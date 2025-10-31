Günlük burç yorumları: 1 Kasım 2025 Cumartesi

1 KASIM 2025 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Kova, Ay, bugün erken saatlerde burcundan geçişini sürdürse de, ardından güneş ikinci evine geçiyor. Öncülük etmekten çok bir şeyler üretmek veya inşa etmek isteği daha güçlü olabilir. Duyguların dengeli, fiziksel ve konfor ihtiyaçların ise daha belirgin bir odak kazanıyor. Merkür kısa süre önce güneş on birinci evindeki geçişine başladı ve 18 Kasım'a kadar burada kalacak; bu dönem, arkadaşlarla etkileşim kurmak ve benzer düşünceye sahip insanlarla umutlarını ve fikirlerini paylaşmak için güzel bir enerji getiriyor. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlar, ağlar veya gruplar aracılığıyla önemli tartışmalar, düşünceler, fikirler ve öğrenme deneyimleri ortaya çıkabilir. Buradaki Merkür, bağlantılar kurma ilgini artırabilir ve bir hayal veya proje konusundaki tutkunuzu uyandırabilir. Zihnin yaratıcı ve açık, mutluluk hedeflerin veya sosyal yaşamın ise ön planda olabilir. Bugün, sevdiğin bir işe odaklanma, konsantre olma ve kendini adama yeteneğin belirgin şekilde artıyor. Ayrıca birine yardım etmek veya tavsiye ve bilgi sunmak için harekete geçebilirsin.
YORUMLAR