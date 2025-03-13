Türk dizilerinin güçlü kadın karakterleri

Geçmişten bugüne Türk dizi tarihinin güçlü kadın karakterlerini derledik!

Yaşam
Giriş: 13 Mart 2025 14:53 Güncelleme: 13 Mart 2025 14:53
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  • Bahar

    Bahar

    Hayatını eşine ve iki çocuğuna adamış genç bir kadın olan Bahar, büyük hayallerle tıp okumuş, yaşadığı bir kırılma noktasıyla ev hanımı olmuştur. Her günü birbirinin aynısı olan Bahar, hayatın ona getireceği zorlu bir sınavla bambaşka bir hikayenin başrolü olacak ve yeniden doğacaktır! Mesleğine geri dönerken hem zorlu mücadelelerle hem de hayatıyla ilgili büyük sırlarla karşılaşacaktır.

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  • Kral Kaybederse

    Handan

    Handan, Kenan Baran'ın sadık ve güçlü görünen eşi. Ancak dışarıdan mutlu bir evlilik gibi görünen bu ilişki, aldatmalar ve manipülasyonlarla dolu. Handan, Kenan'ın ihanetleriyle mücadele ederken, ona derinden bağlı bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Zihni ve kalbi arasında sıkışıp kalan Handan, yıllar içinde bağımlı hale geldiği bu ilişkiyi sonlandırıp sonlandırmama ikilemiyle karşı karşıya kalıyor.

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  • Yargı

    Ceylin

    Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, "ipten adam alır" denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer'e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.

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  • Kadın

    Bahar

    Küçük yaşta annesi tarafından terkedilmiş ve babası tarafından büyütülmüştür. Sarp'la tanıştığında mutluluğu bulur ve onunla bir aile kurar ancak Sarp'ın hayatını kaybetmesinden sonra iki çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalır. Yaşadığı bu felakete rağmen Bahar mücadeleci ruhunu kaybetmez ve bütün hayatını çocuklarına adar. Sarp'a olan aşkı ise yüreğinde kanayan bir yaradır ve başka birini sevmeyi aklından bile geçirmez. Yirmi yılın sonunda karşılaştığı annesine karşı ise kalbi kırıktır.

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  • Sadakatsiz

    Asya

    Otuzlu yaşlarının ortasında, iç hastalıkları alanında ihtisas yapmış çok başarılı bir doçent doktor. İzmir'de doğmuş büyümüş. Erken yaşta annesi ve babasını şaibeli bir trafik kazasında kaybetmiş... Henüz doktorluğa yeni adım atmışken tanıştığı Volkan'a çok aşık olmuş ve kariyer yolu yurt dışına dahi uzanabilecekken, o Volkan'ın memleketi Tekirdağ'a yerleşerek, mutlu ailesini kurmuş. Etrafındaki herkesin Volkan'la bir bağı var. Hayatındaki yalnızlığından dolayı Volkan'a ait her şeyi "kendisinin" diye benimsemiş. Dışarıdan her ne kadar soğuk ve egolu gözükse de kendi içinde sıcacık bir enerjisi var. Aşırı derecede titiz, oğluna ve işine son derece bağlı, ailesine sadık. Çoğu zaman kuralcı ve baskın. Kendisine dürüst olunduğunda fazlasıyla bağışlayıcı. Fakat yalana tahammülü yok. Hayattaki en değerli varlığı oğlu Ali; her şeyi göze alabilir ama ondan ayrılamaz.

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  • Kuş Uçuşu

    Lale Kıran

    Lale Kıran, haber kanalı MON5'in yüzü olan, uzun yıllardır gazetecilik sektöründe yer almış deneyimli bir haber spikeridir. Kendini işine adamış, idealist ve ahlaki değerlere bağlı bir gazeteci olarak bilinir. Lale, yıllar boyunca kariyerini başarıyla sürdürmüş ve haberlerin peşinde koşarak mesleki bütünlüğünü korumaya çalışmıştır.

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  • Vatanım Sensin

    Azize

    Savaş yeri gelir insanı, ailesi ile vatanı arasında bırakır. Azize, İzmir işgal edildikten ve Cevdet geri döndükten sonra bu sınavdan geçtiğini zannediyor. Gerçek imtihanla asıl bundan sonra karşılaşacağını henüz bilmiyor. Karakter zorlu koşullarda verdiği mücadele ile büyük beğeni topluyor.

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  • Kızılcık Şerbeti

    Kıvılcım

    Kıvılcım, hakim bir baba ve ev hanımı bir annenin büyük kızları olarak dünyaya gelir. Babası Kıvılcım'ın üniversiteden mezun olmasını göremeden vefat edince, ailenin tüm sorumluluğu Kıvılcım'a kalır. Kıvılcım'ın annesi Sönmez fedakâr bir kadın olmasına rağmen pek sevgini gösteremeyen dominant bir kadındır. Çalışma hayatına, İstanbul'un en köklü ve iyi okullarından birinde lise müdürü olarak devam etmektedir. Meslek hayatındaki duruşu ve okuldaki disiplini sağlamasıyla nam salmıştır. Kıvılcım için hayat prensiplerden ibarettir. Oldukça düzenli, sistematik ve dakiktir. Kariyerinde yükseldikçe, mesleği onun kimliği olmuştur. Dolayısıyla, evinde de bir öğretmen gibidir. Doğa ve Çimen adında iki kız çocuğu sahibi olmuştur. Eşi Kayhan, zaman içinde Kıvılcım'ın otoritesinin boyunduruğunda olmaktan sıkılır ve boşanırlar. Kıvılcım, kendisini ailesine ve öğrencilerine adarken, hayatını kariyerinde yükselmek üzerine planlar. Çocukları için istediği tek şey ise iyi eğitim almaları ve çalışıp kariyer sahibi olmalarıdır.

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  • Muhteşem Yüzyıl

    Hürrem Sultan

    Hürrem Sultan, Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahı I. Süleyman'ın nikâhlı eşi, sonraki padişah II. Selim ile Şehzade Mehmed, Mihrimah Sultan, Şehzade Abdullah, Şehzade Bayezid ve Şehzade Cihangir'in annesi, haseki sultan. Renkli hayatı ile efsaneleşmiş; entrikaları, zekası, cesareti ve ihtiraslarıyla ün salmış bir hanım sultandır. Siyasette ve devlet işlerinde aktif rol oynayarak, Osmanlı İmparatorluğu'nda "kadınlar saltanatı" denilen devri başlattığı rivâyet edilir. Bunun yanında, Osmanlı tarihinin en güçlü ve en etkili kadın sultanlarından birisi olarak kabul edilmektedir.

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  • Muhteşem Yüzyıl

    Valide Sultan

    Oğlunun tahta geçişiyle Valide Sultan yani Hafsa Sultan İstanbul'a geldi. Annesini çok seven, sayan ve hürmet eden Süleyman Han tarafında tarihte ilk defa kendisine Valide Sultan makamı uygun görüldü. Hayatının sonuna kadar Hürrem Sultan'ın ilerleyişi önünde set kurmuş ve haremdeki dengeleri iyi tutmuştur. Bu yüzden denilebilir ki iyiliği ile etkili Valide Sultan yaşadığı sürece Hürrem Sultan'ın da yükselmesine bir imkân olmamaktadır.

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