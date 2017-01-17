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Mizah anlayışınız hangi komedyeninkine benziyor?

Herkesin bir mizah anlayışı var ve bazı komedyenlerinkine benziyor. Peki sizin mizah anlayışınız hangisi?

17 Ocak 2017 Salı
1. En çok hangisine gülersiniz?
Düşene.
Dili sürçene.
Biri tarafından azarlanana.
Şiveli konuşana.
2. Sizce hangisi daha sevimli?
Tavşan.
Sincap.
Fındık faresi.
Panda.
3. Birinin farkında olmadan yaptığı hatayı ona nasıl söylersiniz?
İma ederek.
Nazikçe.
Dalga geçerek.
Kızarak.
4. Hangi renk sizinki?
Siyah.
Mavi.
Gri.
Beyaz.
5. Hangi filmi tercih edersiniz?
Her Şey Çok Güzel Olacak
Hacivat Karagöz Neden öldürüldü?
Ağır Roman
Recep İvedik
6. Gülmek sizce:
Düşünmek.
Rahatlamak.
Zeka gösterisi yapmak.
Hiçbir şey düşünmemek.
7. Laf ebesi kelimesi sizde hangi komedyeni çağrıştırıyor?
Cem Yılmaz
Beyaz
Okan Bayülgen
Şahan Gökbakar
8. Biri fiziksel özelliklerinizden biriyle alay etti. Ne yaparsınız?
Bir diğer fiziksel özelliğinizle de siz alay edersiniz
Alındığınızı şakayla karışık söylersiniz
Siz de onun bir özelliği ile alay edersiniz
Gülersiniz
9. Çevrenizdekiler sizi nasıl tanımlar?
Fırlama
Sakin
Aksi
Gelenekçi
10. Şaka deyince aklınıza hangisi geliyor?
Muziplik.
Eğlenmek.
Eşek şakası.
Kahkaha atmak.

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