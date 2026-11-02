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Seyahat

Avrupa'nın en uzun ağaçları sonbahar renklerine büründü

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı, sonbaharın gelmesiyle birlikte sarı, kızıl, turuncu ve yeşilin bin bir tonuna bürünerek doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Giriş: 02 Kasım 2026, Pazartesi 09:58
Güncelleme: 02 Kasım 2026, Pazartesi 11:24
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Türkiye'nin önemli "karışık" ormanlarından biri olan ve 450 yılı aşan ağaçların dimdik yükseldiği sık orman yapısıyla "doğal ağaç müzesi" ve "doğanın dev anıt galerisi" olarak anılan ormanda, kendi türünün sınırları içinde eşine ender rastlanan ağaçlar tabiat anıtı olarak tescillenmiş durumda.

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Labirenti andıran patikaları, hırçın yamaçları, çağıltılı dereleri ve şelaleleriyle bilinen alanda göğe tırmanan yüzlerce yıllık anıt ağaçlar, yüzlerce sporcuya ev sahipliği yaptı, drone ve aktüel çekimlerle tüm ihtişamıyla kayıt altına alındı.

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Sonbahar mevsiminde iğne yapraklı ladin ve göknarların yeşilini koruduğu alanlarda, geniş yapraklı türlerin sarı ve kızıl yaprakları yamaçlarda katmanlı bir renk paleti oluşturuyor. 

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Derin vadide yer alan hırçın yamaçlardan süzülen dereler ile gürül gürül akan sular, dökülen yaprakların hışırtısına karışarak doğanın en güzel senfonisini besteliyor. Bitki örtüsündeki sık doku nedeniyle "örümcek" adını alan orman, temiz havası, patikaları ve yakınındaki Çağlayandibi Şelalesi ile ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

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Doğu ladini, Doğu Karadeniz göknarı, doğu kayını, sakallı kızılağaç ve adi porsuk gibi türlerle bezeli bu karışık orman, Gümüşhane kent merkezine yaklaşık 60, Kürtün ilçe merkezine ise 11 kilometre mesafede bulunuyor.

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Göğe yükselen asırlık gövdelerin arasından süzülen ışık huzmeleri, yerde rengârenk bir halı gibi serilen gazeller ve havadan bakıldığında ortaya çıkan renk cümbüşü, Örümcek Ormanları'nı Gümüşhane'nin en önemli doğa turizmi değerlerinden biri haline getiriyor.

* Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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