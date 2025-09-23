Türkiye Sinema Festivali başlıyor!

27 - 28 Eylül’de Türkiye Sinema Festivali, 70 ilde 250 salonda tek bilet 80 TL ile sinemaseverleri buluşturacak.

Türkiye Sinema Festivali başlıyor!
Yaşam
Giriş: 23 Eylül 2025 13:08
ABONE OL

Türkiye genelinde 27 - 28 Eylül tarihlerinde eş zamanlı olarak ‘Türkiye Sinema Festivali’ düzenlenecek. Sinema izleyicilerini 70 ilde 250 sinema salonunda tek bilet fiyatı 80 TL ile buluşturan festivalde yeni vizyona giren filmler, özel ön gösterimler ve popüler katalog yapımlar yer alacak.


Almanya’daki Kino Fest modelinden ilham alınarak hayata geçirilen ‘Türkiye Sinema Festivali 2025’, 27 - 28 Eylül tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Festival, iki gün boyunca tek bilet fiyatı 80 TL ile tüm filmlere erişim imkanı sunacak. Sinemaya olan ilgiyi yeniden canlandırmak, seyirciyi salonlarla buluşturmak ve sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplamayı amaçlayan festivalde Türkiye genelinde 250 salon yer aldı. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve GNÇ ana sponsorluğu ile gerçekleştiriliyor.


‘Gençlerimizi beyaz perdeye alıştırmak istiyoruz’

Konuyla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven: "Dijital uygarlık çağındayız. Bu çok normal. Film arzı çok fazla. Her yerden ulaşabiliyoruz ama burada bu festivalin çok önemli ve felsefi bir tarafı var. Genç arkadaşlarımızı beyaz perde ile tanıştırmak hatta beyaz perdeye alıştırmak istiyoruz. Çünkü beyaz perdede film izledikten sonra diğer bütün seyrettiği şeylerin sinema olmadığını anlayacaklar. Bu çok güzel bir vesile olacak. 2 gün hem de hafta sonu olacak. 27 ve 28 Eylül tarihlerinde bu bir vesile olacak. Bütün sinemalarda 250 lokasyonda yaklaşık tüm salonlarda sadece 80 TL ödeyerek beyaz perdenin tadını çıkaracaklar. Biz böyle bakıyoruz. O yüzden de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu festivali destekliyoruz. Festivalin Türkçe anlamı aslında bir şenliktir, bayram demektir. Bu 2 gün boyunca tüm Türkiye’de bayram kutlayacağız” açıklamasında bulundu.


Filmekimi 3 Ekim'de başlıyor
Filmekimi 3 Ekim'de başlıyor


YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.