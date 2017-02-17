Adile Naşit’i ne kadar tanıyorsunuz?

Ay Kova Burcunda ilerlerken Venüs ile görünümde. Sosyal konuların, ilişkilerin öne çıktığı bir gündeyiz. Merkür, Kuzey Ay Düğümü ve Kiron arasından gerçekleşen su üçgeni ile geleceğe dair yeni hedefler koyabilir, proj...
Ay Kova Burcunda ilerlerken Venüs ile görünümde. Sosyal konuların, ilişkilerin öne çıktığı bir gündeyiz. Merkür, Kuzey Ay Düğümü ve Kiron arasından gerçekleşen su üçgeni ile geleceğe dair yeni hedefler koyabilir, proj...
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