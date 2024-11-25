Türk dizilerinin sinir bozan "gelin"leri

1- G\u00f6rkem \u00dcnal - K\u0131z\u0131lc\u0131k \u015eerbeti \nCanland\u0131ran: \u00d6zge \u00d6zacar\nEkran ba\u015f\u0131ndakilere bu kadar da olmaz dedirten bir karakter! K\u00f6t\u00fc gelin karakteri denilince ad\u0131n\u0131 ilk s\u0131ralara yazd\u0131r\u0131yor!. 2- Ferhunde Tekin - Yaprak D\u00f6k\u00fcm\u00fc\nCanland\u0131ran: Deniz \u00c7ak\u0131r\nT\u00fcrk dizi tarihinin belki de en ikonik huzur bozan gelinlerinden biri! Ferhunde, manip\u00fclasyonlar\u0131 ve olay yaratan hamleleriyle Tekin ailesini darmada\u011f\u0131n etti. Her sahnesinde izleyicinin tansiyonunu y\u00fckseltti.. 3- Ay\u015fe Ko\u00e7oval\u0131 - \u00c7ukur\nCanland\u0131ran: \u0130rem Altu\u011f\nKo\u00e7oval\u0131 Ailesi'nin h\u0131rsl\u0131 ve kurnaz gelinidir. Sultan'\u0131n kurallar\u0131na harfiyen uyuyor gibi g\u00f6z\u00fckse de asl\u0131nda g\u00f6z\u00fc onun taht\u0131ndad\u0131r. Evdeki di\u011fer kad\u0131nlar ondan ho\u015flanmaz ama tehlikeli oldu\u011fu i\u00e7in de kendisine bula\u015fmazlard\u0131.. 4- Seher - Ad\u0131n\u0131 Feriha Koydum\nCanland\u0131ran: Ne\u015fem Akhan\nFeriha'n\u0131n karde\u015fi Mehmet ile evlenen Seher, k\u0131skan\u00e7l\u0131klar\u0131 ve Feriha ile olan \u00e7eki\u015fmeleriyle izleyiciyi \u00e7ileden \u00e7\u0131kard\u0131. Kendisini s\u00fcrekli hakl\u0131 g\u00f6stermeye \u00e7al\u0131\u015fan tav\u0131rlar\u0131yla ailenin huzurunu ka\u00e7\u0131rd\u0131.. 5- M\u00fcjgan Hekimo\u011flu - Bir Zamanlar \u00c7ukurova\nCanland\u0131ran: Melike \u0130pek Yalova\nM\u00fcjgan, k\u0131skan\u00e7l\u0131k krizleri ve h\u0131rs\u0131yla \u00c7ukurova'n\u0131n en huzur bozucu gelinlerinden biri oldu.. 6- Ceren Y\u0131lmaz - Zalim \u0130stanbul\nCanland\u0131ran: Bahar \u015eahin\nCeren hem para h\u0131rs\u0131yla hem de yapt\u0131\u011f\u0131 sinsice planlarla Kara\u00e7ay ailesinin dengelerini alt \u00fcst etti. Aile i\u00e7inde kaos yaratan kararlar\u0131 ve manip\u00fclatif davran\u0131\u015flar\u0131yla diziye damga vurdu..
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