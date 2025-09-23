Türkiye Sinema Festivali başlıyor!

Türkiye genelinde 27 - 28 Eylül tarihlerinde eş zamanlı olarak ‘Türkiye Sinema Festivali’ düzenlenecek. Sinema izleyicilerini 70 ilde 250 sinema salonunda tek bilet fiyatı 80 TL ile buluşturan festivalde yeni vizyona giren filmler, özel ön gösterimler ve popüler katalog yapımlar yer alacak.

Almanya’daki Kino Fest modelinden ilham alınarak hayata geçirilen ‘Türkiye Sinema Festivali 2025’, 27 - 28 Eylül tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Festival, iki gün boyunca tek bilet fiyatı 80 TL ile tüm filmlere erişim imkanı sunacak. Sinemaya olan ilgiyi yeniden canlandırmak, seyirciyi salonlarla buluşturmak ve sektörün tüm paydaşlarını tek çatı altında toplamayı amaçlayan festivalde Türkiye genelinde 250 salon yer aldı. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ve GNÇ ana sponsorluğu ile gerçekleştiriliyor.

‘Gençlerimizi beyaz perdeye alıştırmak istiyoruz’

Konuyla ilgili konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven: "Dijital uygarlık çağındayız. Bu çok normal. Film arzı çok fazla. Her yerden ulaşabiliyoruz ama burada bu festivalin çok önemli ve felsefi bir tarafı var. Genç arkadaşlarımızı beyaz perde ile tanıştırmak hatta beyaz perdeye alıştırmak istiyoruz. Çünkü beyaz perdede film izledikten sonra diğer bütün seyrettiği şeylerin sinema olmadığını anlayacaklar. Bu çok güzel bir vesile olacak. 2 gün hem de hafta sonu olacak. 27 ve 28 Eylül tarihlerinde bu bir vesile olacak. Bütün sinemalarda 250 lokasyonda yaklaşık tüm salonlarda sadece 80 TL ödeyerek beyaz perdenin tadını çıkaracaklar. Biz böyle bakıyoruz. O yüzden de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu festivali destekliyoruz. Festivalin Türkçe anlamı aslında bir şenliktir, bayram demektir. Bu 2 gün boyunca tüm Türkiye’de bayram kutlayacağız” açıklamasında bulundu.