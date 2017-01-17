Mizah anlayışınız hangi komedyeninkine benziyor?

Bugün Ay, boğa burcunda ilerliyor. Satürn ile yaptığı görünümle finansal konularda temkinli davranarak üretim planlarının yapılmasına olanak tanıyor. Güneşin akrep burcunun son derecesinde Kuzey Ay Düğümü ile yaptığı ...
Bugün Ay, boğa burcunda ilerliyor. Satürn ile yaptığı görünümle finansal konularda temkinli davranarak üretim planlarının yapılmasına olanak tanıyor. Güneşin akrep burcunun son derecesinde Kuzey Ay Düğümü ile yaptığı ...
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