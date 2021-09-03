03 Eylül 2021 Cuma

Amaç ile hedef arasındaki farklar nedir?

Günlük hayatta birbiri yerine kullanılan amaç ve hedef, aslında farklı iki kavram. 10 soruda amaç ile hedef arasındaki farklar.

Perihan Özcan Chocardelle ozcanperi@gmail.com
1. Amaç, istenen sonuçtur. Hedef ise amaca varmak için uygun yöntem ve araçları belirlemek ve bunları nasıl kullanacağına karar vermektir.
Doğru
Yanlış
2. Amaç genel ve muğlaktır. Hedef ise somut ve nettir. Örneğin yabancı dil öğrenmek bir amaçtır. Nerede, ne kadar sürede öğreneceğini belirlemek ise hedeftir.
Doğru
Yanlış
3. Amaç belirlemesi, kişinin ne istediğini bilmesi anlamına gelir. Bu ise kendini iyi tanımasını gerektirir. Aşağıdakilerden hangileri, kişinin kendini tanımasını sağlar?
Yeteneklerini sıralamak.
En çok ne yaparken, nerede, ne zaman mutlu olduğunun farkına varmak.
Ayağını yerden kesen eylemleri sıralayabilmek.
Ertesi gün neler yapmak için sabırsızlandığını bulmak.
Çocukluğunda en çok neleri severek yaptığını hatırlamak.
Deneyimlerinden ders çıkarmak.
Hepsi.
4. Amaç düşünce, hedef ise eylemdir. Hedefsiz eylem, amacın düşünce düzeyinde kalmasına ve gerçekleşmemesine sebep olur. Sözgelimi «Balerin olmak istiyorum» bir amacı ifade eder. Bale yapmadıkça, düşünce olarak kalmaya mahkûmdur.
Doğru
Yanlış
5. Araştırmalara göre iyi bir işe, gelire ve birikime sahip birçok kişi, uzun çalışma yıllarının ardından kendine soruyor: «Ben ne işe yarıyorum?» «Ben ne için yaşıyorum?» Bu sorgulamanın ortaya koyduğu hangisi olabilir?
Başarılı insanların, amaçlarına ulaşmalarına rağmen mutsuz oldukları.
Sosyal standartlara göre başarılı sayılmanın, yaşam amacını doğru belirleme anlamına gelmediği.
6. Deneyimlerinden ders çıkarmanın, kişinin amacına ulaşmasına nasıl bir katkısı olabilir?
Kişiye hedeflerini doğru belirleyip belirlemediğini gösterir.
Kişiye yetenekleri b. Kişiye yetenekleri kadar geliştirmeye ihtiyacı olan yönlerini tespit etme fırsatı verir. Hedeflerini gerçekleştirebilmesi için bu değerlendirme kaçınılmazdır. geliştirmeye ihtiyacı olan yönlerini tespit etme fırsatı verir. Hedeflerin
Hepsi
7. Yaşamlarında neyi başarmak istediğini bilen ve bu yönde ilerleyen kişiler, bilmeyenlere göre daha tatmin edici bir hayat sürer.
Doğru
Yanlış
8. Hangileri amaç belirleyip hedef belirlememenin sonuçlarındandır?
Stres.
Orta ve uzun vadede özgüven eksikliği.
Her ikisi de.
9. Amacımızdan bahsettiğimizde zaman sınırı söz konusu değildir. Hedefin ise zaman sınırı vardır. Meselâ doktor olmak bir amaçtır. Bunu 8 yılın sonunda gerçekleştirme kararı ise hedeftir.
Doğru
Yanlış
10. Amaç rakamla açıklanmaz. Hedefin ise rakamla açıklanması kaçınılmazdır. Sözgelimi gelirini artırmak bir amaçtır. Gelirini, şimdikinin iki katına çıkarmak bir hedeftir.
Doğru
Yanlış

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