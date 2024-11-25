Türk dizilerinin sinir bozan "gelin"leri

Türk dizilerinde izleyicinin sinirlerini alt üst eden ve “huzur bozan” gelin karakterler oldukça dikkat çekiyor! İşte entrikaları, hırsları ve çatışmalarıyla hafızalara kazınan en huzur bozan gelinler…

Yaşam
Giriş: 25 Kasım 2024 12:10
ABONE OL

  • 1- Görkem Ünal - Kızılcık Şerbeti

    Canlandıran: Özge Özacar

    Ekran başındakilere bu kadar da olmaz dedirten bir karakter! Kötü gelin karakteri denilince adını ilk sıralara yazdırıyor!

    1 / 6

  • 2- Ferhunde Tekin - Yaprak Dökümü

    Canlandıran: Deniz Çakır

    Türk dizi tarihinin belki de en ikonik huzur bozan gelinlerinden biri! Ferhunde, manipülasyonları ve olay yaratan hamleleriyle Tekin ailesini darmadağın etti. Her sahnesinde izleyicinin tansiyonunu yükseltti.

    2 / 6

  • 3- Ayşe Koçovalı - Çukur

    Canlandıran: İrem Altuğ

    Koçovalı Ailesi'nin hırslı ve kurnaz gelinidir. Sultan'ın kurallarına harfiyen uyuyor gibi gözükse de aslında gözü onun tahtındadır. Evdeki diğer kadınlar ondan hoşlanmaz ama tehlikeli olduğu için de kendisine bulaşmazlardı.

    3 / 6

  • 4- Seher - Adını Feriha Koydum

    Canlandıran: Neşem Akhan

    Feriha'nın kardeşi Mehmet ile evlenen Seher, kıskançlıkları ve Feriha ile olan çekişmeleriyle izleyiciyi çileden çıkardı. Kendisini sürekli haklı göstermeye çalışan tavırlarıyla ailenin huzurunu kaçırdı.

    4 / 6

  • 5- Müjgan Hekimoğlu - Bir Zamanlar Çukurova

    Canlandıran: Melike İpek Yalova

    Müjgan, kıskançlık krizleri ve hırsıyla Çukurova'nın en huzur bozucu gelinlerinden biri oldu.

    5 / 6

  • 6- Ceren Yılmaz - Zalim İstanbul

    Canlandıran: Bahar Şahin

    Ceren hem para hırsıyla hem de yaptığı sinsice planlarla Karaçay ailesinin dengelerini alt üst etti. Aile içinde kaos yaratan kararları ve manipülatif davranışlarıyla diziye damga vurdu.

    6 / 6

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.