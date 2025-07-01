Günlük burç yorumları: 1 Temmuz 2025 Salı

1 Haziran 2025 Salı, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 01 Temmuz 2025 00:00
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  • Ay günü detay odaklı Başak burcunda geçiriyor ve sorunları analiz etmeye ve çözmeye daha yatkınız.

    Bu Ay geçişiyle birlikte işleri toparlama arzusu, ya da ihtiyacı, ön planda. Sabah saatlerindeki Güneş-Şiron beşlik açısıyla, büyümeye, öğrenmeye ve dinlemeye istekliyiz. Bütünsel problem çözme bugün özellikle tatmin edici ve başarılı olabilir. Merkür ile Jüpiter arasındaki yarı altmışlık açı kararsızlık getirebilir, ancak olumlu düşünme şeklimiz hayal kırıklıklarından hızlıca toparlanmamıza yardımcı olur. Ay bu gece Güney Ay Düğümü ile kavuşuyor ve büyümemize destek olmasa bile eski alışkanlıklara ve konfor alanlarına yönelme eğilimindeyiz. Geçmişe olan bağlılık güçlü bir çekim yaratıyor.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, şimdi büyük bir kısmınız sosyalleşmek veya aynı fikre sahip insanlarla vakit geçirmek istiyor, ama aynı zamanda eve kapanıp yalnız kalmaya da güçlü bir şekilde çekiliyorsunuz. Aile ve ev hayatı dikkatinizi talep edebilir. Yine de bir denge veya uzlaşma sağlamayı hedefleyin. Kişisel keyifler bugünlerde önemli bir itici güç ve bugün eğlenmek ya da kendinizi ifade etmek için harika fikirler ortaya çıkabilir. Sezgileriniz çok güçlü. Merkür, güneş haritanızın beşinci evinde uzun süre kalarak fikirlerinizi paylaşmanız ve güzel şeyler yaratmanız adına sizi cesaretlendiriyor. Duyulma ve benzersiz olarak görülme arzunuz giderek artıyor. Yaratıcı uğraşlara, çocuklara, romantizme, eğlenceye ve hobilerinize daha fazla odaklanabilirsiniz. Merkür'ün bu bölgedeki konumu 2 Eylül'e kadar yaratıcı zekânızı ve fikirlerinizi daha yenilikçi, dinamik yollarla ifade etme gücünüzü destekliyor. Spontane sohbetler veya öğrenme, odağınızda olabilir ve olağanüstü faydalar sağlayabilir.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugünün Ay transiti, sizi neşe veren şeylerin peşinden gitmeye teşvik ediyor. Yine de, yaşamınızda keyif aldığınız iki alan bugün birbiriyle yarışıyor gibi görünüyor. Kariyerinizde ya da toplumsal hayatınızda ufkunuzu genişletmek, hedefler koymak ve alışılmışın ötesine geçmek istiyorsunuz, ancak kişisel ilgi alanlarınız da güçlü bir şekilde sizi çağırıyor. Kendinizi fazlaca zorlamamaya dikkat edin. 2 Eylül'e kadar Merkür, güneş haritanızın dördüncü evinde olacak ve bu da ev cephesinde daha fazla aktivite ya da sevdiklerinizden, değerli dersler anlamına gelebilir. En yakınınızdaki insanlarla kendinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Merkür bu alanda alışıldığından daha uzun kalacak, bu nedenle önümüzdeki haftalar kişisel yaşamınızda ya da ailenizle olan ilişkilerinizde oldukça yoğun geçebilir. Bu dönem, uzun vadeli projelere başlamak için genel olarak iyi bir zaman olabilir. Yine de Merkür 18 Temmuz'da bu aynı alanda geri hareketine başlayacağından, şimdi başlattığınız projelerde yeniden değerlendirme, düzeltme ya da gecikme olasılığı da bulunuyor.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Ay günü güneş haritanızın dördüncü evinde geçiriyor ve duygusal olarak bir sıfırlanmaya ihtiyacınız var. Tanıdık yüzler ve mekânlar şu anda sizi rahatlatabilir ve dengeleyebilir. Yine de ufkunuzu genişletme arzusu, tanıdık insanlara ve şeylere bağlı kalma isteğinizle rekabet hâlinde olabilir. Şu anda büyük düşünmek iyi bir şey olsa da, en iyi sonuçlar için eylemlerinizde ölçülü olmanız faydalı olur. Kendinizi merkeze almak için güzel bir zaman ama bağlantı kurmak ve öğrenmek de duyularınıza hitap edebilir. Merkür, yaklaşan geri hareketi nedeniyle iletişim alanınızda alışılmıştan uzun bir süre kalacak. 2 Eylül'e kadar sürecek bu geçiş boyunca zihinsel olarak tetikte kalmanızı ve meşgul olmanızı sağlayacak çok şey bulacaksınız. Önümüzdeki haftalarda daha fazla bağlantı kurmanız, kısa yolculuklar yapmanız, sohbet etmeniz ve gündelik işlerinizle ilgilenmeniz olası.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugün çevrenizdeki dünyada özellikle varlık göstermek için güçlü bir çekim hissedebilirsiniz, ancak aynı ölçüde içe dönme, gözlem yapma ya da bir projeye tamamen odaklanma isteği de sizi çekebilir. Yine de, bugünkü hayalleriniz ve vizyonlarınız yaratıcı dürtülerinizi besliyor ve özgün fikirler ortaya çıkabilir. Merkür, 2 Eylül'e kadar sürecek uzun bir ziyaretiyle değerler evinizde yer alıyor ve bu dönem boyunca düşünceleriniz özellikle pratik ve mantıklı olabilir. Çabalarınızın yalnızca planlarını konuşmak yerine somut ve gerçek sonuçlarını görmeye daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Bu dönem, yeni iş fikirleri toplamak açısından da hareketli geçebilir. Ay'ın güneş haritanızın üçüncü evinde geçirdiği bu gün, sizi meraklı, aktif ve zihinsel bir yaklaşıma teşvik ediyor. Kişisel ilgi alanlarınıza ve çevrenizle olan temaslarınıza daha fazla dikkat gösterebilirsiniz.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, ilişkiler kurmaya yönelik güçlü ve etkileyici bir odaklanma hâli söz konusu ve bu oldukça keyifli olabilir; ancak başka bir yanınız ise sessizliğe, hatta bir tür geri çekilmeye fazlasıyla ihtiyaç duyuyor. Bu durum, bir miktar huzursuzluk yaratabilir ve hayatınıza heyecan katmak için bazı riskler alma isteği doğurabilir. Ancak cevabın, özellikle bugünkü Ay geçişi istikrarı teşvik ederken, sadeleştirmekte yatması muhtemel. Özel biriyle sessizce vakit geçirmek ya da zamanınızı bölüştürmek şu anda gerçekten ihtiyacınız olan tek şey olabilir. Merkür şu anda burcunuzda ve bu ziyareti alışılmıştan daha uzun sürecek, 2 Eylül'e kadar. Bu uzayan süre, 18 Temmuz'da başlayacak olan geri hareketinden kaynaklanıyor ve bu dönemde tekrar düşünmeniz, bazı konuları gözden geçirmeniz gerekebilir. Ancak şimdilik, kendinizi ifade etme, daha net kararlar alma ve iletişimlerinizle başkalarını etkileme açısından harika bir dönemin içindesiniz. Zihinsel anlamda güzel bir enerji patlaması yaşayabilirsiniz.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, günlük rutinleriniz ve işinizle daha fazla ilgileniyorsunuz ve bu ödüllendirici olsa da, bugün küçük görevlere fazlaca odaklanmanız, büyük resmi ve başka alanlarda keyif alma ihtiyacınızı gölgede bırakabilir. Bazen rahatlamak ve bırakmak gerekir; ki bu bugün yer yer zor olabilir. Hayatınızı dengelemenin daha iyi yollarını arayın; kendinize fazla baskı yaparsanız sadece yerinizde sayabilirsiniz. İçsel bilgelikle bağlantı kurmak, kendinizi merkezlediğinizde ve gevşediğinizde özellikle kolay gelir. Ay gün boyunca burcunuzda ilerliyor, bu da duygularınıza karşı daha yoğun bir farkındalık yaratıyor. Merkür, alışıldığından daha uzun bir süre gizlilik alanınızda kalacak ve bu da son projeleri ve ilgi alanlarınızı yeniden değerlendirmek için güçlü bir zaman anlamına geliyor. Kendinizi bir projeyi veya çalışmayı tamamlamaya çalışırken bulabilirsiniz. Bu dönem, cevaplar için geçmişe, geriye ya da kendi içinize dönme zamanı olabilir. Önümüzdeki haftalarda başkalarının fikirlerine başvurma olasılığınız azalsa da, başkaları sizin görüşlerinize sık sık başvurabilir!

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, genel olarak zamanlama açısından iyi bir gün olmayabilir, ancak püf noktası genişleme yerine gelişim odaklı düşünmektir. Daha büyük her zaman daha iyi değildir ve bu özellikle bugün geçerli. Eğer bugün duygusal merkezinizle bağlantı kurabilirseniz, bir arkadaşla ya da sizi çok ilgilendiren bir konuyla bağ kurmak için harika bir zaman olabilir. Ay, gün boyunca güneş haritanızın özel on ikinci evinde ilerliyor ve bu da sizi yavaşlamaya, son olayları sindirmeye ve işlemeye teşvik ediyor. Duygularınızı ve deneyimlerinizi gözden geçiriyorsunuz ve bunu yapmak için bir miktar alan ve zamana ihtiyaç duyabilirsiniz. Öte yandan Merkür şu anda güneş haritanızın on birinci evinde seyahat ediyor ve bu yolculuk önümüzdeki haftalar boyunca sürecek. Bu uzun bir geçiş. Bugün zihinsel olarak biraz gergin hissedebilirsiniz, çünkü sosyal hayatınızda sürprizler mümkün. Genel olarak 2 Eylül'e kadar, mutluluk hedeflerinizi gerçekleştirmeye, bağlantı kurmaya ve sizinle aynı düşüncede olan insanlara ulaşmaya daha fazla kafa yoracaksınız. Başkalarıyla fikir alışverişinde bulunmak, bu döngü sırasında düşüncelerinizi başlatmanıza ya da netleştirmenize yardımcı olabilir.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, şu anda hem güvende kalma arzusu hem de biraz heyecan katma isteği arasında eşit çekimler yaşayabilirsin. Sabırsızlık ihtimali yüksek olduğundan, ev hayatını iyileştirmenin yollarını ararken aynı zamanda başkalarına ulaşmak ya da rutini çeşitlendirmek sana iyi gelecektir. Ay gün boyunca sosyal alanında ilerliyor ve bir arkadaşla ya da grupla özel bir bağ kurman mümkün. Yine de Merkür'ün mevcut döngüsüyle birlikte genel hedeflerin sık sık aklında olabilir. Bu geçiş, seni uzun vadeli hedeflerine ve mevcut sorumluluklarına daha fazla odaklanmaya yöneltiyor. Önümüzdeki haftalarda fikirlerin ya da verdiğin tavsiyeler daha fazla talep görebilir. Zekân ve bilgi birikimin sayesinde ilerleme kaydedebilirsin ve hedeflerine ulaşmanı ya da kariyerini ve işini geliştirmeni sağlayacak özellikle değerli bilgiler alıyorsun. Bugün ortaya çıkan harika bir fikir, gelecekte gelir artışının kapısını aralayabilir.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, zihnini meşgul etmek ve başkalarına ulaşmak isteği içinde olabilirsin ve heyecanlanacak çok şeyin var. Ancak bir başka yönün, derinleşmek ve aynı anda yalnızca tek bir özel şeye odaklanmak istiyor olabilir. Bugün zaman zaman kararsızlık içinde kalabilirsin. Merkür şu anda güneş haritandaki dokuzuncu evinde uzun süreli bir ziyaret gerçekleştiriyor ve geniş perspektiften düşünmek, senin için neyin en önemli olduğunu görmeni kolaylaştırıyor. 2 Eylül'e kadar zihnini ve ilgi alanlarını genişletiyor olacaksın. Fikirlerini ve inançlarını coşkuyla paylaşmak da ön plana çıkabilir. Hayatını ve çevrendeki dünyayı anlamaya çalışıyorsun. Bugün heyecan verici fikirler ya da şaşırtıcı haberler güçlü şekilde gündeme gelebilir. İnsanların sana çekildiği, sana sırlarını açtığı ya da yardım almak için başvurduğu bir enerji üzerinde olabilir.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, güzellik, güvenlik ve konfora çekiliyorsun, ancak bir diğer yanın paylaşıma ve sosyalleşmeye yöneliyor. Bazıları, senin köklü kalma isteğinle ilgili sorun yaşayabilir. Merkür şu anda, özel dünyan, uzun vadeli stratejilerin, kendinle çalışma, araştırmalar ve gizli ya da tabu olan şeylere olan ilgini temsil eden alanında uzun süreli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu döngü, alışılmıştan daha uzun sürecek, 2 Eylül'e kadar. Derin konular üzerinde düşünmek ya da finansal meselelerle ilgilenmek konusunda oldukça meşgul olabilirsin. Merkür, karmaşık ve köklü duygular ile zor durumlara daha objektif bakmana yardımcı oluyor. Bu, başkalarıyla derin, etkileyici sohbetler yapmak ve kendini keşfetmek için iyi bir dönem. Bu süreçte daha çok gözlemci olma eğilimindesin. Karmaşık, tabu, gizemli ve çözümlenmemiş her şeye karşı merakın artıyor.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün özgürlük arzun daha güçlü, ancak aynı zamanda işlerini yapman gerekebilir ve bu durum seni biraz ikilemde bırakabilir. Dengede kalmak kolay olmayabilir ama bugün mutluluğun anahtarı bu. Şu anda Merkür, uzun süreli bir ziyaretle ilişkiler alanında bulunuyor ve bu günlerde ilişkilerin pek aklından çıkmıyor. Önümüzdeki haftalarda başkalarıyla iletişim kurmak seni canlandıracak. Başkalarının düşünce süreçlerini hızlandırıyorsun ve her zaman onların tavsiyelerini almasan bile geri bildirimlerinden faydalanabilirsin. Artık artıları ve eksileri tartmaya, müzakere etmeye ve konuları konuşmaya daha meyillisiniz. Bu mükemmel bir zihinsel egzersizdir, ancak 2 Eylül'e kadar sürecek bu döngüde, çoğu zaman kalbinden değil, kafandan konuştuğun için karmaşık sonuçlar alabilirsin! Sağlıklı iletişim kalıplarını kendine hatırlat. Başkaları aracılığıyla entelektüel uyarıma olan ihtiyacın daha fazla ve fikirlerini, karar süreçlerini paylaşmak için sık sık birini arıyor olabilirsin. Bugün, başkaları dünyana sürprizler getirebilir.

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  • 1 TEMMUZ 2025 SALI BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün zorlayıcı durumlardan kendini çekme isteğin güçlü olabilir, ancak aynı zamanda kişisel bir risk alma arzun da bir o kadar kuvvetli. Şu anda bunu fark etmek zor olsa da, her iki uç noktayı abartmadan dengeyi bulmanın bir yolu var. Merkür şu anda güneş haritanın altıncı evinde uzun süreli bir konaklama yapıyor ve bugün sana sezgisel anlar ve özgün fikirler getiriyor. Bu transit, işini ve çalışma alanını düzenlemeye, sağlığını, alışkanlıklarını ve günlük rutinlerini iyileştirmeye yardımcı olacak bilgileri toplamaya çok uygun. Okuma, yazma, iş ve alışkanlıklarını tartışma, ayrıca gerekli becerileri geliştirme veya tazeleme için harika bir dönemdesin. Elinden geldiğince çok şey öğrenmeye çalış, ama aynı zamanda küçük sorunları ve detayları çözmek için zaman ayır. Günlük rutinlerini toparlamak ve alışkanlıklarını geliştirmek, 2 Eylül'e kadar sürecek bu transit sırasında sana büyük fayda sağlayacaktır.

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YORUMLAR

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