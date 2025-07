“Çocuğum kakasını tuvalete yapmıyor” ya da “Çocuğum kakasını yalnızca beze yapıyor” diyorsanız…

Kakayı tuvalete değil de beze yapma isteği 2-4 yaş arası ve tuvalet eğitimi almış çocuklarda çok yaygın bir durumdur. Bunun arkasındaki nedenler genellikle net değildir. Bebekliğin son dönemlerinden vazgeçmek istememeleri, kakanın lazımlığa düşmesinden endişe duymaları veya kaka yaparken zorlanmak gibi başka sorunlar olabilir.

Genellikle altta yatan bir sorun yoktur ve sorun sadece çocuğunuzun her zaman yaptığı gibi bezi kullanmaya devam etmesidir. Öncelikle belirtmeliyiz ki kabızlık veya soruna neden olabilecek başka bir sorun olmadığından emin olmak için sağlık uzmanınıza danışmanız faydalı olacaktır

Çocuğumun kaka yapmak için bez kullanmasına izin vermeyi bırakırsam ne olur?

Çocuklar kakalarını uzun süre tutabilirler. Eğer gerçekten lazımlığı veya tuvaleti kullanmak istemiyorlarsa, kabızlığa yol açacak kadar uzun süre tutabilirler. Çocuğunuzun böyle bir şey yaşadığını düşünüyorsanız, doktorunuzla görüşün. Kabızlığı gidermek için müshil tedavisi önerebilirler. Henüz kabızlık yoksa kabızlığın gelişmesini önlemek için çocuğunuzun kontrolü elinde tuttuğunu hissetmesi gerekir. Bu nedenle, değişiklikleri kademeli olarak yapan bir program genellikle işe yarar. İşte izlemeniz gereken adımlar:

Çocuğunuzun dışkısını yapmak istediğinde bez takmasına izin verin ancak bezleri banyoda tutun.

Çocuğunuzu bezi takmak için banyoya götürün ve bez takılıyken yanında kalın veya kakasını yapana kadar en sevdiği kitap veya oyuncakla orada bırakın.

Çocuğunuz kakasını yapar yapmaz bezi çıkarın ve kakayı tuvalete boşaltmasına yardım etmesi için onu teşvik edin; çünkü çocuk kakanın oraya gittiğini bilmelidir.

Çocuğunuz sifonu çekmeli ve ardından ellerini yıkayıp kurulamalıdır.

Bez takılıp çıkarılırken çocuğunuzun ayakta olması önemlidir. Bu, sürece yardımcı olmalarını sağlar.

Çocuğunuz bezini takmak için tuvalete gitme ve orada kalma rutini edindiğinde, program ilerletilir. Bu, çocuğunuzu bezi takılıyken tuvalete veya lazımlığa oturmaya teşvik ederek yapılır. Çocuğunuzun, Bay Kaka'nın gerçekten tuvalete gitmek istediğini anlaması gerekir!

Çocuğunuzu, bezi takılıyken sürekli oturana kadar tuvalette veya lazımlıkta daha uzun süre oturmaya kademeli olarak teşvik edin.

Çocuğunuzu teşvik etmek için çıkartmalar veya diğer küçük ödüller kullanılabilir.

Çocuğunuz bezi takılıyken tuvalette mutlu bir şekilde oturup kaka yaptığında, bezi olmadan kaka yapması için çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu, aşağıdakilerden biriyle yapılabilir:

Bezi lazımlığın üzerine veya klozetin altına koyun, böylece çocuğunuz hala orada olduğunu hissedebilir.

Zamanla bez aşağı iner, böylece poposuna değmez. Sonunda bezi kullanmayı bırakabilirsiniz. Çocuğunuz itiraz etmiyorsa bez yerine tuvalet kağıdı da kullanılabilir.

Çocuğunuza artık kendilerine uygun bez kalmadığını ve artık bezi olmadan tuvalete veya lazımlığa kaka yapması gerektiğini söyleyene kadar giderek küçülen bezler kullanın. Onlara artık "büyük" bir erkek/kız olduklarını söyleyebilirsiniz.

Bu sorun genellikle bir irade savaşı gibi görünür; ancak net ve tutarlı bir yaklaşımınız varsa ve bolca övgü ve teşvik kullanırsanız, çocuğunuz tuvalete veya lazımlığa kaka yapmayı öğrenecektir. Programın net bir zaman çizelgesi ve sonucu olması, herkesin neyi hedeflediğini bilmesi için faydalı olabilir.

Tüm bunlara ek olaral duyusal sorunları veya işleme güçlükleri olan bazı çocukların lazımlığı veya tuvaleti kullanmayı öğrenmeleri daha uzun sürebilir. Bu çocuklar, daha uzun bir süre boyunca çok kademeli değişikliklere ihtiyaç duyabilirler. Yardım ve destek için mutlaka sağlık uzmanınıza danışmakta fayda var. Çocuğunuzun ek ihtiyaçları varsa, lazımlığı veya tuvaleti kullanmakta isteksiz olmasına neden olabilecek başka şeyler düşünmeniz gerekebilir.

