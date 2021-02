Sosyal izolasyon ve yalnızlığın beynimize etkileri

Hayatta her şey ne kadar kötü veya iyi olsa da her zaman minnet duymamız gereken bir şeyler vardır. Tüm zorluklara rağmen her sabah uyanmalı ve hayatınız için minnettar olmalısınız. Çünkü bazı insanlar, bir yerlerde bunun için savaş vermekte...

Acı büyümenin bir parçasıdır Bazen etrafımızdaki tüm kapılar kapanır çünkü harekete geçme zamanı gelmiştir. Ve aslında bu iyi bir şeydir çünkü genelde koşullar bizi zorlamadıkça adım atmayız. Zor zamanlarda hiçbir sıkıntının amaçsız gelmediğini unutmayın. Sizi üzen şeyi aşmaya çalışın ama her zaman bu sorunların size öğrettiklerini unutmayın. Zorlanıyor olmanız başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Büyük başarılar zaman alır. Sabırlı ve pozitif kalmaya çalışın. Belki aniden değil ancak eninde sonunda tüm parçalar birleşecektir. Unutmayın ki yaşadığınız acılar her zaman büyümenize yardımcı olacaktır.

Hayattaki her şey geçicidir Yağmur her zaman yağar ve bir süre sonra durur. İncindiğinizde er ya da geç iyileşirsiniz. Karanlık çöktükten sonra her zaman aydınlık da gelir. Her sabah uyandığınızda bunu hatırlarsınız ancak yine de sık sık unutursunuz. Bunun yerine karanlığın sonsuza kadar süreceğine inanırsınız. Ancak hiç bir şey sonsuza kadar sürmez.



Yani eğer her şey yolundaysa bunun tadını çıkarın, sonsuza kadar sürmeyecek. Eğer her şey kötüye gidiyorsa endişelenmeyin çünkü bu da sonsuza kadar sürmeyecek. Hayatın bir süreliğine sizi zorluyor olması gülemiyor olduğunuz anlamına gelmiyor. Her bir saniye sizin için yeni bir başlangıç veya bir şans olabilir. Tek yapmanız gereken bunu kullanmak ve elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak.

Endişelenmek ve şikayet etmek hiçbir şeyi değiştirmez Her şeyden şikayet edenler en az şey başarabilenlerdir. Başarısızlığa uğrayıp hiçbir şey yapmadan denemeye devam etmek her zaman daha iyidir. Kaybettiğinizde henüz hiçbir şey sona ermez. Şikayet etmekten başka hiçbir şey yapmadığınızda sona erer. Eğer inandığınız bir şey varsa denemeye devam edin. Geçmiş için yakınmak yarınınızı daha parlak hale getirmeyecektir. Bunun yerine harekete geçin. Bir değişiklik yapın ve asla geriye bakmayın.

Yara izleri güçlülüğün sembolüdür Hayatın sizde bıraktığı yaraların izlerinden asla utanmayın. Bu izler acınızın sona erdiği ve yaranızın kapandığı anlamına gelir. Bu sıkıntıyı çözdüğünüz, ders aldığınız ve daha güçlü olduğunuz anlamına gelir. Geçmişin izleri onur duyacağınız zaferler olmalıdır. Bu izlerin hayatta sizi esir almasına, korku içinde yaşatmasına izin vermeyin. Hayatınızdaki izleri görünmez yapamayabilirsiniz ancak onlara karşı bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Onları çektiğiniz acı olarak değil güçlülüğünüzün bir izi olarak görebilirsiniz.

Tüm küçük çabalar ileriye giden bir adımdır Hayatta sabırlı olmak, beklemek demek değildir. Hayallerinizi gerçekleştirmeye çalışırken iyi bir tavır sürdürebilme becerisine sahip olmaktır. Bu yüzden eğer deneyecekseniz tüm zamanınızı verin ve sonuna kadar gidin. Aksi takdirde başlamanın bir anlamı yoktur. Bu dengenizi ve rahatınızı bir süreliğine bozmanıza yol açabilir. Hatta bazı durumlarda akli dengenizi. Ne yediğinizi, nerde uyuduğunuzu bilemeyeceğiniz anlamına gelebilir. Veya ilişkilerinizden fedakarlık yapmanız gerekebilir. Çok fazla yalnız zaman geçirmeniz de gerekebilir. Ancak bu yalnızlık hayallerinizi mümkün kılabilmeniz için bir hediyedir. İhtiyacınız olan yeterli alanı size bu yalnızlık verecektir. Bunun dışındaki her şey kararlılığınızı ve bunu ne kadar çok istediğinizi test etme biçimidir.

Tüm başarısızlıklara ve tuhaflıklara rağmen eğer gerçekten istiyorsanız bunu başaracaksınızdır. Attığınız her adım sizi her şeyden daha iyi hissettirecektir. Verdiğiniz mücadelelerin, hayallerinize giden yolun kendisi olduğunu farkedeceksiniz. Ve buna değecek. Bu yüzden eğer deneyecekseniz, tüm gücünüzle başlayın. Dünyada bundan daha güzel bir his yoktur. Canlı olduğunuzu farketmek.

Diğer insanların olumsuzluğu sizin sorununuz değil Etrafınızı negatif durumlar sardığında pozitif düşünün. Diğerleri sizi aşağı çekmeye çalışırken gülün. Bu gayretinizi ve odaklanmanızı sürdürmeye yardım edecektir. Etrafınızdaki insanlar size nasıl davranırsa davransın, kendiniz olmaya devam edin. Sizin yeterli olmadığınızı söyleyen birini etkilemek için asla kendinizi değiştirmeyin. Daha iyi bir geleceğe sahip olabilmek için değişin. İnsanların düşünceleri için endişelenmeyin, kendiniz için endişelenin. Bir şeye inancınız güçlüyse sonuna kadar arkasında durun. Ve her şey bir yana,bu hayatı bir kere yaşayacaksınız. Bu yüzden sizi ne mutlu ediyorsa onu yapın, kim güldürüyorsa onunla olun.

Eğer olacağı varsa, olacaktır Gerçek güç, ağlayacağınız ve yakınacağınız çok şey olmasına rağmen gülmeyi ve kendinizi takdir etmeyi tercih ettiğinizde ortaya çıkar. Verdiğiniz her mücadelede bir kutsallık saklıdır. Ancak bunu görebilmeniz için aklınızı ve kalbinizi açmanız gerekmektedir. Bazen bir şeyleri olması için zorlayamazsınız. Sadece denemekten çıldırırsınız. Bir noktada rahatlamanız ve olacağına bırakmanız gerekmektedir. Her şey sona erdiğinde kendinizi sevmeniz; yaşadığınız tecrübeler, bulduğunuz ve kaybettiğiniz mutluluklarla bağlantılıdır. Bu uzun bir yolculuktur. İzlediğiniz yoldaki her adımda endişelenmeyi, şüphelenmeyi bırakmalısınız. Bu kargaşada gülmeli, bilinçli olarak anı yaşamalı ve hayatınızın tadını çıkarmalısınız. Tam olarak istediğiniz yere varamamış olabilirsiniz ancak tam olarak olmanız gereken yere ulaşmışsınızdır.