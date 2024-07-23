Türkiye'nin ilk kadın gazetecileri

Halide Edib Adıvar
Gazeteci, yazar, siyasetçi, öğretmen ve akademisyen Halide Edib Adıvar, 1884 yılında dünyaya geldi ve 9 Ocak 1964'te hayata gözlerini yumdu. Milli Mücadele'nin yanı sıra kadın meselesinde de aktif rol aldı. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yanında sivil olarak görev yapmış, savaş kahramanı rütbesine layık görülmüştür. Anadolu Ajansı'nın kurulmasında rol almış, böylece gazetecilik de yapmıştır. İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat profesörü olmanın yanı sıra İngiliz Filoloji kürsü başkanlığı da yapmıştır. 1950 yılında TBMM'de milletvekili olarak görev almıştır.
Facebook Yorumları