bir eğitim açığına neden oldu. Bu açığın kapatılması için çocukların bir an önce okula dönmesi gerektiğini belirten Fore ayrıca öğretmenlerin de tıpkı sağlık çalışanları gibi aşı için öncelikli grupta yer alması gerektiğini söyledi. Çocukların aşılanması konusunda ise Pfizer, aşılarının 12 yaş ve üzeri çocuklarda yüzde 100 etkili olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Fore, bu gelişmeler sayesinde kuzey yarımkürede yüz yüze eğitimin Eylül ayında başlayabileceğini tahmin ettiğini belirtti.

Fore, uzaktan eğitime adapte olma konusundaki düşüncelerini ise şu cümlelerle paylaştı: "Uzaktan eğitim, tüm dünyanın yeni yeni öğrenmeye başladığı bir şey. Uzaktan öğrenme konusunun nasıl ilerlediğini anlayacağımızı ve öğreneceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda bununla bağlantılı olarak yapay zekanın önemini ve öğrenmenin farklı yollarını da kavrayacağız. Bunlar cep telefonu, radyo, televizyon ya da tablet olabilir. Ne olursa olsun teknolojiyi anlamak ve öğrenmek zorundayız."

"Uzaktan eğitim, kamu ve özel sektörlerin işbirliğiyle erişilebilir hâle getirilmeli"

Eğitime erişim konusunda kamunun ve özel sektörlerin bir işbirliği içinde olması gerektiğini söyleyen Fore, geliştirilen eğitim programlarının öğretmenler ve okullar tarafından rahatlıkla erişilecek platformlarda yer alması gerektiğini belirtti. Bazı Ortadoğu ve Güneydoğu Asya ülkelerinde uzaktan eğitim televizyon üzerinden yürütülüyor. Bu ülkelerdeki kırsal bölgelerde televizyona erişim oranının şehirlere kıyasla bir hayli düşük olduğu biliniyor. Fore, "Böyle bir eşitsizlik durumunda haliyle başka araçlara ihtiyaç duyuluyor." diyor.

Bu araçlardan bir diğeri olan radyonun her evde bulunmadığı bir gerçek. Diğer yandan cep telefonlarının da bu konuda yeterli kalmadığının altını çizen Fore, "Bir ailede tek bir cep telefonu olduğunu düşünün. Bu telefonu anne, baba ve çocukların hepsi bir noktada kullanmak zorundadır ve muhtemelen çocuklardan biri derslerini aktif olarak takip edebilme konusunda sorun yaşayacaktır." dedi. Bu dönemde kamuya da özel sektörlere de büyük bir sorumluluk düştüğünü söyleyen Fore, bu sorunu gençler için, gelecek nesil için çözmeyi misyon haline getirirsek COVID-19 pandemisinden eğitim alanında hem niteliksel hem de niceliksel anlamda ancak işbirliğiyle güçlü çıkabileceğimizi belirtti.

"Pandemi ruhsal anlamda en çok çocukları ve ergenleri etkiliyor"

Pandeminin ruhsal sağlığımız üzerindeki etkilerini tam olarak kavrayamadığımızı söyleyen Fore, bu konuda yeteri kadar araştırma yapılmadığını belirtti. Bu sürecin çocukları, ergenleri ve bizleri nasıl etkilediğini tam olarak anlayamadığımızı, okuldan uzak kalmanın ve sürekli evde zaman geçirmenin gerçekten büyük etkileri olduğunu vurguladı. "Çoğu çocuk daha önce böyle bir süreçten geçmedi. Okul, çocukların güvenli bölgesiydi. Arkadaşlarının, konuşabilecekleri birilerinin olduğu bir yerdi. Bundan önceki dönemde bazı evlerde fiziksel, psikolojik ya da cinsel şiddet vardı. Şimdiyse bu şiddet yerini çevrimiçi şiddete bıraktı. İşte çocukların bununla nasıl başa çıktığı, nasıl eğitilebilecekleri, kendilerini ve arkadaşlarını nasıl güvende tutabilecekleri konusu ise gerçekten büyük bir sorun. Şu ana dek de kimse bu konuyu doğru düzgün ele almadı." dedi.

Fore, yetişkinler olarak bu süreçte arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın ve ailemizin ruh sağlığının kötü etkilendiğini görebildiğimizi ancak bunun çocukların ve özellikle ergenlerin üzerinde daha da büyük etkileri olduğunun farkına varmamız gerektiğini söyledi. Fore sözlerini şu cümlelerle bitirdi: "Bana umut veren şey gençler. Hayallerle ve heyecanla dolular, dünyayı daha iyi ve güçlü bir yer olarak görüyorlar. Ve onlara bırakmamız gereken dünya da böyle olmalı. Bu nedenle COVID pandemisi, bu zorlu günlerden birlikte ve güçlü bir şekilde çıkmak, dünyayı değiştirmek için harika bir zaman."

Derleyen ve çeviren: Dilara Koru

Referans: The Washington Post. A Conversation with UNICEF Executive Director Henrietta Fore. Şuradan alınmıştır: https://www.washingtonpost.com/washington-post-live/2021/03/31/transcript-conversation-with-unicef-executive-director-henrietta-fore/