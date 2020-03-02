Umumi tuvalet kapıları neden kısadır?

Zorunda kalmadıkça kullanmamaya çalıştığımız umumi tuvaletlerin çok da hijyenik olduklarını söyleyemeyiz. Ama yine de sağlığımız için fayda sağlayabilecek önemli bir detayı var; kapılar! Yere kadar inmeyen tuvalet kapılarının amacı var.

1 10 Birinin tıbbi yardıma ihtiyacı olup olmadığını görebilirsiniz.

2 10 Boş olup olmadığını görebilirsiniz.

3 10 İçerideki kötü kokuların dışarı çıkmasını sağlar.

4 10 Yere kadar inen kapılar daha pahalıdır.

5 10 İnsanları vandalizmden uzak tutmaya fayda sağlar.

6 10 İçeride kilitli kalırsanız alttan çıkabilirsiniz.

7 10 Tuvalet kağıdı biterse dışarıdaki birinden isteyebilirsiniz.

8 10 İnsanların tuvalette daha az zaman harcamasını sağlar.

9 10 Çalışanların yerleri daha rahat silmesini sağlar.

10 10 İçeride bir boru patlarsa suyun dışarı çıkmasını sağlar.