Türk dizilerinin sinir bozan "gelin"leri

3- Ayşe Koçovalı - Çukur

Canlandıran: İrem Altuğ

Koçovalı Ailesi'nin hırslı ve kurnaz gelinidir. Sultan'ın kurallarına harfiyen uyuyor gibi gözükse de aslında gözü onun tahtındadır. Evdeki diğer kadınlar ondan hoşlanmaz ama tehlikeli olduğu için de kendisine bulaşmazlardı.