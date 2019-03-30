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30 Mart 2019 Cumartesi
Küçük hesaplar yapan biri misiniz?
Detaylara mı takılıyorsunuz yoksa sizin için önemli olan büyük resim mi?
1. En sevdiği aktivite şu olabilir:
Resim
Satranç
Yüzme
Futbol
2. Doğum günü için şunu istiyor:
Müzik enstrümanı
Tablet
Günlük tutacağı bir defter
Bütün sınıfı eve çağırmak
3. Onu en mutlu edecek tatil hangisi olurdu?
Çadır
Okulun düzenlediği birkaç günlük gezi
Anneanne, babaanne, dedenin evinde bir hafta
Deniz kaplumbağalarıyla yüzeceği birkaç gün
4. Boş kaldığı zamanlarda size en sık söylediği söz şu:
“Duvarı boyasam ne olur?”
“Valla 5 dakika kaldı! Sonra kapatıyorum bilgisayarı, söz.”
“Son aldığımızı bitirdim. Kitapçıya gidelim mi?”
“Hayvanat bahçesi çok mu uzak?”
5. Parkta oynarken arkadaşı düşerse:
Olayı anlatmak için size koşar.
Ona bakar, ne olduğunu anlamaya çalışır.
Korkar, ağlamaya başlar.
Hemen yardım çağırmaya gider
6. Sizi en şaşırtan özelliği:
Pratikliği
Yaşını aşacak derecede çok şey bilmesi
Hikâye uydurma yeteneği
Yardımseverliği
7. Yaptığının yanlış olduğunu biraz kızgın bir tavırla söylediğinizde:
Davranışının nedenini açıklamaya çalışır.
Özür diler
Odasına çekilip kitap okur
Oyuncak ayısına neler olduğunu anlatır
8. Büyük bir mağazada olduğunuzu ve bir an gözden kaybolduğunu düşünün. Onu hangi reyonda ne yaparken bulursunuz?
Kırtasiye reyonunda kalemleri, boyaları incelerken
Mültimedya reyonunda bilgisayar oyunlarına bakarken
Kitap reyonunda kitapları karıştırırken
Oyuncak reyonunda pelüş hayvanları birbiriyle konuştururken
9. En çok ilgisini çekecek katalog şu olurdu:
Moda
Yapı malzemeleri
Ev aksesuarları
Spor malzemeleri
10. Hangi kıyafetle fotoğraf çektirmeyi tercih ederdi?
Büyücü
Robot
Takım elbise
Doktor
##title##
##description##
##totalQuestion## SORUDAN ##correctChoiceCount## TANESİNE DOĞRU CEVAP VERDİNİZ!
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