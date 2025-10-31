Günlük burç yorumları: 1 Kasım 2025 Cumartesi

1 KASIM 2025 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, Merkür, kısa bir süre önce burcundaki geçişine başladı ve burada her zamankinden daha uzun kalacak; 18 Kasım'a kadar ve ardından 11 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar yeniden burada olacak. Bu durum, Merkür'ün Kasım ayında burcunda geri hareket yapacak olmasından kaynaklanıyor. Şimdilik, kendini açık ve etkili bir şekilde ifade etmek ve destekçiler kazanmak açısından güçlü bir konumdasın. Bu döngü boyunca zaman zaman biraz gergin veya zihinsel olarak fazla uyarılmış hissedebilirsin; birçok konuda karar verici rol üstleneceksin, ancak ara sıra zihnini "kapatmayı" hatırlaman gerekebilir! Aşırı düşünmek ters etki yaratabilir. Yine de bu dönem zihinsel açıklık ve inisiyatif açısından oldukça güçlü. Her zamankinden daha yoğunsun, bakış açın ya da espri anlayışınla başkalarını kendine çekmeye meyillisin ve kişisel bir projeye başlamak ya da tamamen yeni bir şey öğrenmek için özellikle motive hissedebilirsin. Bugün, insanlar katkılarını her zamankinden daha fazla takdir ediyor. Fikirlerini anlaşılır ve hoş bir biçimde sunuyorsun; tatmin edici bir iletişim yoluyla bir bağ kurabilirsin. Değerli veya pratik bir şey yaratmaktan keyif alabilirsin.