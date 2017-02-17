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Adile Naşit’i ne kadar tanıyorsunuz?

Canlandırdığı rollerle Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Adile Naşit’i ne kadar tanıyorsunuz?

17 Şubat 2017 Cuma
1. Gerçek ismi hangisidir?
Adile Selim
Vildan Adil
Adela Özcan
Nevriye Gül
2. Annesi Amelya Hanım’ın mesleği nedir?
Ev hanımı
Tiyatro oyuncusu
Hemşire
Doktor
3. Tiyatro oyuncusu ağabeyinin ismi nedir?
Gazanfer Özcan
Münir Özkul
Hulusi Kentmen
Selim Naşit
4. Hangisi oynadığı müzikallerden biri değildir?
Hisseli Harikalar Kumpanyası
Şen Sazın Bülbülleri
Neşeli Günler
Neşe-i Muhabbet
5. İlk sinema filminin ismi nedir?
Yara
Hababam Sınıfı
Gülen Gözler
İşte Hayat
6. Hangisi Kemal Sunal ile kamera karşısına geçtiği filmlerden biri değildir?
Lüküs Hayat
Tosun Paşa
Hababam Sınıfı
Kibar Feyzo
7. Sunuculuğunu yaptığı, TRT ekranlarında yayınlanan çocuklara yönelik programın ismi neydi?
Haydi Uykuya
Uykudan Önce
Masalcı Teyze
Masal Dünyası
8. Tarık Akan’ın canlandırdığı Ferit karakterine aşık Huriye’yi oynadığı filmin adı hangisi?
Bizim Kız
Yaz Bekarı
Ah Nerede
Alev Alev
9. Türk sineması klasikleri arasına giren Gülen Gözler filminde canlandırdığı anne karakterinin ismi hangisidir?
Nezaket Hanım
Melek Hanım
Huriye Hanım
Nuriye Hanım
10. Doğuştan kalbi delik olan oğlu Ahmet Keskiner, 15 yaşında hayata veda etmiştir.
Doğru
Yanlış
11. Hangi yılda dünyaya gelmiştir?
1943
1930
1928
1938

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