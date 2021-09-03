Amaç ile hedef arasındaki farklar nedir?

4. Amaç düşünce, hedef ise eylemdir. Hedefsiz eylem, amacın düşünce düzeyinde kalmasına ve gerçekleşmemesine sebep olur. Sözgelimi «Balerin olmak istiyorum» bir amacı ifade eder. Bale yapmadıkça, düşünce olarak kalmaya mahkûmdur.
5. Araştırmalara göre iyi bir işe, gelire ve birikime sahip birçok kişi, uzun çalışma yıllarının ardından kendine soruyor: «Ben ne işe yarıyorum?» «Ben ne için yaşıyorum?» Bu sorgulamanın ortaya koyduğu hangisi olabilir?
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