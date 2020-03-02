Zorunda kalmadıkça kullanmamaya çalıştığımız umumi tuvaletlerin çok da hijyenik olduklarını söyleyemeyiz. Ama yine de sağlığımız için fayda sağlayabilecek önemli bir detayı var; kapılar! Yere kadar inmeyen tuvalet kapılarının amacı var.
02 Mart 2020 Pazartesi
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