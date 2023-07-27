Tuz Gölü'nün muhteşem değişimi

Her y\u0131l \u00e7ok say\u0131da yerli ve yabanc\u0131 turistin ziyaret etti\u011fi g\u00f6ldeki algler, s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n ve tuzlulu\u011fun artt\u0131\u011f\u0131 yaz d\u00f6nemlerinde k\u0131rm\u0131z\u0131 renkli beta-karoten madde \u00fcreterek g\u00fcne\u015f \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n\u0131n zararl\u0131 etkilerinden kendisini koruyor.. Yine bu d\u00f6nemde halo bakteriler ise fazla \u00fcredi\u011fi i\u00e7in g\u00f6l\u00fcn rengi pembe veya k\u0131rm\u0131z\u0131 renge b\u00fcr\u00fcn\u00fcyor.. Tuz G\u00f6l\u00fc'n\u00fcn b\u00fcy\u00fck bir k\u0131sm\u0131 yaz aylar\u0131nda tuzun y\u00fczeye \u00e7\u0131kmas\u0131yla beyaza b\u00fcr\u00fcn\u00fcyor. . G\u00f6lde ya\u015fanan bu de\u011fi\u015fim ziyaret\u00e7ilerine g\u00f6rsel \u015f\u00f6len sunuyor.\n . * Haberin g\u00f6rselleri AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . .
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