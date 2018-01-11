Kaç kilo verdiklerini tahmin edebilecek misiniz?

9 Ekim Terazi, Yeni Ayı Retro Venüs gölgesinde açılacak. Tasavvurlarımızı gerçekleştirirken dayandığımız menfi ilişkiler ağının yerini bireysel gücü destekleyen yeni ilişkiler alıyor. Derin değişimler, kendi arzuların...
9 Ekim Terazi, Yeni Ayı Retro Venüs gölgesinde açılacak. Tasavvurlarımızı gerçekleştirirken dayandığımız menfi ilişkiler ağının yerini bireysel gücü destekleyen yeni ilişkiler alıyor. Derin değişimler, kendi arzuların...
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