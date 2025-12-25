HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Seyahat Kızıldeniz'in derinliklerinden kareler
Seyahat

Kızıldeniz'in derinliklerinden kareler

Kızıldeniz'de gerçekleştirilen dalışlarda cep telefonları kullanılarak su altındaki canlılar görüntülendi

Kızıldeniz&#039;in derinliklerinden kareler
Giriş: 25 Aralık 2025, Perşembe 11:26
Güncelleme: 25 Aralık 2025, Perşembe 11:26
1

Özel olarak geliştirilen sualtı ekipmanları sayesinde yaklaşık 40 ila 60 metre derinlikte yapılan çekimlerde, deniz yaşamına dair dikkat çekici kareler elde edildi.

2

Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntülerde, anemon balıklarıyla simbiyotik yaşam süren palyaço balıklarının yumurtaları ile ahtapotların renk değiştirme anları yer aldı. 

3

Akıllı cihazlarla sualtı fotoğrafçılığı, gelişen teknolojiyle birlikte hem profesyoneller hem de amatör dalışseverler için erişilebilir bir alan haline geliyor.

4

Haber ve fotoğraflar Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Paylaş:
brush-black

Yorumlar