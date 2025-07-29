“Çocuğum kakasını tuvalete yapmıyor” ya da “Çocuğum kakasını yalnızca beze yapıyor” diyorsanız…

Bazı çocuklar tuvalete veya lazımlığa çişini yapsa da kakasını sadece beze yapmak istiyor. Peki, çocuklar neden kakasını tuvalete yapmak istemez? Ve bu durum nasıl çözülür?

“Çocuğum kakasını tuvalete yapmıyor” ya da “Çocuğum kakasını yalnızca beze yapıyor” diyorsanız…
Anne - Baba
Giriş: 29 Temmuz 2025 13:03 Güncelleme: 29 Temmuz 2025 13:08
ABONE OL

Kakayı tuvalete değil de beze yapma isteği 2-4 yaş arası ve tuvalet eğitimi almış çocuklarda çok yaygın bir durumdur. Bunun arkasındaki nedenler genellikle net değildir. Bebekliğin son dönemlerinden vazgeçmek istememeleri, kakanın lazımlığa düşmesinden endişe duymaları veya kaka yaparken zorlanmak gibi başka sorunlar olabilir.


Genellikle altta yatan bir sorun yoktur ve sorun sadece çocuğunuzun her zaman yaptığı gibi bezi kullanmaya devam etmesidir. Öncelikle belirtmeliyiz ki kabızlık veya soruna neden olabilecek başka bir sorun olmadığından emin olmak için sağlık uzmanınıza danışmanız faydalı olacaktır


A’dan Z’ye tuvalet eğitimi
A’dan Z’ye tuvalet eğitimi

Çocuğumun kaka yapmak için bez kullanmasına izin vermeyi bırakırsam ne olur?

Çocuklar kakalarını uzun süre tutabilirler. Eğer gerçekten lazımlığı veya tuvaleti kullanmak istemiyorlarsa, kabızlığa yol açacak kadar uzun süre tutabilirler. Çocuğunuzun böyle bir şey yaşadığını düşünüyorsanız, doktorunuzla görüşün. Kabızlığı gidermek için müshil tedavisi önerebilirler. Henüz kabızlık yoksa kabızlığın gelişmesini önlemek için çocuğunuzun kontrolü elinde tuttuğunu hissetmesi gerekir. Bu nedenle, değişiklikleri kademeli olarak yapan bir program genellikle işe yarar. İşte izlemeniz gereken adımlar:


  • Çocuğunuzun dışkısını yapmak istediğinde bez takmasına izin verin ancak bezleri banyoda tutun.

  • Çocuğunuzu bezi takmak için banyoya götürün ve bez takılıyken yanında kalın veya kakasını yapana kadar en sevdiği kitap veya oyuncakla orada bırakın.

  • Çocuğunuz kakasını yapar yapmaz bezi çıkarın ve kakayı tuvalete boşaltmasına yardım etmesi için onu teşvik edin; çünkü çocuk kakanın oraya gittiğini bilmelidir.

  • Çocuğunuz sifonu çekmeli ve ardından ellerini yıkayıp kurulamalıdır.

  • Bez takılıp çıkarılırken çocuğunuzun ayakta olması önemlidir. Bu, sürece yardımcı olmalarını sağlar.

  • Çocuğunuz bezini takmak için tuvalete gitme ve orada kalma rutini edindiğinde, program ilerletilir. Bu, çocuğunuzu bezi takılıyken tuvalete veya lazımlığa oturmaya teşvik ederek yapılır. Çocuğunuzun, Bay Kaka'nın gerçekten tuvalete gitmek istediğini anlaması gerekir!

  • Çocuğunuzu, bezi takılıyken sürekli oturana kadar tuvalette veya lazımlıkta daha uzun süre oturmaya kademeli olarak teşvik edin.

  • Çocuğunuzu teşvik etmek için çıkartmalar veya diğer küçük ödüller kullanılabilir.

  • Çocuğunuz bezi takılıyken tuvalette mutlu bir şekilde oturup kaka yaptığında, bezi olmadan kaka yapması için çalışmaya başlayabilirsiniz. Bu, aşağıdakilerden biriyle yapılabilir:

  • Bezi lazımlığın üzerine veya klozetin altına koyun, böylece çocuğunuz hala orada olduğunu hissedebilir.

  • Zamanla bez aşağı iner, böylece poposuna değmez. Sonunda bezi kullanmayı bırakabilirsiniz. Çocuğunuz itiraz etmiyorsa bez yerine tuvalet kağıdı da kullanılabilir.

  • Çocuğunuza artık kendilerine uygun bez kalmadığını ve artık bezi olmadan tuvalete veya lazımlığa kaka yapması gerektiğini söyleyene kadar giderek küçülen bezler kullanın. Onlara artık "büyük" bir erkek/kız olduklarını söyleyebilirsiniz.

Bu sorun genellikle bir irade savaşı gibi görünür; ancak net ve tutarlı bir yaklaşımınız varsa ve bolca övgü ve teşvik kullanırsanız, çocuğunuz tuvalete veya lazımlığa kaka yapmayı öğrenecektir. Programın net bir zaman çizelgesi ve sonucu olması, herkesin neyi hedeflediğini bilmesi için faydalı olabilir.


Tüm bunlara ek olaral duyusal sorunları veya işleme güçlükleri olan bazı çocukların lazımlığı veya tuvaleti kullanmayı öğrenmeleri daha uzun sürebilir. Bu çocuklar, daha uzun bir süre boyunca çok kademeli değişikliklere ihtiyaç duyabilirler. Yardım ve destek için mutlaka sağlık uzmanınıza danışmakta fayda var. Çocuğunuzun ek ihtiyaçları varsa, lazımlığı veya tuvaleti kullanmakta isteksiz olmasına neden olabilecek başka şeyler düşünmeniz gerekebilir.


Referanslar

"Understanding Toilet Refusal The child who will only poo in a nappy". Şuradan alındı: https://www.bbuk.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/Understanding-Toilet-Refusal-The-Child-That-Will-Only-Poo-in-a-Nappy.pdf (2020).


Bebeğinizin tuvalet eğitimi için tüyolar
Bebeğinizin tuvalet eğitimi için tüyolar

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.