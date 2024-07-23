Türkiye'nin ilk kadın gazetecileri

Suat Derviş

Türkiye'nin ilk kadın gazetecilerinden biri olan Suat Derviş 1905 yılında dünyaya geldi ve 23 Temmuz 1972 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Gazeteciliğe Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde başladı. Muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. Hikaye, makale, eleştiri ve çeviriler kaleme aldı. Eserleri yabancı dillere çevrildi. Avrupa'ya muhabir olarak giden ilk kadın gazeteci olan Suat Derviş, ilk basın sendikasının beş kurucusundan biri ve ilk başkanı, Devrimci Kadınlar Birliği'nin de kurucusudur.