Günlük burç yorumları: 1 Temmuz 2025 Salı

1 TEMMUZ 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, genel olarak zamanlama açısından iyi bir gün olmayabilir, ancak püf noktası genişleme yerine gelişim odaklı düşünmektir. Daha büyük her zaman daha iyi değildir ve bu özellikle bugün geçerli. Eğer bugün duygusal merkezinizle bağlantı kurabilirseniz, bir arkadaşla ya da sizi çok ilgilendiren bir konuyla bağ kurmak için harika bir zaman olabilir. Ay, gün boyunca güneş haritanızın özel on ikinci evinde ilerliyor ve bu da sizi yavaşlamaya, son olayları sindirmeye ve işlemeye teşvik ediyor. Duygularınızı ve deneyimlerinizi gözden geçiriyorsunuz ve bunu yapmak için bir miktar alan ve zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Öte yandan Merkür şu anda güneş haritanızın on birinci evinde seyahat ediyor ve bu yolculuk önümüzdeki haftalar boyunca sürecek. Bu uzun bir geçiş. Bugün zihinsel olarak biraz gergin hissedebilirsiniz, çünkü sosyal hayatınızda sürprizler mümkün. Genel olarak 2 Eylül'e kadar, mutluluk hedeflerinizi gerçekleştirmeye, bağlantı kurmaya ve sizinle aynı düşüncede olan insanlara ulaşmaya daha fazla kafa yoracaksınız. Başkalarıyla fikir alışverişinde bulunmak, bu döngü sırasında düşüncelerinizi başlatmanıza ya da netleştirmenize yardımcı olabilir.