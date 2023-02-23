Travmatik olayların tetiklediği duygularla başa çıkmanın yolları

Yaşadığımız travmatik olaylar sonucunda farklı duygular hissetmek normaldir ve bu süreçte kendinize dikkat etmeniz önemlidir. Duygularınızı kabul ederek, medyaya maruz kalmayı sınırlayarak, olumsuz düşüncelerle mücadele ederek ve profesyonel yardım alarak tetikleyicilerinizle başa çıkabilirsiniz.

Travmatik olayların tetiklediği duygularla başa çıkmanın yolları
Sağlık
Giriş: 23 Şubat 2023 14:40 Güncelleme: 23 Şubat 2023 14:41
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Son zamanlarda yaşadıüımız yıkıcı depremlerin ardından üzüntü, korku ve çaresizlik gibi bir dizi duygu hissetmek normaldir. Kendi hayatınızda travma ya da kayıp yaşadıysanız, bu duygular daha da şiddetlenebilir.


"Travma tetiklenmesi" terimi genellikle güncel olayların geçmişteki travmatik deneyimleri yeniden harekete geçirme şeklini tanımlamak için kullanılır. Yaşadığımız depremler sonrasında tetikte olduğunuzu hissediyorsanız, kendinize dikkat etmeniz ve destek almanız çok önemlidir.


Peki bu zor duygularla nasıl başa çıkabiliriz?


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1. Duygularınızı kabul edin

Travma tetiklenmesi ile baş etmenin ilk adımı, duygularınızı kabul etmek ve doğrulamaktır. Travmatik bir olaya tepki olarak bir dizi yoğun duygu hissetmeniz normaldir ve bu duyguları hissetmek için kendinize izin vermeniz önemlidir. Bunaltıcı ya da mantıksız görünseler bile duygularınızın normal olduğunu unutmayın. Duygularınızı uzaklaştırmak yerine, kendinize karşı şefkatli olmaya çalışın ve içinden geçtiğiniz zor zamanı kabul edin.


2. Medyaya maruz kalmayı sınırlayın

Dünyada olup bitenlerden haberdar olmak iyi olsa da, sizi tetikliyorsa haberlere ara vermek de önemlidir. Depremin görüntülerine ve hikayelerine sürekli maruz kalmak, kendinizi bunalmış ve endişeli hissetmenize neden olabilir. Haber kapsamına ve sosyal medyaya maruz kalmanızı sınırlamaya çalışın. Bunun yerine size neşe ve rahatlama getiren faaliyetlere odaklanın.


3. Destek alın

Travma tetiklenmesi hissettiğinizde yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri başkalarıyla bağlantı kurmaktır. Ne hissettiğiniz hakkında arkadaşlarınızla, aile üyelerinizle ya da bir terapistle konuşun. Travma yaşamış kişiler için bir destek grubuna katılmayı da düşünebilirsiniz. Bu gruplar destek kaynağı olabilir. Duygularınızı paylaşmak için güvenli bir alan sağlayabilir.


4. Kişisel bakım egzersizi yapın

Kişisel bakım, zor duygularla baş etmenin önemli bir parçasıdır. Bu süre zarfında fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarınızı önceliklendirdiğinizden emin olun. Bu, düzenli egzersiz yapmayı, yeterince uyumayı ve dengeli beslenmeyi içerebilir. Kitap okumak, banyo yapmak, doğada vakit geçirmek gibi size keyif veren ve rahatlamanıza yardımcı olan aktivitelerde bulunmak da önemlidir.


5. Olumsuz düşüncelere meydan okuyun

Tetiklendiğini hissettiğinde, olumsuz düşünceler etrafınızı sarabilir. Bunlar, "güvende değilim" ya da "güçsüzüm" gibi düşünceleri içerebilir. Aksine kanıtlar arayarak bu düşüncelere meydan okumaya çalışın. Örneğin; geçmişte zor durumlardan kurtulduğunuzu ya da hayatınızda sizi önemseyen insanlar olduğunu kendinize hatırlatabilirsiniz. Olumsuz düşüncelere meydan okuyarak bakış açınızı değiştirmeye başlayabilir ve kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.


6. Topraklama tekniklerini uygulayın

Topraklama teknikleri, kendinizi bunalmış ya da dağılmış hissettiğinizde yardımcı olabilir. Bu teknikler, anda kalmanıza ve vücudunuzla daha bağlantılı hissetmenize yardımcı olabilir. Bazı topraklama teknikleri, nefesinize odaklanmayı, çevrenizi tanımlamak için duyularınızı kullanmayı, esneme ya da yürüme gibi fiziksel faaliyetlerde bulunmayı içerir.


7. Gerekirse profesyonel yardım alın

Kendinizi bunalmış hissediyorsanız ya da bu düşünceler ve duygularla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, profesyonel yardım almanız önemlidir. Bir akıl sağlığı uzmanı, duygularınızı yönetmeniz ve tetikleyicilerinizle başa çıkmanız için size stratejiler sağlayabilir. Ayrıca duygularınızı işlemeniz için güvenli ve yargılayıcı olmayan bir alan sağlayabilirler.



Kaynak: Jamie Aten. "7 Ways to Cope With Feeling Triggered by Traumatic Events". Şuradan alındı: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/hope-resilience/202302/7-ways-to-cope-with-feeling-triggered-by-traumatic-events. (22.02.2023).


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