Tavan vantilatörü alırken nelere dikkat edilmeli?

Tavan vantilat\u00f6r\u00fc nedir?\nTavan vantilat\u00f6rleri, i\u00e7 mekanlarda havaland\u0131rmay\u0131 sa\u011flamak ve serinlik hissi yaratmak i\u00e7in tavana monte edilen elektrikli cihazlard\u0131r. Hem fonksiyonel hem de estetik a\u00e7\u0131dan mekana katk\u0131 sa\u011flayan bu cihazlar, \u00e7e\u015fitli boyut, stil ve \u00f6zelliklerde \u00fcretilmektedir.. Tavan vantilat\u00f6r\u00fcn\u00fcn avantajlar\u0131 nelerdir?\nEnerji verimlili\u011fi:\nTavan vantilat\u00f6rleri, klimalara k\u0131yasla daha az enerji t\u00fcketir. Yaz aylar\u0131nda serinlik sa\u011flarken k\u0131\u015f aylar\u0131nda tersine d\u00f6nd\u00fcr\u00fclebilir fan y\u00f6n\u00fc ile s\u0131cak havan\u0131n odada dola\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flar.\n . Estetik katk\u0131:\nFarkl\u0131 tasar\u0131m se\u00e7enekleriyle i\u00e7 mekan dekorasyonuna uyum sa\u011flar. Ah\u015fap, metal, modern ve klasik gibi \u00e7e\u015fitli materyal ve stil se\u00e7enekleri mevcuttur.. Hava ak\u0131m\u0131:\nS\u00fcrekli bir hava ak\u0131m\u0131 sa\u011flayarak ortam\u0131n daha ferah ve konforlu olmas\u0131na yard\u0131mc\u0131 olur.\n \n\u00c7ok fonksiyonlu kullan\u0131m:\nBir\u00e7ok tavan vantilat\u00f6r\u00fc \u0131\u015f\u0131k entegreli olarak \u00fcretilir, bu sayede hem ayd\u0131nlatma hem de havaland\u0131rma ihtiyac\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lar.. Tavan vantilat\u00f6r\u00fc al\u0131rken nelere dikkat etmeli?\nVantilat\u00f6r\u00fcn etkili olabilmesi i\u00e7in odan\u0131n b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne uygun boyutta se\u00e7ilmelidir. K\u00fc\u00e7\u00fck odalar i\u00e7in 36 in\u00e7 (90 cm), orta boy odalar i\u00e7in 42-48 in\u00e7 (100-120 cm), b\u00fcy\u00fck odalar i\u00e7in ise 52 in\u00e7 (130 cm) ve \u00fczeri vantilat\u00f6rler tercih edilmelidir.. Vantilat\u00f6r\u00fcn monte edilece\u011fi tavan y\u00fcksekli\u011fi \u00f6nemlidir. D\u00fc\u015f\u00fck tavanlar i\u00e7in daha k\u0131sa g\u00f6vdeli modeller, y\u00fcksek tavanlar i\u00e7in ise uzun g\u00f6vdeli modeller se\u00e7ilmelidir. Uzaktan kumanda, zamanlay\u0131c\u0131, h\u0131z ayar\u0131 gibi ekstra \u00f6zelliklere sahip modeller konfor ve kullan\u0131m kolayl\u0131\u011f\u0131 sunar..
Facebook Yorumları