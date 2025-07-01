Günlük burç yorumları: 1 Temmuz 2025 Salı

1 TEMMUZ 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Oğlak, güzellik, güvenlik ve konfora çekiliyorsun, ancak bir diğer yanın paylaşıma ve sosyalleşmeye yöneliyor. Bazıları, senin köklü kalma isteğinle ilgili sorun yaşayabilir. Merkür şu anda, özel dünyan, uzun vadeli stratejilerin, kendinle çalışma, araştırmalar ve gizli ya da tabu olan şeylere olan ilgini temsil eden alanında uzun süreli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu döngü, alışılmıştan daha uzun sürecek, 2 Eylül'e kadar. Derin konular üzerinde düşünmek ya da finansal meselelerle ilgilenmek konusunda oldukça meşgul olabilirsin. Merkür, karmaşık ve köklü duygular ile zor durumlara daha objektif bakmana yardımcı oluyor. Bu, başkalarıyla derin, etkileyici sohbetler yapmak ve kendini keşfetmek için iyi bir dönem. Bu süreçte daha çok gözlemci olma eğilimindesin. Karmaşık, tabu, gizemli ve çözümlenmemiş her şeye karşı merakın artıyor.
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